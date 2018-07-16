DHA YURT BÜLTENİ 18

Ömer Halisdemir'in babası: Bize bu kadar ömerler verdiği için yüce rabbime şükrediyorum

ŞEHİT Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Kocaeli'in Gebze ilçesinde halkla bir araya geldi. Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bize bu kadar Ömerler verdiği için yüce Rabbime şükrediyorum. Allah'ım bize bir daha böyle bir gün göstermesin inşallah. Bu gençlerimiz bir daha böyle bir duruma girmesin" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde kilit bir rol üstlenerek darbecilerin planlarını suya düşüren Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, Gebze'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı. Programın başlangıcında 15 Temmuz Destanı Resim Sergisi'nin açılışına katılan Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Hasan Hüseyin Halisdemir yaptığı konuşmada, "15 Temmuz geçeli 2 yıl oldu. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istedim ve şimdi de sizlerin karşısındayım. 15 Temmuz geçtikten sonra bütün Türk milleti bizleri yalnız bırakmadılar. Tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bu değerli millete, bu değerli annelere güveniyorum. Bize bu kadar Ömerler verdiği için yüce Rabbime şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben devletimize güveniyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Allah'ım bize bir daha böyle bir gün göstermesin inşallah. Bu gençlerimiz bir daha böyle bir duruma girmesin" dedi.

Soner Halisdemir ise, "2015 yılından bugüne kadar 63 bin Ömer Halisdemirlerimiz, Fethi Sekinlerimiz, Eren Bülbüllerimiz, Fırat Çakıroğlularımız doğmuştur. Öncelikle onların ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarına ülkemize gurur veren bu isimleri koydukları için onları saygıyla selamlıyorum. Çanakkale'de Başkomutanımız 57. Alay'a, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyor. Bu emrin üzerine dedelerimiz, atalarımız süngü takıp ölmeye gidiyor. 15 Temmuz'da aziz şehidimiz Ömer Halisdemir'e, Zekai Aksakallı komutanı diyor ki, 'Ömer oğlum, sana son bir görev veriyorum. Yolun sonunda şehadetlik var. Biliyorsun, seninle 20 yıllık bir hukukumuz var. Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Hakkını helal et' diyor. 'Emredersin komutanım. Helal olsun. Sen de helal et komutanım' diyor. Ondan sonra haini karargaha girmeden alnının ortasından indiriyor." diye konuştu.

Hasan Hüseyin ve oğlu Soner Halisdemir, 2 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz isimli çocuğu sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşinin alana girişi

-Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşinin konuşmaları

-Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşinin sahnede Ömer Halis isimli bebeği sevmeleri

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),()

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ANTALYA'DA 'MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ'

ANTALYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Vali Münir Karalğlu, "Kimse yanılgıya kapılmasın mücadele bitmiş değil. Hala emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz, devletimiz bu hain terör örgütünün devlet içinde kalan kalıntılarını temizlemek üzere çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Konyaaltı Varyant'taki seyir terasından akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, tedbir amacıyla kalabalığın yer aldığı güzergaha giden yollara araç girişini kamyonlarla kapattı. Mehter takımı öncülüğündeki yürüyüş sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alanda toplandı. Meydandaki etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, milletin sadakası, kurban parası, zekası ve gayretiyle milleti kandırarak 40 yıl boyunca devletin kurumlarını kısmen ele geçirip, orduya sızmış, üniforma giymiş teröristlerin 15 Temmuz'da çok kötü şeyler yaşattığını söyledi. 16 Temmuz'dan itibaren devletin bütün kurumlarından teröristlerin arındırılacağının söylendiğini vurgulayan Karaloğlu, "Mücadelemiz devam ediyor, bitmiş değil. Kimse yanılgıya kapılmasın mücadele bitmiş değil. Hala emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz, devletimiz bu hain terör örgütünün devlet içinde kalan kalıntılarını temizlemek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Şu ana kadar Antalya'da 2 bin 325 kişi FETÖ dolayısıyla mahkemeler tarafından tutuklandı. 43 şirkete mahkemelerimiz kayyum atanmasına, TMSF'ye devredilmesine karar verdi ama hala emniyet, jandarma, adliye çalışmaya devam ediyor" dedi.

FETÖ'nün gizli evlerinin varlığından bahseden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hala örgütün gaybubet evleri var. Onlarla mücadelemiz devam ediyor. Yurt dışına kaçanlar var. 15 Temmuz'dan önce durumu fark edip Antalya'daki üst düzey FETÖ'cü teröristler Antalya'yı da Türkiye'yi de terk etmişler. Devletimiz sadece Türkiye'de değil yurt dışında da hangi ülkede FETÖ'cü terörist varsa onların ensesinden tutup Türkiye'ye getiriyor. Hiç merak etmeyin şu anda kaçak gibi gözükenler devletimiz dünyanın neresinde olursa olsun başta örgütün başı FETÖ olmak üzere tamamını ülkeye getirip, adalete teslim edeceğiz."

