DHA YURT BÜLTENİ-18

Zabıta ile tartışan seyyar satıcılar organik ürünlerini sokağa döktü

TUNCELİ'de, çarşı merkezinde bulunan sokakta organik sebze ve meyve satan seyyar satıcılara zabıta ekiplerinin, 'Burayı terk edin' demesi üzerine seyyar satıcılar, satacakları ürünleri sokağa dökerek zabıta ekiplerinin bu kararını protesto etti. Yaşananlarla ilgili olarak Tunceli Belediye yetkilileri, zabıta müdürünün habersiz bir şekilde bunu yaptığını ve hakkında soruşturma başlatarak açığa alındığını söyledi.

Tunceli çarşı merkezinde uzun yıllardır belediyenin izniyle yöresel organik sebze ve meyve satışı yapan seyyar satıcılar ile zabıta arasında bugün öğlen saatlerinde gerginlik yaşandı. Seyyar satıcılar, Zabıta ekiplerinin kendilerine müdahale etmesi üzerine sebze ve meyveleri yere dökerek tepkilerin gösterdiler. Çarşı merkezinde bulunan yöresel organik pazarına giden belediye ekipleri, seyyar satıcılara, "market ve manavlar hakkınızda şikayetçi olmuştur. Bu bölgede satış yapmanız yasaklanmıştır, bu nedenle başka bir bölgeye gitmenizi istiyoruz' dedi. Bunun üzerine seyyar satıcıları köylerden toplayıp getirdikleri organik, salatalık, erik, alıç, kiraz , vişne domates, biber ve diğer ürünlerini zabıta ekiplerini protesto etmek için tezgahlarını ters çevirerek sokak ortasına döktü. Vatandaşların bu şekildeki protestosu üzerine zabıta, bölgeyi terk etti.

Organik ürünler pazarında seyyar satıcılık yapan Feti Kaya, organik ürün satarak eve ekmek götürüp çocuklarını okuttuğunu söyledi. Kaya, “Ben burada köyden kendim yetiştirdiğim organik salatalık ve köyden satın aldığım organik vişne satıyorum. Yılardır burada bu işi yapıyoruz. Burası yöresel organik ürünlerin satıldığı bir yer, belediye bu alanı bize tahsis etmiş ama çevredeki manav ve marketler bizi şikayet etmiş. Kaldırılmamızı istemiş, zabıta hiçbir gerekçe göstermeden bizi buradan çıkarıyor. Biz organik olan ürünler satıyoruz, marketler hormonlu ve sera malı ürünler satıyor. Bizim sattığımız sebze ve meyveler tamamen organik ürünler. Kaldı ki belediye burada satmamızı istedi, şimdi bizi marketlerin şikayeti üzerine başka yere göndermek istiyorlar. Biz burada sattığımız ürünler ile çocuklarımızı okutuyor evimizi geçindiriyoruz. Kar bile etmiyoruz bize aç kalın açıkta kalın diyorlar" dedi.

“BİZ BURADA BELEDİYENİN İZNİ İLE SATIŞ YAPIYORUZ"

Organik ürün satıcılarından Naciye Yılmaz ise, burada belediyenin izni ile satış yaptıklarını hatırlatarak, "Köylünün yetiştirdiği ürünleri satıyoruz, hepsi sağlıklı ve tamamen organik ama marketçiler daha fazla kar etmek için bizi şikayet ederek vatandaşa organik olmayan hormonlu ürünler satmak istiyorlar. Biz ekmek paramız ve geçimimizi sağlamak için bunu yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için köylünün yetiştirdiği organik ürünleri satıyoruz, ama zabıta bizden yana değil marketçilerden yana tavır koyarak bizi buradan çıkarmak istiyor" diye konuştu.

TUNCELİ BELEDİYESİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Tunceli Belediyesi yetkilileri ise, Zabıta Müdürü Erdem Gültekin'in kendi inisiyatifi ile Belediye Başkanvekili ve yardımcılarının talimatı olmadan organik meyve sebze satan seyyar satıcıları yerinden çıkarmak için zabıta ekiplerini gönderdiğini söyledi. Ayrıca, üstlerinin izninin olmaması nedeniyle za.bıta müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığını söylediler.

