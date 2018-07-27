DHA YURT BÜLTENİ 18

HAMZAKOY HALK PLAJI TATİLCİLERİN GÖZDESİ OLDU

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, 12 Eylül Dönemi'nde Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in zorunlu olarak misafir edildiği Hamzakoy sahili, Belediyenin çabaları sonucu tamamıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu. Mavi Bayrak ile taçlandırılan Hamzakoy Plajı'na, tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz sene Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenerek halkın yararlanabileceği sahil bandına dönüştürülen 750 metre uzunluğundaki Mavi Bayraklı Halk Plajı, tatilcilerin gözdesi konumuna geldi. Haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmete açılan plajda, vatandaşlara 300 şemsiyenin yanı sıra duş ve benzeri hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanıyor.

Çanakkale Halk Sağlığı laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği, can kurtaran dahil olmak üzere diğer güvenlik, temizlik ve ilgili kriterlerin yerine getirildiği plaj, ince kumlu oluşu ve berrak suyu ile de tatilcilerin tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin birçok yerindeki plajların, ilçede olduğu gibi ücretsiz işletilmediğine dikkat çeken Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar, bu hizmeti en güzel biçimde vatandaşlara sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özacar, "Hamzakoy Plajı'na gelen yaşlı ve engelli tüm vatandaşların suya daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yer almaktadır. Rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilen plajın içerisinde ayrıca güneşlenme alanları, tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri, yeme içme birimleri bulunmaktadır. Plajımız çocuk, aile, genç, yaşlı, engelli vatandaşlarımız, özetle herkes için uygun durumdadırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hamzakoy Halk Plajının drone ile çekilmiş görüntüsü.

Hamzakoy Halk Plajında denize girenlerin görüntüsü.

Vatandaşlar ile röp.

Haber-Kamera: GELİBOLU(Çanakkale),()

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TUNCELİ'DE FESTİVAL YASAĞINA TEPKİ



TUNCELİ'de bu yıl 18'inci kez düzenlenmesi planlanan, ancak güvenlik gerekçesiyle Valilik kararı ile iptal edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali tertip komitesi, bugün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ile iptal kararına tepki gösterdi.

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan ve aralarında HDP milletvekilleri Alican Önlü, Dilşad Cambaz Kaya'nın yanı sıra sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların da bulunduğu Festival Tertip Komitesi, festival yasağına teki gösterdi. Hazırlanan açıklaması metnini Tertip Komitesi adına Hıdır Demir okudu. 18 yıldır düzenlenen ancak son üç senedir izin verilmediği için yapılamayan Munzur Kültür ve Doğa Festivali kutlamalarına bir gün kala Valilikçe yasaklandığını belirten Demir, "Her şeyden önce bu kararın son güne kadar bekletilerek tarafımıza bildirilmesi, yapılan işlemin her türden iyi niyetten uzak olduğunu göstermektedir. Öne sürülen gerekçelendirmede, festivalimizin 'yasadışı faaliyetlere, terör ve provokasyonlara' alan açacağı iddiası mesnetsizdir. Kaldı ki böylesi olasılıklara karşı önlem almak, festivalimizi güvenlik içinde yapmamızı sağlamakla yükümlü olanların, bu gerekçelendirmeyi, demokratik hakkımızın yasaklanması gerekçesiyle yapmaları, temel hukuk normlarının ihlalidir. Kişi başına neredeyse bir güvenlik görevlisinin düştüğü Dersim'de, festivali güvenlik gerekçesiyle yasaklanması ayrıca dikkat çekilmesi gereken başka bir tezattır" dedi.

Huzur ve güvenlik gerekçesinin 17 yıldır güvenlik ve huzursuzluk problemi yaratmamış olan festivale yönelik zorlama olduğunu savunan Demir, "Yine öne sürülen, 'halkın bir kesiminin olumsuz etkilenmesi' gerekçesi, şehrimiz özgülünde geçerli bile değildir. Aksine halkın bütünü bu festivale istekle katılmakta ve 17 yıldır herhangi bir rahatsızlık belirtilmediği de devletin kayıtlarıyla sabittir. Buradan basın aracılığıyla sormak istiyoruz; rahatsız olan halkın bir kesimi diye kullanılan kavram hangi halk kesimini ifade etmektedir. Bu ifadenin sahipleri, bunu halka ve kamuoyuna açıklamak ile yükümlüdürler. Kaldı ki AİHM ve hatta Anayasa Mahkemesi kararları, toplantı özgürlüğünün halkın bir kesimini rahatsız etmesinin bile yasaklama gerekçesi yapılamayacağını defaatle karar altına almış bulunmaktadır" diye konuştu.

Festivalin yasaklanma gerekçelerinin hukuki ve meşruiyetten uzak olduğunu savunan Demir, "Bu karar hukuksal normlar dışında, demokratik devlet sorumluluklarının da açık ihlalidir" dedi. Bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de yaptığı kısa konuşmaların ardından festival tertip komitesi, olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasının okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR /TUNCELİ,()

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Apartmanda yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp öldü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sami Tutal (49), oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. Sami Tutal'ın ailesiyle oturduğu apartmanın girişi, yağmur nedeniyle su altında kaldı. Tutal, yağışın etkisini kaybetmesi ardından bina girişindeki suyu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre bu sırada binanın elektrik tesisatında oluşan kaçak nedeniyle akıma kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi tarafından eve çıkarılan Tutal'a, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti. Tutal, ilk müdahalesinden sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tutal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüsü

-Sami Tutal'ın hastaneye kaldırılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Bağcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır Mevkii'nde meydana geldi. Selahattin Özdemir idaresindeki 35 D 5641 plakalı otomobil, karşı yönden gelen evli iki çocuk babası 30 yaşındaki Gökhan Bağcı yönetimindeki 35 ZA 1461 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü Selahattin Özdemir gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),()

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