Türk milletinin birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece içerde ve dışarıdan zarar görmeyeceğini vurgulayan Karaloğlu, ‘kontrollü darbe’ söylemini eleştirdi. Bu söylemin yurt dışına kaçan FETÖ'cüler tarafından sosyal medya aracılığıyla yayıldığını anlatan Karaloğlu, "Siz ölümün kontrollüsünü gördünüz mü? 65 tonluk tankın altına kontrollü yatabilecek kahraman gördünüz mü? Vatanını yabancı gizli servise satan hainler başaramayınca, milletin kafasını bulandırmak için kontrollü darbe dedi. Maalesef buna yurt içinden katılanlar oldu. Bu kontrollü falan değil. Bu 251 şehidimizin kanı 2 bin 194 gazimizin ve milletimizin kahramanlarıyla durdurduğu milletimizi bölmeye, hatta iç savaşa sürükleyen kalkışmaydıö diye konuştu.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "15 Temmuz'u unutursak, unutturursak bu hainler bir yerden türer. Aynı şeyi yapmaya çalışırlar. Eğer biz 15 Temmuz'u unutursak emin olun 15 Temmuzlar tekrar eder. Onun için 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bunu dosta düşmana tekrar gösterdik" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, iki yıl önce FETÖ'cülerin darbe girişiminin ardından Antalya'da binlerce vatandaşla meydanlarda iki aya yakın demokrasi nöbeti tuttuklarını anlattı. Demokrasi nöbetinde meydanları boş bırakmayan vatandaşların aynı coşkuyu bugün de devam ettirdiğini anlatan Türel, "Bu birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın. Birlik içinde el ele verdik mi kimsenin bizi önümüzde duramayacağını, sizler bütün dünyaya gösterdiniz" dedi. Vatan, millet için iki yıl önce gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitler ile gazileri anmak için bir araya gelindiğini dile getiren Türel, 15 Temmuz 2016'da ülke tarihinin en büyük ihanetlerinden birine maruz kalındığını söyledi. Türel, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurguladı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da, hain darbe girişiminin ülkeye sağladığı tek faydanın Türk milletini bir araya getirmek olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşten vali ve belediye başkanının detay görüntüleri

- Mehter marşı detay

- Vatandaş detay görüntü

- Alandan görüntüler

- Menderes Türel’in konuşması

- MHP Milletvekilinin konuşması

- Vali Münir Karaloğlu’nun konuşması

- Detay

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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SİVAS'TA ON BİNLERCE KİŞİ DEMOKRASİ NÖBETİNDE BULUŞTU

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında kent merkezinde on binlerce kişi Demokrasi Nöbeti'ne başladı.

FETÖ terör örgütünün 2 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 2'nci yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından Tren Garı önünde demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Akşam saatlerinden itibaren kent meydanı trafiğe kapatılırken, on binlerce kişi de kent meydanında toplandı. Halk otobüslerinin ücretsiz taşıma imkanı sunmasıyla vatandaşlar kent meydanına akın etti. Ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikle yaptığı konuşma izlendi. Kent meydanında başlatılan demokrasi nöbeti çeşitli etkinliklerle gece saatlerine kadar devam edecek. Ayrıca Suşehri ilçesinde de yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe ve 15 Temmuz Şehitleri anma etkinliğine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntüler

-Meydan dan görüntüler

-Demokrasi nöbeti

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI

(506 MB HD Görüntü)

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ESKİŞEHİR'DE '15 TEMMUZ' ANMA ETKİNLİĞİ



ESKİŞEHİR'de düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliğine binlerce kişi katıldı.

Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile binlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in dua okutmasının ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 2 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yeni bir tarih, yeni bir destan yazdı. Ülkemizin istikrarlı ilerleyişini hazmedemeyen, ülkemiz üzerinde alçak ve sinsi oyunlar besleyen dış güçler ve onların maşası olan hain FETÖ Terör Örgütü'nün kanlı saldırıları tarihin kaydettiği en büyük ihanet ve hain darbe girişimidir. Asker kıyafetine bürünmüş alçakların millete kurşun sıkıp bomba yağdırdığı o karanlık ve uzun gecede aziz Türk milletimizin yazdığı kahramanlık asla ve asla unutulmayacaktır. Aziz milletimiz; üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara adeta sel gibi dökülerek meydanı hain darbecilere bırakmamış adeta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhu ile alçaklara geçit vermeyerek dur demiştir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise, "15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişinin destanı, tarihi, miladı olmuştur. O gece dünya tarihinde bir başka örneği olmayan bir büyük destan yazılmıştır" dedi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dev ekranlara yansıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Etkinliğe katılanların,

-İstiklal Marşı'nın okunması,

-Dua edilmesi,

-Vali Özdemir Çakacak'ın konuşması,

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın konuşması,

-Milletvekili Nabi Avcı'nın konuşması,

-Kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera. Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR /

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Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)

GELİNLİK VE DAMATLIKLA YÜRÜYÜŞE KATILDILAR

Manavgat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşın yanı sıra yürüyüşe, akşam saatlerinde nikahı kıyılan Sibel ve Burak Usel çifti de katıldı. Nikah töreninden apar topar, fotoğraf bile çektirmeden gelinlik ve damatlıkla yürüyüşe gelen çift ilgi odağı oldu. Burak Usel, “Özellikle bugünü seçtik. Bugün şehit olanları ve gazileri saygıyla anıyoruz, hem de bugünü bir zafer olarak görüyoruzö dedi.

Yürüyüşün ardından Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda mehter takımının konseriyle başlayan tören, şehitler için saygı duruşlunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Sinevizyon gösterisi sırasında kimi vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaymakam Mustafa Yiğit, 15 Temmuz’da Türk milletinin kahraman evlatlarının devletine, demokrasisine ve geleceğine tankların altına yatma pahasına sahip çıktığını söyledi. Törende anı defteri imzaya açıldı. Türk Kızılayı tören alanının yanında kan bağışı çadırı kurarak, kan topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüş hazırlıkları

- Mehter takımıyla yürüyüşün başlaması

- RÖP: Sibel - Burak Usel çifti

- Sibel Burak Usel çiftinin mehterle birlikte yürüyüşü

- Mehter konseri

- Saygı duruşu, İstiklal Marşı

- Sinevizyon gösterisi

- Bazı kadınların ağlaması

- Kaymakamın konuşması

- Kaymakamın anı defterini imzalaması

- Sinevizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması

- Katılanların alkışlaması

357 MB /// 03.11ö

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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