Görüntü Dökümü:

-Bölgede toplanan vatandaşlar

-Sokağa dökülen organik sebze ve meyveler

-Ters çevrilen tezgahlar

-Dökülen sebze ve meyveden görüntü

-Tezgah sahiplerinin açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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Madenci aileleri Soma'dan 'adalet' yolculuğuna çıktı

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada verilen karar, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından protesto edildi. 15 madenci yakını basın açıklamasının ardından "Başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin" diyerek çeşitli şehirde 'Adalet Buluşması' için Soma'dan yolculuğa çıktı.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada verilen karar, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Maden faciasının yaşandığı saat olması nedeniyle 15.03'te Soma Beşyol Meydanı'ndaki madenci heykeli önünde toplanan 2'si erkek15 madenci yakını, "Adalet için yürüyoruz", "301'in hesabı sorulacak" sloganları attı. Daha sonra şehit madencilerden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, aileler adına basın açıklamasını okudu. "Adalet istiyoruz" diyerek açıklamasına başlayan Çolak, "Çocuklarımız için bugün yola çıkıyoruz. Adalet sadece zenginler için varmış. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Evlatlarımızın katilleri 18 ila 22 yıl arasında hapis cezaları aldı. 301 canı kaybettik, cezası bu mu? Kişi başı yatacakları ceza 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan anneler ile buluşmaya gidiyoruz. Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. 'Bedeli ödendi' diye, çocuklarımızdan toprak alıp götüreceğiz. Madende şehit olan çocuklarımız 'Unutulmasınlar' diye yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz. Bu akşam Çanakkale'de saat 19.00'da Adalet Buluşması gerçekleştireceğiz" dedi.

Çolak, Adalet Buluşmaları kapsamındaki progralarını ise şöyle açıkladı:

"13 Temmuz'da saat 13.00'te İstanbul'un Silivri ilçesinde, avukatımız, evladımız Selçuk Kozağaçlı'ya selam göndereceğiz. Aynı gün saat 20.00'de İstanbul'da Abbasağa Parkı'nda Adalet Forumu'nda olacağız. 14 Temmuz sabahı Tuzla'da işçilerle bir araya geleceğiz. Akşam Kocaeli'de olacağız. 15 Temmuz'da Zonguldak'ta saat 13.00'te, madencilerle buluşacağız. 16 Temmuz günü Ankara'da olacağız, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önüne gideceğiz. Adalet arayışımız bitmeyecek. Evlatlarımız toprağa gömdük, topraktan adaleti yeryüzüne çıkaracağız."

Şehit madenci yakınları basın açıklamasının ardından minibüse binerek Adalet yolculuğu'na başladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma'daki 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada dün (çarşamba) verilen kararla, tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay, tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 sanık ise beraat etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Madenci ailelerinin toplanmasından görüntü

- Şehit madencilerden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak'ın basın açıklamasını okuması

-Madenci ailelerinin, 'Adalet Buluşmaları' için yolculuğa çıkmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Şevket YILMAZ - Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

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Karaman'da FETÖ'nün hücre evi sorumlusu tutuklandı

KARAMAN'da FETÖ/PDY terör örgütünün hücre evlerinden sorumlu olduğu öne sürülen Ahmet C., polis tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte firari FETÖ mensuplarını gizlediği, kaçmalarına yardım ettiği ve örgütün hücre evlerini ayarlayıp koordine ettiği iddiasıyla Ahmet C.,'yi dün gözaltına aldı. Terörle Mücadele şubesindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevkedilen Ahmet C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:Muammer ŞEN / KARAMAN, ()

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Savcıya 1 milyon liralık tazminat davasına ret

BALIKESİR'de kız cocuğu E.S.'ye (14) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen K.Ç. hakkında, olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlanmaması nedeniyle mağdur avukatı Gözde Dolan Erzurumlu'nun, açtığı dava başladı. Erzurumlu'nun, Cumhuriyet savcısının olayda haksız eylem ve işlemi olduğunu iddia ederek açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Balıkesir'de geçen 21 Şubat'ta meydana gelen olayda, lise öğrencisi E.S.'ye komşusu K.Ç. cinsel istismarda bulundu. E.S.'nin olayı anlattığı ailesi, bir yakınları aracılığıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlardan Gözde Dolan Erzurumlu'ya başvurdu. Kızı ve aileyi dinleyen Erzurumlu'nun şikayetiyle gözaltına alınan K.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Erzurumlu, şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık aradan 5 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlamadı. Avukat Erzurumlu, bu nedenle Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ilgili savcıyı şikayet etti, Maliye Hazinesi'ne de 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Davanın ilk duruşması bugün Balıkesir Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuğun anne ve babasını dinleyen mahkeme heyeti, savcı hakkında açılan tazminat davasının reddine karar verirken, temyiz yolunu ise açık bıraktı.

