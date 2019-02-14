DHA YURT BÜLTENİ-18

BAKAN YARDIMCISI ERSOY: KAZANSALARDI HEPİMİZİ ASACAKLARDI

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ soruşturmalarına yönelik, "Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Ersoy, FETÖ soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğü belirten Ersoy, "Komisyonun günlük bakabileceği dosya sayısı belli. Oradan da olumsuz cevap alanların mahkeme yolu açık. Hukuk nezlinde haklarını koruyabilecekler. Bu ayrı bir şey. Ama kurunun yanında yaş meselesini gündeme getirenler şunu bilsinler ki; biz bu devletin insanlık tarihinin hiç bilmediği, şahit olmadığı, hiçbir dönemde görülmemiş bir ihanete karşı bu devleti korumak adına yaptık. Ortada iki şey vardı. Ya yavaş davranabilirdik. Daha hassas olmaya çalışabilirdik. Ya da pazartesi günü devletin başına neler geleceğinden haberdar olmayabilirdik. Cuma’yı cumartesi‘ye bağlayan gece biz Ankara’da idik. Sabaha sağ salim çıktığımızda herkesin bir düşüncesi vardı. Pazartesi’ye bu devleti korumak. Bu hainler o kapılardan içeri girmemeliydi. Girerlerse ne yapacakları belli olmazdı. Neyimize zarar verecekleri belli olmazdı. Arşivlerimizi mi yakacaklar, bilgisayarlarımızı mı kilitleyecekler, flaş belleklerine doldurdukları bilgileri CIA’ye mi verecekler, MOSAD'a mı verecekler, ne yapacaklar? Ya da hangimizin koruması hangimizi vuracak. Uzaktan gazel okumak kolay, ihanet yapanlara dua etmek kolay, ama o gece hangi korumasının hangi özel kalem müdürünün ensesine silahının dayayacağını bilmediği için, insanlar devleti korumak için mücadele etti" dedi.

'KAZANSALARDI HEPİMİZİ ASACAKLARDI'

Bunun kolay olmadığını ifade eden Ersoy, "Hata yapabilirdik. Yapmışızdır da, yaparsak telafisi var. Kimseye hukukun dışında bir şey yapmıyoruz. Önü açık, zaman alabilir. Ama onların devlete vereceği zararı nasıl önleyebilirdik. Bir telafisi var mıydı? Afganistan’dan Fas’a kadar bakın bu coğrafyaya bizden başka devlet bırakmadılar. Hepsinin tek bir hedefi vardı. Türkiye ve Anadolu’yu vatansız bırakmaktı, devletsiz bırakmaktı. Oynanan oyun basit bir bundan önce şahit olduğumuz darbe girişimi falan değil. Türkiye’yi Amerika’ya işgal ettirme projesiydi. Bizi de vatansız bırakma projesiydi. Buna karşı bir mücadele ettik. Şimdi 'ben mağdurum, şurada kaydım yok, benim burada kaydım yok' diyenler kazansalardı aynı şeyi söyleyecekler miydi? Üye oldukları sendikaların üyelik belgelerini hepsi referans olarak kullanacaklardı. 17-25 Aralık’tan sonra bu devlete savaş açtılar. Taraflarını belli ettiler. Bank Asya’ya para yatırmakla, sendikalara üye olmakla,çocuklarını onların okullarında okutmaya ısrarla devam etmekle taraflarını belli ettiler. Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar. Hukukun verdiği cezayı çekecekler. 81 milyonun devletini, 100 milyonların umudunu ayakta tutmak adına hatada yaptıysak devletimize milletimize helali hoş olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-

