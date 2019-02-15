DHA YURT BÜLTENİ -18

ERDOĞAN'DAN, POLİSİN KOLUNU ISIRAN HDP'Lİ AYDENİZ'E TEPKİ: BUNUN HESABINI SORACAĞIZ



BURSA'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek için oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra, 31 Mart yerel seçimleri için Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnede, meydanı dolduran kalabalıkla birlikte AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlığı 'Nereden Nereye' şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından "Bursa, Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa. Medeniyetimizi zenginleştiren, İstanbul'un kapılarını ecdada açan Bursa. Nice gönül sultanının şehri Bursa. Seni gönülden selamlıyorum Bursa" diyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, "Buradan, toprağı verimli, havası temiz, denizi sakin, sanayisi üretken, ticareti bereketli, insanı çalışkan bu güzel yeşil Bursa'yı selamlıyorum. Buradan dağı ulu, tarihi köklü, geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Sizleri, her biri Bursa'mızın birer alametifarikası olan kestane şekeri tadıyla, zeytin ve şeftali lezzetiyle, termal su sıcaklığıyla, çini güzelliğiyle selamlıyorum" dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' şiirinin 'Ömrünün timsali beyaz Nilüfer/ Türbeler, camileri eski bahçeler' dizelerini okuyarak konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bursa inşallah gelecekte de rüyalarımızın şehri olmaya devam edecek. Kuruluş ve kurtuluş şehri Bursa'nın 31 Mart'ta gelişmeden ve kalkınmadan yana tercihini bir kez daha kullanacağını düşünüyorum. Bugün burada muhteşem bir katılım, muhteşem bir coşku var. Uçsuz bucaksız bir katılım. Hazır mıyız? Tüm Türkiye duysun Bursa; 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta Büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya âşığım. Tanıdım tanıyalı sevdim, âşık oldum. Çünkü Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda. Bursa'yı sadece sevmekle kalmadık vecd ile hizmet ettik. Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon, bir tane 1 milyon geldi. Parayı teslim aldıktan sonra Mehmet Özhaseki kardeşim, Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle Mehmetçik Vakfı'na vereceğim."

'BAY KEMAL TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR'

"Bay Kemal, bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor, beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Merminin fiyatıyla domates, patastes, sivri biber bunların fiyatını karşılaştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi? Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank, bombalar, F-16'lar, bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için. Beyefendiler rahatsız oluyor. Teröristler tabii ki rahatsız olacak."

Erdoğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için Van'da oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cumhurbaşkanının kürsüye çıkışı

-siyahi vatandaş Ak Parti bayrağı sallarken

-MHP bayrağı sallayan vatandaş

-Kalabalıktan detaylar

-Cumhurbaşkanı vatandaşlara satranç takımı atarken

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()



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Tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 2 yaralı



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Seyid Ahmet Aslan (27), tartıştığı, aynı zamanda amcası da olan kayınpederi Hacı Ömer Aslan ve amca çocuklarına tabancayla ateş etti. Ömer Aslan (40) ve ağabeyi Mehmet Aslan (44) yaşamını yitirdi, kardeşleri Kadir Aslan (34) ile babaları Hacı Ömer Aslan ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı kırsal Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyid Ahmet Aslan, aynı sokakta oturan hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmaya, Seyid Ahmet Aslan'ın hem amca çocukları hem de kayınbiraderleri olan Ömer Aslan, Mehmet Aslan ve Kadir Aslan da katıldı. Tartışma karşılıklı hakaretlerle kavgaya dönüşürken, bu sırada belinden tabanca çıkaran Seyid Ahmet Aslan, evdekilere kurşun yağdırdı. Hacı Ömer Aslan ve 3 oğlu, isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yerde kalırken, Seyid Ahmet Aslan kaçtı.

İhbar üzerine olayın meydana geldiği eve sağlık ve jandarma polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Ömer Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve diğer iki oğlu ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Aslan, burada doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Aslan ile oğlu Kadir Aslan'ın ise tedavisi sürüyor. Ailenin hastaneye koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Jandarma, Seyid Ahmet Aslan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri

- Acil servis önünde bekleyenler

- Acı haber üzerine gözyaşı dökenler

- Genel ve detay görüntüler

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak (3)

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biliyorsunuz Kartal'da yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı, tehlike arz ettiği için boşaltmıştık ve yıkımını da dün itibarıyla tamamen bitirdik. Dolayısıyla 2 binamızı artık boşaltmış olduk. Etrafındaki 8 bina ile ilgili de tespit yaptık ve 8 binanın da boşaltma sürecini başlattık. Bu binalardaki yaklaşık 9 hak sahibimiz binayı boşalttı. 1 hafta içinde buradaki boşaltma sürecinin de tamamlanacağını öngörüyoruz. Tabi vatandaşlarımıza bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 TL'ye kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'mız ve valiliğimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor. Bunun dışında yıkılan binada içeri giremeyen vatandaşlarımız var. Yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35'er bin TL eşya yardımı yapıyoruz" diye konuştu.