MAHKEME BAŞKANINI DA DAVA EDECEKLER

Müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu belgeleyen raporları hastaneden alıp savcılığa vermelerine rağmen iddianamenin hazırlanmadığını belirten avukat Gözde Dolan Erzurumlu, "5 aydır hazırlanamayan bir iddianame nedeniyle buradayız. Dosya tam. Ancak bir türlü iddianame hazırlanamaması ve bunun bir tutuklama sebebi olması gerekirken sadece adli kontrol talebiyle zanlının serbest bırakılması doğru değil. Hâlâ müvekkilimizin anne ve babasını taciz etmesi, sürekli karşılarına çıkıp tahrik etmesi nedeniyle Cumhuriyet savcısının ihmali olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Maliye Hazinesi'ne tazminat davası açtık. Maliye Hazinesi ise bir sonraki davalarda hakim ve savcıların baskı altında kalacaklarını söylediler. Biz tabii ki işini yapan hakim ve savcıların töhmet altında kalmasını istemiyoruz. Ancak bu dosyada bir ihmal olduğu açık ve ortada" dedi.

Davanın reddedildiği mahkeme sonrasında da açıklamalarda bulunan avukat Erzurumlu, bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini söyledi. Hakimin duruşma sırasında mağdur çocuğun ailesine, "Kızınızın gece 3'te sokakta ne işi var?" diye sorduğunu ileri süren Erzurumlu, "Mahkeme heyeti, çocuğun mağduriyetinden çok, gece sokakta olmasının bu tür bir eyleme maruz kalabileceği imasında bulunmuştur. Biz bir üst mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağız. Aynı zamanda mahkeme başkanını da HSK'ya şikayet ederek yine hakkında dava açacağız" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Balıkesir'de geçen 21 Şubat'ta lise öğrencisi E.S.'ye (14), komşusu K.Ç. cinsel istismarda bulundu. Mağdur E.S., avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla K.Ç.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli K.Ç., hakkındaki suçlamaları reddetti; çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi, E.S.'nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor hazırladı. Balıkesir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan şüpheli K.Ç.'nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Balıkesir Adliyesi’nden görüntüler.

- Avukat Gözde Dolan Erzurumlu'nun açıklamaları.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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Eskişehir'de sokak sineması

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin 'Sokakta Hayat Var' sloganı ile düzenlediği yazlık sinema gösterimlerine başlanıldı.

Sinema etkinliğinin ilk gösterimi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde yapıldı. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri'nin rol aldığı 'Aile Arasında ' adlı filmi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte çok sayıda kişi izledi. Filmi izlemeye gelenlere belediye görevlileri tarafından patlamış mısır ile gazoz ikramında bulunuldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, "belediye olarak kültür ve sanat işlerimizi artık sokağa da taşıyoruz. Hem geçmişi hatırlamak hem de nostaljik bir gece geçirmeniz amacıyla sokak sinemalarını önemsiyoruz. Ayrıca insanların birbiriyle kaynaşması dayanışması ve tanışması içinde bu gösterimlerin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İzleyeceğiniz filmlerle de iyi vakit geçireceğinizi düşünüyoruz" dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından filmin gösterimine geçildi. Filmin yarısında yağan yağmura rağmen, izleyiciler şemsiyelerle ve buldukları kartonlarla korunarak filmi izlemeye devam etti. 25 Temmuz'a kadar sürecek olan etkinlikte 'Aile Arasında', 'Mandıra Filozofu' ve 'Mandıra Filozofu İstanbul' adlı filmler çeşitli semtlerde vatandaşlara ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Görüntü dökümü:

-Filmi izlemeye gelenlere patlamış mısır ve gazoz ikram edilmesi,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuşması,

-İzleyicilerin,

-Filmi izleyenlerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/

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Van'da tarihi peynirciler çarşısında göçük; 1 ölü 4 yaralı (YENİDEN)

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce restorasyon çalışması yapılan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda göçük meydana geldi. Yıkıntı altında kalan 11 yaşındaki Harun Cengiz hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak göç altından çıkartıldı. Olay görererek gfenalaşan 2 vatandaş ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Bahçıvan Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet dönemine ait olan ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda restorasyon çalışması yürütülen Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda bir duvarda göçük meydana geldi. Olayın ardından AFAD, 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalarda göçük oltanda kalan 11 yaşındaki Harun Cengiz'in cansız bedenine ulaşılırken, 2 vatandaş ise yaralı çıkartıldı. 2 yaralı vatandaşy ile olayı görererek fenalık geçiren 2 vatandaş tedavileri için hastaneye kaldırılırken, göçük altında başka kimsenin kalma ihtimaline karşı da ekipler bir süre çalışma yürüttü.