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OĞLUNU EVLENDİRMEK İSTERKEN 50 BİN LİRA DOLANDIRILDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, aracılar vasıtasıyla oğlunu evlendirmek isteyen İsmail Karaaslan (64), adının 'Sebahat' olduğunu öne süren genç kız ve yakınları tarafından 50 bin lira dolandırıldı. Karaaslan'ın şikayeti üzerine jandarma, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Alaşehir'in kırsal Delemenler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan'ı (35) evlendirmek istedi. Kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nden tanıdıkları İ.Y. (40), Karaaslan'a, Hatay'da evlenmek isteyen biri olduğu ve isterlerse tanışmalarına aracılık edebileceğini söyledi. Bunun üzerine İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan ve İ.Y. ile birlikte 7 Şubat'ta Hatay'a gitti. Karaaslan, burada kendisini 'Sebahat' ismi ile tanıtan genç kız ve isminin 'Habib' olduğunu söyleyen teyzesinin oğlu ile görüştü. İsmail Karaaslan, görüşmelerinin ardından kız tarafına 15 bin lira başlık parası verdi. Buradaki görüşmenin ardından taraflar, bu defa 9 Şubat'ta düğün alışverişi için birlikte Alaşehir'e döndü. Kıza kuyumcu dükkanından alınan yüzük, küpe ve bileziklerden oluşan 35 bin liralık altın takıldı. Akşam yemeğinden sonra kız, uzun yoldan geldikleri için yorgun olduklarını, biraz da rahatsızlığı olduğunu öne sürüp, dinlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kız ile kendisini teyzesinin oğlu olarak tanıtan kişiye, evlendiklerinde yaşayacakları söylenen aynı bahçe içindeki diğer ev tahsis edildi. Ertesi gün kahvaltı ve nikah hazırlıkları için genç kız ve yakınını uyandırmak üzere saat 08.00'de kaldıkları eve giden Bünyamin Karaaslan, şok yaşadı. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca içeri giren Karaaslan, evi boş görünce dolandırıldıklarını anladı.

İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, düğün için aldıkları altınları da alarak, kaçan genç kız ve yakınlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İbrahim Karaaslan, oğlunu evlendirmek isterken, dolandırıldığını belirtip, "Toplam 50 bin liram gitti. Kandırıldık. Bizim başımız yandı, en azından başkanlarının başı yanmasın. Bu kişilerin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Bünyamin Karaaslan da "O gece saat 03.00'e kadar ayaktaydım. Daha sonra yorgun düşüp, uyudum. 5 saat sonra kalktığımda, gitmişlerdi. Gelin adayı ve teyzesinin oğlu çoktan kaçmıştı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()

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FOÇA'DA KANSER TOPLANTISI

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız ve İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur'un da katılımıyla Foça'da kanser konulu toplantı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi'nde, 'kanserin nedenleri', 'sonuçları', 'erken teşhis ve tedavi için yapılan çalışmalar'; devlet kurumları, kamu kurum amirleri ve personelinin yapabileceği katkıların görüşülmesi için toplantı düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Zeren Nohutçu, Foça İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz konuşmacı olarak yer aldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, diğer daire ve şube müdürleri, ilçede görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise toplantıyı izledi.

İlk konuşmacı Foça İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz, ilçenin demografik yapısı, yaş grupları, sağlık kurumları ve olanakları konularında ayrıntılı bilgi aktardı. Gürbüz Menemen'de bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) ve ilçeye gelen mobil tarama ekiplerince yapılan muayene ve teşhisler konusunda istatistiki bilgiler sundu. İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. Neşe Zeren Nohutçu ise kanserin nedenleri, kadın ve erkekte görülme sıklıkları, alınabilecek basit önlemler hakkında bilgiler verdi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, aile hekimleri vasıtasıyla bazı taramaların yaptırılabileceğine dikkat çekti. Salnur, özellikle mamografi cihazı olmayan yerlerde kaymakamlıkların desteğiyle araç temin ederek, vatandaşları KETEM veya olanağı bulunan hastanelere ücretsiz götürüp tarama yaptıklarını anlattı.

AYYILDIZ: "KANSERİN EN BÜYÜK NEDENİ STRES"

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız ise kurum amirlerinin bilgilendirme ve taramayı teşvik anlamında çok yararlı görevler yapabileceğini vurguladı. Kötü alışkanlıklardan kurtulma, yürüyüş ve spor aktiviteleri, hobiler edinme ve etkinlikler düzenleme konularında daha aktif olunmasının gereğine dikkati çeken Ayyıldız, "Kanserin en büyük nedeni strestir. Herkes sigara diyebilir, aşırı kilo diyebilir, beslenme diyebilir ama kanserin yüzde 100 değişmeyen sebebi strestir. Kişinin stresi, kanser yapabilir. Biz stresi azaltmalıyız. Müziğe kulak verelim. Hayatımızdan eksik etmeyelim. Resimle renklerle ilişkimizi sağlam tutalım. Bol bol yürüyelim. Doğa ve tabiat içerisinde yürüyelim. Fotoğraf çekelim. Kafamızı dağıtıp stresimizi atalım. Sporla uğraşalım. Halk eğitim kurslarını çeşitlendirelim. Bu konuda kaymakamımızdan daha çok etkinlikler düzenlemesini istirham ediyoruz. Taramalar konusunda yurtiçi ve yurtdışı ayırmadan ilçemize gelenlerle çalışmalar yapalım. İllaki bir hobimiz olsun. Evde boş zaman geçirmeyelim. Dışarı çıkalım. Foça'nın coğrafyası gibi diğer ilçelerimize örnek olmasını temenni ederim" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Ayyıldız ve beraberindekiler, Foça İlçe Merkezi ve Bağarası Mahallesi'nde ikamet eden 3 kanser hastası ile 2 koruyucu aileyi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salondan görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

- İlhan Gürbüz, Neşe zeren Nohutçu ve Bediha Salnur'un konuşmalarından bölümler.

