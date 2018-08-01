DHA YURT BÜLTENİ -18

ŞEHRİN ORTASINDA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ



ADANA'da bonzai içip kendinden geçen 45 yaşındaki Mustafa B., kentin göbeğinde kaldırıma yatıp, pantolonunu çıkartması tepkilere neden oldu.

Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde bulunan Türkkuşu kavşağında meydana geldi. Bonzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı. Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.

Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum" dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Mustafa B.'nin uygunsuz bir şekilde yerde uzanması

- Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi

- Vatandaşın bakması

- Bir vatandaşın para vermesi

- Mustafa B.'nin konuşması

- Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

SÜRE:03'27" BOYUT:638 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,()

======================

KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

ADANA’da Hilmi Önal (51), kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yapılan kanalizasyon çalışmasında kepçe tarafından 6 metrelik çukur açıldı. Çukurda çalışan Hilmi Önal’ın üzerine toprak kaydı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri Önal’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Önal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Önal’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Çevreden genel görüntü

- Ölen işçinin yakınlarının feryadı

- Olay yerinden genel detaylar

- Çukurdan genel detaylar

- Cenazeden detay

- Cenaze aracından detay

SÜRE: 02'02" BOYUT: 143 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA ()

====================

ÇATISI YANAN BERBER, MÜŞTERİSİNİ TIRAŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

TOKAT Sanayi sitesinde lokantalar bölgesinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmından başlayan yangın yandaki binaya sıçraması paniğe neden oldu. Yangın esnasında çatısı yanan berber ise müşterisini tıraş etmeye devam etti.

Sanayi bölgesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın yan tarafında bulunan Madeni Sanatkarlar Odası ve Marangozlar Odası ve sanayi sosyal tesislerinin bulunduğu binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden sanayi esnafı Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışması sonrasında söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmaz iken maddi hasar meydana geldi.

YANGINA RAGMEN TIRAŞA DEVAM ETTİ

Yangın esnasında lokantanın yanında bulunan berber ise çatıda itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, berber ise yarım kalan müşterisini tıraş etmeye devam etti. Müşterisinin tıraşını tamamladıktan sonra ise dükkanından ayrıldı.

GÖrüntü Dökümü:

-Yangından görüntüler

-İtfayenin müdahalesi

-Müşterisini traşı sürdüren berber

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

===========================

ORDU'DA TÜPTEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN ÇİFT SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

ORDU’nun Akkuş ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Sevda Ümit Türedi çifti, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Senai (54) ve eşi Sevda Ümit Türedi’den (56) haber alamayan yakınları, dün saat 11.00 sıralarında oturdukları eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları yatak odasında çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Çiftin cenazeleri bu gün yakınlarına teslim edildi. Akkuş ilçesi Karaçal mahallesindeki evlerine getirildi. Burada yakınlarından helallik alındı. Ardından Türedi çiftinin cenazeleri Karaağaç Tepesi Camiine getirildi. Burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

İkisinin de ikinci evlilikleri olan Senai Türedi’nin ilk evliliğinden 3 çocuğu, Sevda Ümit Türedi’nin ise 5 çocuğu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutların taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/AKKUŞ(Ordu), ()