DHA YURT BÜLTENİ -18

4'ÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN CENNET NİDA AĞIR YARALANDI



SİVAS'ta, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan dışarı bakarken, dengesini kaybedip, toprak zemine çakılan Cennet Nida Y. (13), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evlerinin balkonundan dışarı bakan Cennet Nida Y., dengesini kaybedip, toprak zemine çakıldı. Küçük kızın düştüğünü görenler, hemen ailesine haber verdi. Korku içinde aşağı inen aile bireyleri, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Cennet Nida'yı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cennet Nida Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

- Apartmandan görüntüler

- Olay yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () -

(159 MB HD Görüntü)

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KALP KRİZİNDEN ÖLEN GAZİ TOPRAĞA VERİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Murat Doğan (29), askeri törenin ardından toprağa verildi. Tunceli Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Jandarma Er olarak görev yaparken 29 Mayıs 2011'de tüfekle ateş ettiği sırada yaşanan kaza sonucu gazi olan Murat Doğan, 29 Ocak'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Doğan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Murat Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan son yolculğuna askeri tören ile uğurlandı. Törene; Andırın Kaymakamı Emre Dündar, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz , Belediye Başkanı Baki Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kaymak, İlçe Emniyet Amiri Tahsin Öndeş, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Murat Doğan, götürüldüğü mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve kurum amirleri ile birlikte gazinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gazinin camiye getirilişi

- Müftü dua okurken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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Kazada ölen liseli için okulda mevlit yapıldı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde kaza sonrası yaşamını yitiren lise öğrencisi Mustafa Emre Taş (15) için okulunda mevlit yapıldı.

Sarıgöl'de 15 Aralık'ta meydana gelen kazada, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Emre Taş'ın da içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada yaralanan Taş, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Emre Taş, buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aort damarı yırtıldığı belirlenen Taş, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Babası Ahmet Taş ve annesi Meral Taş, oğlunun organlarını bağışladı. Yapılan ameliyatla, Mustafa Emre Taş'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Aort damarı yırtıldığı için zarar gören kalbi ise nakil için uygun bulunmadı. Mustafa Emre Taş, Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camii'nde kılınan namaz sonrası yerleşimde toprağa verildi. Baba Ahmet Taş ve anne Meral Taş'ın kararıyla bugün Emre Taş'ın okuduğu Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde bugün mevlit düzenlendi. Yaklaşık 500 kişiye pilav üstü tavuk, ayran ve tatlıdan oluşan menü ikram edildi. Baba Ahmet Taş, "Mevlide tüm okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Oğlumuzun çok sevdiği okulu ve arkadaşları için mevlidi lisede yaptık. Mutlu olduk" dedi.

Mevlitte ölen gencin arkadaşları Ahmet Taş ve Meral Taş'ın elini öperek başsağlığı diledi, duygusal anlar yaşandı. Mevlide İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, ilçe mille eğitim şube müdürleri Yasemin Oral ve Hasan Karakuş da katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okulda mevlit merasimi görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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OTOMOBİLLE 500 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANAN 2 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

BOLU'nun Seben ilçesinde otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölen Mehmet Arıkan(69) ve Ömer Arslan'ın (75) cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bolu'da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan geçen Salı günü sabah saatlerinde otomobille Seben'e gitmek için yola çıktı. Mehmet Arıkan ve Ömer Arslan'dan haber alamayan yakınları dün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben'e doğru ilerlediğini tespit etti. Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinde Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı. Jandarma, Mehmet Arıkan'ın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BİRLİKTE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Bugün Bolu kent merkezindeki Borazanlar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Mehmet Arıkan ve Ömer Akpınar'ın yakınları yan yana koyulmuş tabutların başında gözyaşı döktü. 2 arkadaşın cenazeleri Çığırtkanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()