DHA YURT BÜLTENİ 18

Ak Parti ilçe Başkanını öldüren PKK'lılardan biri teslim oldu (2)

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı gruptan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı bomba yapımında kullanılan araç gereçler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TERÖRİSTİN İFADESİYLE 9 FARKLI YERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan kaçan bir terörist, kent merkezindeki polis uygulama noktasına gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu belirterek teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, Diyarbakır'da kırsal alanda bulunan örgütün sığınak, mühimmat ve erzak deposu olarak kullandığı 9 farklı yere operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği perasyonlarda 4 el bombası, 2 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda şarjörler, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensupları ile Kandil arasındaki iletişimi sağlayan telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda piknik tüpü, kablo ve pil ile çok sayıda örgütsel doküman, fotoğraf ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AK PARTİLİ AKTERT'İ ÖLDÜREN TERÖRİST GRUBUNDA YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teslim olan teröristin verdiği ifadelerde 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı grupta yer aldığı ortaya çıktı. Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde, güvenlik güçlerinin SİHA/İHA destekli operasyonları sonucunda örgütün hızla çözüldüğünü belirttiği öğrenildi. Örgüt yöneticilerinin örgüt mensuplarına baskı yaptığını belirten teröristin, örgütten kaçan veya kaçmaya çalışanlara işkence yaparak, infaz ettiğini, kendisinin de birkaç defa kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak işkence gördüğünü, örgütün, anlatıldığı gibi olmadığını, kendinin ve arkadaşlarının aç bırakılarak zorla tutulduklarını anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Diyarbakır kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda örgütün dağ kadrosundan silah ve mühimmatla birlikte kaçtığı belirtilen bir terörist yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki terörist de mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyonda ele geçirilen malzemeler (foto-slayt)

Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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BURSA'DA SURİYELİ KADIN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

BURSA'da, Suriye uyruklu Melek Akta (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğulmuş olarak bulundu.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta, Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte oturduğu evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesi ardından polise ihbarda bulunuldu. Gelen polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp yine plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı, delil aradı.

Yapılan araştırmada, Melek Akta'nın, Suriye'de Mahmud Kuvara'dan boşandıktan sonra 2'si kız, 4'ü erkek 6 çocuğuyla Bursa'ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta'nın 4 oğlu ile peşinden Bursa'ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara'yı, olayla ilgili bilgilerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evden görüntü

-Polis araçları

-Çevrede toplananlar

-Sokak

-Detaylar

SÜRE: 1.13 SN BOYUT: 140 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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YALOVA'DA DEREDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

YALOVA'da, kent merkezinden geçen Safran Deresi’nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Murat Abdioğlu'na (43) ait olduğu belirlendi.

Akşam saatlerinde, Safran Deresi'nin Bahçelievler Mahallesi mevkiinde suyun içinde ceset görenler, polise haber verdi. Polis, cesedi dereden çıkararak çevrede araştırma yaptı. Bu sırada derenin üzerinden geçen köprüde toplanan kalabalık, çalışmaları izledi. Yapılan incelemede cesedin, Murat Abdioğlu'na ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, cesedin üzerinde yara ve kesi izine rastlanmadı. Abdioğlu'nun cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meraklı vatandaşlar

-Dereden görüntü

-Cesetten görüntü

Süre: 1.34 Boyut: 175 mb

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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