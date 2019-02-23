DHA YURT BÜLTENİ -18

İZNİK GÖLÜ'NDEKİ SAZLIKLARDA YANGIN ÇIKTI (2-YENİDEN)

** Mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı

BURSA'da, İznik Gölü'ndeki sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gölün etrafını sardı. İlçenin dört bir yanından görünen yangın panik yaratırken, bölgede mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Çakırca mevkiinde bulunan İznik Gölü'nün yakınlarında çıktı. Göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgar ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek gölün etrafındaki diğer alanlara da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilçenin her noktasından yangının görünmesi panik yarattı. Olay yerine İznik ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye, bölgede 4 kişinin mahsur kaldığını belirledi. Mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin 30 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA, ()

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ŞANLIURFA'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA 'TAŞLI-SOPALI-BIÇAKLI' KAVGA: 5 YARALI



ŞANLIURFA’da komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavga, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde aynı binada oturan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralılar ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede tepkiye yol açan kavga üzerine polis olayın daha fazla büyümemesi için kavgaya karışan bir aileyi zırhlı polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde önlem alan polis

- Kavgaya karışanlar zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

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Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (3)

'TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI HALININ ALTINA SÜPÜRMÜŞLER'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Bakan Gül açılışta yaptığı konuşmada AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir’e destek isteyerek şunları söyledi:

"Eski Türkiye’de antibiyotik ilaç alayım desen 60 lira, 80 lira,100 lira antibiyotiğe ilaç parası veriyorduk. Şu anda istediğiniz hastaneye gidiyorsunuz. Eskiden yok sen SSK’lısın, yok memursun, yok BAĞ-KUR'lusun. Ya ben ölüyorum kardeşim, hastaneye gitsen hayır ben bu hastaneye alamam şu hastaneye gideceksin. Ben SSK’lı da olsam insan değil miyim kardeşim? AK Parti öncesi vatandaşımızı adam yerine koyan bir siyaset yoktu bu Türkiye’de. AK Parti geldi bu ülkenin 82 milyonunu birinci sınıf vatandaş gören bir anlayışı getirdi. Recep Tayyip Erdoğan geldi daha önceki bütün hükümetler, bütün yönetimler gelmiş, bütün Türkiye’nin sorunlarını halının altına süpürmüşler. Süpürmüşler de süpürmüşler. Eğitim sorununu, sağlık sorununu, adalet sorununu, ulaşım sorununu, ekonomi sorununu. O halının altını biri kaldırdı AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan süpüre süpüre, temizleye temizleye sizlerin desteğiyle yola devam ediyor. Eski Türkiye’de vatandaşı, benim vatandaşım benim olmayan vatandaşım diye ikiye ayırtmışlardı. Sen başörtülüsün benim makbul vatandaşım değilsin. Sen fakir fukara, garip gurabasın benim vatandaşım değilsin. Çünkü onlar bankacılara çalışırdı. Onlar sermaye sınıfına çalışırdı. Benim gariban Anadolu insanımın yüzüne bakmayan bir siyaset anlayışı vardı. Başörtülüysen makbul değildin, inancından dolayı makbul değildin. Sen şuralısın, sen zengin değilsin makbul değilsin. AK Parti, AK Parti'nin anlayışı insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hepimiz bir anneden babadan, hepimiz bu milletin evladıyız diye herkese birinci sınıf vatandaş muamelesi yaptı. Biz bu memleketi, bu ülkeyi sokakta bulmadık. AK Parti'nin kaderi Türkiye’nin kaderiyle örtüşmüş durumda. AK Parti demek Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si ile Sünni’si ile 82 milyon kardeşin teminatı demektir. Biz düşmanlık siyaseti üzerinde değil kardeşlik siyaseti üzerinde yürüyoruz. Bizim derdimiz Gölbaşı’nı daha büyütmek, geliştirmek. Bizim derdimiz Adıyaman’ı daha geliştirmek ve kalkındırmak. Bizim derdimiz Türkiye’yi daha fazla büyütmek, kalkındırmak. Vatandaşımın cebinde ne kadar para varsa o cebindeki paranın 2 katı 3 katı kazanması için esnaf kardeşimin daha fazla kazanması için, Gölbaşı’nın daha huzurlu olması için Türkiye’nin daha fazla huzurlu olması için siyaset yapıyoruz. Bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Gül, Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıktan sonra Adıyaman’ın Besni ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün konuşması

- Kurdela kesimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN ()

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DESTİCİ: SİSTEMDEKİ EKSİKLİKLER DARBECİLERE FIRSAT VERDİ



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Destici, "Sistemdeki eksikler, sistemdeki noksanlıklar. Hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne ait toplantı salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Destici, yerel seçimleri değerlendirerek, "Bu yerel seçimler Türkiye'nin şuan içinden geçtiği zor süreçleri ve geçmiş 3-5 yıl içerisinde yaşamış olduğu süreçten dolayı bir yerel seçim havasının da üstünde. Adeta bir genel seçim havasında seçimlere gidiyoruz. Bunun sebebi çok açık ve net bunu da biliyorsunuz. Türkiye 16 Nisan referandumunda yeni bir sisteme geçti ve yeni bir sistemle yönetilmeye başladı. Tabi bundan sonra da bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak hayata geçirebilmesi adına biliyorsunuz. Bu seçimler 2018 yılının 24 Haziran'ında yapıldı ve 16 Nisan referandumunda bir araya gelerek 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP 24 Haziran seçimlerinde de birlikte hareket etti ve hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de Meclis çoğunluğu 'Cumhur İttifakı' tarafından kazanıldı. Tabi şu an da hem Meclis tablosu yeni sisteme göre şekillendi ve çalışmaları buna göre yürütüyor hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ DEVLETİN BEKASI'

Türkiye’deki parlamenter sistemin darbecilere yaradığını ve sistem değişikliğine gidilmesinin nedenleri olduğunu vurgulayan Destici şunları söyledi:

"60 darbesiyle başlayan süreç, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-muhtırası ve nihayet 15 Temmuz hain kalkışma darbe girişimi bütün bunlara aslında elbette ki tek başına sistem bunların sebebi değildir. Amaç sistemdeki açıklar sistemdeki eksikler sistemdeki noksanlıklar hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi. Hep ellerini güçlendirdi. Halbuki güçlü bir şekilde yola devam edilebilmesi için istikrarlı yönetimlere ve temsilci adaleti tam olarak sağlandığı güçlü Meclis yapılarına ihtiyacı var. 24 Haziran'da ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Yani ne diyoruz; 'Bizim önceliğimiz devletin bekası ülkenin bütünlüğü milletin istikrarı ve istikbalidir' diyoruz. Biz bunları söylerken kuru bir hamaset olsun diye söylemiyoruz. 15 Temmuz darbe gecesini bütün şiddetiyle yaşamış ve bunu çok acı bir şekilde tecrübe etmiş milletimizin temsilcileri olarak ifade ediyoruz. Hemen yanı başımızda Güneyimizde Suriye'de yaşananlar Irak'ta yaşananlar Afganistan'da yaşananlar Yemen'de yaşananları böyle göz önümüze alıp oralardan büyük dersler çıkarmamız gerektiğinin altını vurgulayarak söylüyoruz."

Genel Başkan Destici'nin konuşmasının ardından adaylar tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- Mustafa Desteci'nin konuşması

- Aday tanıtımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Altınları alıp kaçan telefon dolandırıcılarını jandarma yakaladı (2)

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Onur Kılıçarslan ve Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ANTALYA ()

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