Yaşanan olayın ardından Van Büyükşehir Belediyesi yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde müteahhit firma marifetiyle restorasyon çalışmasına başlanan Tarihi Peynirciler Çarşısında 12.07.2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında çalışma yapılmayan güney dış kısmındaki duvarlardan biri çökmüştür. Yaşanan kaza ile ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda inşaat alanındaki uyarı levhaları ve uyarılara rağmen 3 kişi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edilmiştir. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda 11 yaşındaki Harun Cengiz isimli çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişide yaralı olarak göçük altından çıkartılıp hastaneye kaldırılmıştır. Ayrıca olaya şahit olup fenalaşan 2 vatandaşta hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaşanan talihsiz kaza ile ilgili savcılık ve polis tahkikatları çok yönlü olarak devam etmektedir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göçüğün meydana geldiği yer

-Göçük alanından detaylar

-Torunu ölen dedenin ağlaması

-Yukardan detaylar

-Çalışma yapılırken detaylar

-Alınan güvenlik önlemleri

Gülay KUYUCU-Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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Doğan Hakyemez için Antalya'da tören (YENİDEN)



Antalya'da dün gittiği hastanede muayene sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez için Antalya Spor Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda basketbol potasının altına getirildi. Tabutun önüne ise Hakyemez'in fotoğrafı ile basketbol topu konuldu. Basketbol hakemleri ile Hakyemez'in yetiştirdiği genç basketbolcular da tören sırasında tabutun yanında durdu. Törende Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan Hakyemez'in eşi Filiz Hakyemez de başsağlığı dileklerini kabul etti.

Doğan Hakyemez'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasından arkadaşları ile yetiştirdiği genç sporcular ve basketbol okulunun küçük öğrencileri törende gözyaşlarını tutamadı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hakyemez'in Türk basketbolunun bir duayeni, milli sporcusu, antrenörü ve menajeri olarak da hayatına sayısız başarı sığdırdığını söyledi. Vali Karaloğlu, Hakyemez'in başarılı sporcuların yetişmesine katkısı olmuş büyük bir spor insanı olduğunu vurguladı. Karaloğlu, Hakyemez'in ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

ARKADAŞLARI KONUŞTU

Türkiye Basketbol Federasyonu adına konuşan Murat Yosmaoğlu da geçmişte Doğan Hakyemez ile aynı takımda oynadığını, daha sonra onun açtığı yoldan gittiğini söyledi. Sporculuğu ve yöneticiliği ile Hakyemez'in kitaplara konu olacak bir kahraman olduğunu dile getiren Yosmaoğlu, "Kaybettiği zaman bile hiçbir zaman pes etmeyen bir kişiliği vardı" diye konuştu.

Yakın arkadaşı Emin Altıner ise Türkiye'nin iyi bir spor adamını, kendisinin ise ağabeyini kaybettiğini dile getirdi. Altıner, "Sevgi dolu bir insandı. Düşmanına bile sporla yaklaşırdı. Maalesef kırgınlıkları vardı ama bunları hep içine attı ve kimseye söyleyemedi. Doğan ağabey, şöyle bir başını kaldırsan da dostlarını sana son görevini yaparken görebilsen" dedi.

ESKİ SPORCUSU KONUŞTU

Hakyemez'in yetiştirdiği sporcular adına konuşan eski sporcusu Barış Güneyi de merhum spor adamının kendilerine bıraktığı Antalya Basket Okulları'nı büyüterek, ona layık olmaya çalışacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Hakyemez için helallik isteyerek, dua okudu.

KIZI TABUTA OMUZ VERDİ

Törenin ardından Doğan Hakyemez'in naaşı, başta kızı Burcu Hakyemez Dal olmak üzere sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenaze, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Hakyemez'in cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'ndeki ikindi namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailenin taziyeleri kabulü

Törene katılanların görüntüsü

RÖP: Burcu Hakyemez Dal ( Kızı )

Tabutun salona getirilmesi

Kızlarının tabuta kapanıp ağlaması

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Duanın okunması

Tabutun salondan çıkartılması

kızının tabuta omuz vermesi

Tabutun cenaze aracına konması

Cenaze aracının havalimanına gidişi

Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