Kartal'daki Orhan Tepe bölgesinde riskli bina tespiti yapacaklarını duyurduklarını ve bu işle ilgili büro kurduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hem İçişleri hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de valiliğimiz yetkililerinin bulunduğu bu büroda, şu ana kadar 400 binanın tespiti için başvuruda bulundular. Bu başvuru sürecinde de bakanlığımız ücretsiz bir şekilde riskli olup, olmadığını tespitini yapıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Murat Kurum'un açıklaması

VAN ()

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Benzinle intihara kalkıştı, polis son anda çakmağı elinden aldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyede işe alınmadığı iddiasıyla üzerine benzin döküp kendisini ateşe vermeye çalışan Özgür K.'ye (35), polis müdahale etti. Elinden benzin bidonuyla çakmağı alınan Özgür K., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Gemlik Belediye binası önünde meydana geldi. İş kıyafetleriyle belediye önüne geln Özgür K., elindeki bidonda bulunan benzini üzerine boşalttı. Daha önce belediyenin temizlik işlerini yapan taşeron firmada sözleşmeli işçi olarak çalıştığını söyleyen Özgür K., sözleşmesi bitince kendisine verilen iş sözünün ise yerine getirilmediğini ifade etti. Çakmağı yakıp kendisini yakacağını söyleyen Özgür K., "Ben namusumla çalışmak istedim, çocuklarıma ekmek götürmek tek terdim. Ancak belediye bana söz vermesine rağmen işe almadı. Ne yapayım, çalayım mı, hırsızlık mı yapayım, bunu mu istiyorlar benden" diye bağırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören Özgür K., bidonda kalan benzini de üzerine boşalttı. Özgür K. çakmağı ateşlemek isterken, polis müdahale etti. Elinden benzin bidonu ve çakmağı alınan Özgür K., etkisiz hale getirildi. Özgür K., ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü;

-Vatandaşın isyanı

-Üzerine benzin döküşü

-Çevredekilerin müdahalesi

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(BURSA),(),

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40 yıllık şüphe mezar açtırdı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 40 yıl önce dünyaya gelen çocuğunu bir günlükken kaybeden baba, cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi' ifadesi üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda gördüğü hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine harekete geçen baba, 40 yıl sonra savcılığa başvurarak mezarın açılmasını istedi.

Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Adem Çarkçı, 40 yıl önce baba olmanın sevincini yalnız bir gün yaşayabildi. Kucağına alamadan vefat eden bir günlük bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, bebeğini defnettikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi, 3-4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile alakalı olarak haber ile karşılaşan Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına mezarın açılması için başvuruda bulundu.

Savcılığın kararı üzerine Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin gömülü olduğu mezar, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde kazıldı.

Kazılan mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmazken, bir günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısı oluşmayacağı ifade edildi. 40 yıl süren şüphe mezarın kazılmasıyla birlikte giderilmiş oldu.

Görüntü Dökümü

-Mezarın kazılması

Haber-Kamera:Aziz GÜVENER-ADAPAZARI-

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Elazığ'a tam donanımlı 3 yeni ambulans

SAĞLIK Bakanlığı'nca Elazığ'a gönderilen 3 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmet alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü'ne gönderilen 3 tam donanımlı ambulans düzenlenen törenle teslim edildi. Simülasyon Merkezi önünde düzenlenen teslim törenine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Toplam maliyetli 931 bin lira olan yeni ambulanslar Karakoçan, Kovancılar ve Sivrice ilçelerindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda hizmet vereceğini anlatan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, "2018 yıl sonu itibariyle 30 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 52'si standart, 5'i kar paletli, 1'i yoğun bakım ve 1'i ok sedyeli ambulans olmak üzere toplam 59 adet ambulans ile hizmet veriyorduk. Bakanlığımızca 2019 yılında ilimize tahsis edilen 3 ambulans ile ambulans sayımız 62’ye yükselmiştir. Kara ambulanslarımızın ulaşamadıkları yerlere hava ambulanslar ile en kısa sürede ulaşmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulanslardan görüntü

- Sağlık Müdüründen inceleme

- Anahtarların ambulans şoförlerine teslim edilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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Kara saplanan aracı öğretmenler iterek çıkardı

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde Bahçe köyüne gitmek üzere harekete geçen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan aracı çıkarmak için sürücünün girişimleri sonuç vermeyince öğretmenler harekete geçti. Bir grup öğretmen, kara saplanan aracı iterek çıkardı. Araç yeniden hareket edip öğretmenleri Bahçe köyüne götürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Öğretmenlerin araca müdahalesi

- Kara saplanan aracın ekipler tarafından kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(BİNGÖL),()

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Irak Büyükelçisi, GSO'da sanayiciler ile bir araya geldi

IRAK Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO)'nda sanayiciler ile bir araya geldi.

Toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve iş insanları katıldı.

İhracatla ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, Irak'la geçmişten gelen dostluk ve ticari ilişkilerin olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, "Türkiye ile Irak arasında geçmişten günümüze çok köklü bir ticari bağımız var. İki ülke arasında ticari ve sosyal ilişkiler çok güçlü bu ilişkileri geliştirerek daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak ikili ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Gerçekleştireceğimiz bu toplantıda önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep olarak 2018 yılında 7 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Türkiye'den 2018 yılında Irak'a 8 buçuk milyon dolar ihracat yapılırken bunun 1.4 milyar dolarını Gaziantep tek başına gerçekleştirmiştir. Şuanda İstanbul'dan sonda en çok ihracat yapan 2'inci il konumundayız. Bu toplantıyla birlikte ihracatlarımızı yeniden arttırıp bu rakamları daha da yukarılara çıkartacağız" dedi.

Ticarette eskiye göre gerileme gözükse de yeniden yükselmesi için çalışmalar yapılacağını ifade eden Irak Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ise, " İki ülke ticaretinde eskiye göre gerileme gözükse de önümüzdeki süreçte ihracatı yükseltmek için çalışmalar yapacağız. Irak ve Türkiye'nin tarihi kardeşlik bağları var. İki bölge için de istikrarın devam etmesi çok önemli, bu istikrar için güvenliği şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Adnan Ünverdi'nin konuşması

- Hussain Mahmood Alkhateeb'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

