DHA YURT BÜLTENİ 18

BURSA'da Uludağn eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan müdahale ediliyor.Uludağ'ın eteklerinde Sarıaalan mevkisi yakınındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Eğimli arazideki yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Bursa ve Balıkesir'deki iki helikopter havadan müdahale ediyor. Yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki (2)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da polis, özel halk otobüsünde bir çocuğun dövülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüleri inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği bölgeyi saptadı. Çocuğun B.A. olduğu belirlenirken, onu kemerle döven Y.B. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Görüntülerde dayak yiyen B.A'nın ise Çocuk Şubesi ekiplerince ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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Vali Yavuz'dan, bayrağı yerden kaldıran fındık işçilerinin çocuklarına hediye

ORDU Valisi Seddar Yavuz, Perşembe İlçesi Çaka Çaytepe Ortaokulu önündeki direkten Türk bayrağının düştüğünü görerek hemen kaldırıp Atatürk büstüne bırakan Siirtli fındık işçilerinin çocuklarını makamında kabul edip, hediyeler verdi.

Ordu'ya fındık toplamaya gelen ailelerine yardımcı olmak için Perşembe ilçesinde bulunan ve Siirt’ten gelen Rabia Aykaç (15) ile Serkan Hansu (16) Çaytepe Ortaokulu önünde Türk bayrağının yerde olduğunu görünce hemen koşarak kaldırdılar ve bayrağı öperek, alnına koyup, Atatürk büstüne koydular. Rabia Aykaç ile Serkan Hansu'nun bu hareketi Vali Seddar Yavuz başta olmak üzere tüm Orduluları mutlu etti.

Makamında gençlerle bir araya gelerek, onlarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Bayrak bir milletin şerefi, haysiyeti, onurudur. Bayrak yere düştüğünde bir milletin, şerefi ve onuru yere düşmüş olur. İşte bu şuurla iki tane gencimizin aslında her bir gencimizin yapması gereken davranışı sergilemiş olmaları, her türlü takdirin üzerindedir. Bu şuur ve bilinç ile neslimizi yetiştirebildiğimizde inanıyorum ki, bu asır bizim asrımız olacaktır. Bu örnek davranış elbette karşılıksız kalmamalıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanımızın temsilci sıfatıyla sizleri kabul etmek istedim. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ailelerinin her yıl fındık toplamak için Karadeniz Bölgesi'ne geldiğini bu yılda kendi harçlıklarını çıkartmak için Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunduklarını anlatan Rabia Aykaç, alışveriş için dışarı çıktıklarını, okul bahçesinde bayrağın yerde olduğunu görünce hemen koşarak yerden kaldırdıklarını söyledi.

Rabia Aykaç ve Serkan Hansu, ayrıca kendilerini makamda ağırladığı ve gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Yavuz'a da teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türk Bayrağı'nı yerden kaldıran çocukların görüntüsü (güvenlik kamerası)

-Ordu Valisi Seddar Yavuz'un çocukları makamda kabul edip hediye vermesinden görüntü

(SÜRE: 3.14 Dk ) (BOYUT: 355 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sinop'ta yelkovan kuşları telef oldu

SİNOP'ta Muhsinli Göleti kıyısında bulunan yaklaşık 100 yelkovan kuşu henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Sinop'ta bulunan Muhsinli Göleti kıyısında yaklaşık 100 tane telef olmuş yelkovan kuşunu gören vatandaşlar durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şubesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yapıp ölmüş kuşlardan numune aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şube Müdürü Nurullah Gürkan, ihbar üzerine konuyu değerlendirdiklerini belirterek "Görevlendirdiğimiz veteriner hekimimiz ve ekiplerimiz olay yerine gitti. Onlarca yelkovan kuşunun telef olduğunu ve sahile vurduğunu gördüler. Olayın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişim haline geçtik. Analizler için destek istedik. Numuneleri topladık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile çekilmiş gölletten genel detaylar

(SÜRE: 1:17 Dk) (BOYUT:142 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

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Kefe Yaylası yenilendi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, alternatif turizmde önemli yere sahip Serinhisar ilçesindeki Kefe Yaylası'nda düzenleme yaptı.

Yatağan Mahallesi'nde 1100 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası, özellikle yaz aylarında kamp yapmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kefe Yaylası'ndaki 171 bin metrekarelik alanda restoran, kasap, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, çamaşırhane, Yörük çadırı ve 250 çadır kapasiteli kamp alanı gibi vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayacak tesisler oluşturdu. Yatırımlarla Kefe Yaylası modern şekliyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kefe Yaylası'nın Denizli'de yayla kültürü ve yayla turizminin merkez noktalarından biri olduğunu belirterek, "Yaylalarımız Denizli'mizin kültürü, özü. Bu değerlerimize değer katmak, yaylalarımızı insanlarımızla buluşturmak için birçok yatırım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Yaylamızda içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı yeniledik. Doğaya bir damla dahi atık su bırakmıyoruz. Halkımızın rahatı ve güvenliği için tüm ihtiyaçları yeniledik. Bölgeyi daha cazip ve standartları yüksek bir hale getirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kefe yaylasından görüntüler

- Tesislerden genel görüntüler

- Vatandaşların konuşmaları

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, ()

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Vali Ustaoğlu: Bebek katili teröristler son günlerini yaşıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,