DHA YURT BÜLTENİ - 18

Akrabasını hastaneye getiren gence silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

ADAPAZARI'nda İ.S.(33) küçük yaştaki bir akrabasını tedavi amacıyla götürdüğü hastanede, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. İ.S. göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralınırken, olaya tanık olan aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece yarısı Adapazarı şehir merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre İ.S. (33), ailesiyle birlikte rahatsızlanan küçük yaştaki akrabalarını tedavi için hastaneye getirdi. Bu sırada hastane önüne gelen husumetlileriyle karşılaşan İ.S.'ye kurşun yağdırıldı. Ailesinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan İ.S., göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, gözlerinin önünde vurulan İ.S.'nin ailesi sinir krizleri geçirdi. Kanlar içerisinde kalan İ.S., görevliler tarafından hemen hastaneye alınarak ilk müdahalesi yapıltı. Durumu ağır olan genç, daha sonra Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olaya tanık olan vatandaşların ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı İ.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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olay yeri

yaralı yakınları

polis inceleme

yaralının ambulansa alınması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),()

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Ayvacık bölgesinin yöresel ürünleri tanıtıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçe belediyesinin katkılarıyla, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği tarafından, bölgenin yöresel ürünleri, iskele meydanında açılan stantlarda tanıtıldı.

İskele meydanında saat 20.00'de Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği tarafından, 'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliği düzenlendi. Programa, Ayvacık Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Ünal Şahin, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği Başkanı Ayşe Oya Deniz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık ilçesinin Kuzey Ege'de gelişen bir şehir olduğunu söyledi. Doğasıyla, kültürüyle, sportif faaliyetleri ve deniziyle Ayvacık ilçesinin gündemde olduğunu belirten Belediye Başkanı Ünal şahin, şöyle konuştu:

"Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneğimiz, Çanakkale'de bölgenin yöresel ürünlerini tanıtmak için böyle bir açılış yaptı. Bizde Ayvacık Belediyesi olarak desteğimizi vererek, bu etkinliğe katıldık. Etkinlikte yerel halkın ürettiği, yaptığı el işlerini, nakışları burada bugün sergiledik. Sergilenen eserler 100 yılın üzerinde olan bir eserler. Bölgede yaşayan halkın annelerinden kalma eserler var. Bu insanları göç ettirmezseniz, kafalarında bunları taşıyorlar. Ellerinde model olmadan aynısını yapıyorlar" dedi.

Ayvacık bölgesinin yöresel ürünlerinin tanıtımı için gerçekleştirilen 'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliği açılışın ardından Halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliğinden genel görüntü.

-'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliğindeki yöresel ürünlerden detay görüntü.

-Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

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