- Vali eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın konuşmasından bölümler.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Bisikletiyle Fransa'dan Japonya'ya yola çıktı, Çaycuma'ya hayran kaldı

FRANSA'dan bisikletiyle kardeşinin yaşadığı Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan Psikolog Tom Galode(29), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ulaştı.

Fransız Psikolog Tom Galode, diğer ülkelerin kültürlerini tanımak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla, bisikletle dünya turuna çıktı. Varış noktası olarak kardeşinin yaşadığı Japonya’yı belirleyen Tom Galode, 12 Ekim 2018'de Fransa’nın Marsilya kentinden hareket etti. Galode, 4 bin kilometrelik bisiklet yolcuğunun ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ulaştı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Tom Galode, ilçede bisikletiyle gezinti yaptı. Ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yı ziyaret etti. Galode, tercüman eşliğinde yaptığı açıklamasında ilçedeki bisiklet yollarını çok beğendiğini söyledi. Türkiye'de yoğun araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadığını anlatan Tom Galode, şöyle dedi:

"Türkiye'nin birçok yerinde araçlara öncelik tanınmış, yayalar ikinci plana atılmış ama Çaycuma diğerlerinden çok farklı. Burada insana değer verilmiş. Kent, bisiklet öncelikli hale gelmiş. Çaycuma insan ve doğa dostu bir kent olmuş. Gördüklerimden çok etkilendim. Beni misafir eden, bisiklet dostu Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür ederim. Şu anda 4 bin kilometre yaptım. 15 bin kilometre sonra Japonya'ya ulaşmayı planlıyorum. Çaycuma’dan sonra Doğu Karadeniz üzerinden Doğu Anadolu’ya oradan da İran’a geçeceğim. Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin ve Moğolistan’ı geçtikten sonra son durağım Japonya olacak."

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da, Tom Galode’ye yolculuğunda başarılar dileyerek, "Çaycuma artık bir bisiklet kenti. Kendisini burada ağırlamaktan mutlu oldum. Turunu tamamladıktan sonra onu Çaycuma’da tekrar misafir etmek hoşumuza gider" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bisiklete binmesi

-Tercüman ile yapılan röp.

-Belediye ziyareti

-Belediye başkanının konuşması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()



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BURSALI ÇİFT '14 ŞUBAT SAAT 14.14'DE EVLENDİ

Bursa'da 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla nikah dairelerinde yoğunluk yaşanıyor. Günde ortalama 35 nikahın kıyıldığı Bursa'da sevgililer günü dolayısıyla bu sayı 85 oldu. Dünya evine girmek için bugüne sıra alan Talat-Tuğçe Başar Çifti, nikah saatini de 14.14'e aldı. Tören için Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bulunan Nikah Salonu'na gelen çiftin nikahlarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Dündar, Sevglililer günü dolayısıyla nikah dairelerindeki yoğunluktan bahsederek, "Çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyoruz. Osmangazi, Türkiye'nin nüfus olarak yoğun ilçelerinden. Geçen yıl 6 bin 189 nikah kıydık." dedi.

Aynı fabrikada çalıştıklarını belirten Talat Başar, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını belirterek, "Nikahımızın özellikle bugün sat 14.14'te kıyılmasını istedik. Şansımıza Belediye Başkanı nikahımızı kıydı. Çok heyecanlıyız." dedi

Konuşmanın ardından Dündar, nikah cüzdanını Başar çiftine verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Nikah salonundan görüntüler

-Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından nikahın kıyılması

-Çiftle röportaj

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,()/ Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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SİNOP'TA ÇUKURA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Durağan ilçesi Yeni köyünde otladığı sırada çukura düşen inek için sahibi Mahir Gökmen, jandarmadan yardım istedi. Köye gelen Jandarma ve AFAD ekipleri, düştüğü çukurda sıkışan ineği çıkardı. Mahir Gökmen, "İneğimiz otlatmaya çıkmıştı. Çukura düştüğünü fark ettik. Ekipler geldi ve ineğimizi kurtardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İneği kurtarma operasyonu

-İneği kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP

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