DHA YURT BÜLTENİ-18

Dayının yeğenlerini vurma anı güvenlik kamerasında (2)

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE BARDA PANİK YAŞANDI

İzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım'ın ateş ettiği anda yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi. Müzik eşliğinde şarkılar söylendiği anda silahın 4 el patlaması üzerine yaşanan kargaşa görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

-Cep telefonu görüntüsünde silahın patlama anları ve yaşanan panik

KOCAELİ ()

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Düğünde kim çok dans etti kavgasında sandalyeler havada uçuştu

ADANA'DA bir sokak düğününde kız ve erkek tarafının 'En çok siz dans ettiniz' tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesinde meydana geldi. Sokak düğününde iddiaya göre, 'En çok siz dans ettiniz" lafı yüzünden tartışma cıktı. Tartışmanın alevlenip, kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine plastik sandalyelerle saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, damat ve gelin yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar uzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tarafların birbirlerine sandalyelerle saldırması

- Araya girenlerin ayırma çabası

- Genel ve detay

ADANA, ()

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Bakan Varank: Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici (3)

“BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRMAK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Bütün derdimiz Türkiye'yi kalkındırmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Bunun için canla başla mücadele ediyoruz, projeler geliştiriyoruz ama karşımızda maalesef 'zillet ittifakı' dediğimiz bir ittifak var. Siz bunların size bir projeyle geldiğini duymazsınız. Ortaya koydukları bir fikir ile karşınıza çıktıklarını duymazsınız. Bunların sadece bir derdi var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüdüğü bu kutlu yolculukta önüne taş koymak. Ben biliyorum ki, Bolulu kardeşlerim buna müsaade etmeyecek ve 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz her zaman temiz siyasetten, doğru siyasetten yana olduk." diye konuştu.

“BU SEÇİMLERİ AYNI ZAMANDA BİR BEKA SEÇİMİNİN YANSIMASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Seçimleri sadece belediyecilik seçimleri olarak görmediğini belirten Bakan Varank şöyle devam etti:

"Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz. Allah razı olsun MHP'li kardeşlerimiz bize müthiş bir destek verdi. Bu seçimde beraber hareket etmek üzere aynı yolda yürüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bu işe pazara kadar değil, mezara kadar ahdederek çıktık ve bundan sonra da Türkiye'nin bekası için yol yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, konuşmasının ardından MHP Bolu İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek burada MHP’lilerle bir araya geldi. Varank daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Bolu Valiliği’ni ziyaret etti. Varank, daha sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Varank’ın konuşması

-Esnaf ziyaretleri

-MHP İl Başkanlığı ziyareti

-Valilik ziyareti

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Bin 400 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Bursa’da Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesinde, H.B. isimli şahıs'a ait ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak alkol üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre kaçak alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından H.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin eve yaptığı operasyondan görüntüler

-Ele geçirilen silah ve kaçak alkollerden görüntüler

Haber-Kamera:Muammer İRTEM/BURSA,(

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