DHA YURT BÜLTENİ-18

Kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı: 1'i asker, 2 yaralı

MALATYA'da taşıma firmasına ait kamyonetin, kırmızı ışıkta bekleyen biri askeri, 3 araca çarpması sonucu 1'i asker, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Turgay Karadağ yönetimindeki 44 DM 341 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Kadir G. yönetimindeki 44 JAA 107 plakalı askeri araca çarptı. Kamyonet, ardından Ramazan Burak Terzi yönetimindeki 02 BB 224 plakalı otomobil ile Merve Güler yönetimindeki 44 FY 046 plakalı otomobile çarptı. Kazada, askeri araçta bulunan asker Mehmet B. ile kendi otomobilinde bulunan Merve Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yeri

- Otomobillerden görüntü

- Kamyonetten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

============================================

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki Halil'den haber alınamıyor (2)

BABASINA KIZIP EVİ TERK ETMİŞ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Halil Öncel, Şanlıurfa'daki Hurdacılar Sitesi'nde bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunan Öncel, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akçakale ilçesinde babası Mehmet Emin Öncel’le tartıştığı için evi terk ettiği belirtilen çocuğun otostopla Şanlıurfa'ya geldiği, burada kağıt ve hurda toplayanlarda iş istediği sırada medyadan Halil'i fotoğrafından tanıyan bir kişinin polise ihbarıyla bulunduğu ifade edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Çocuk Şubesine getirilen kayıp çocuk

- Kayıp çocuğun yakınları şubeye gelmesi

- Aileye teslim edilen kayıp çocuk

- Baba Halil Öncel çocuğuna sarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

============================================

Genç kıza gözaltı şoku ile evlilik teklifi

HATAY'ın İskenderun İlçesinde Nüfus Müdürlüğünde memur çalışan Erdinç Devrim, polis ekiplerinin de yer aldığı senaryo ile kız arkadaşı Üreyna Mazman'a hayatı boyunca unutamayacağı bir evlilik tekliğinde bulundu. İskenderun Nüfus Müdürlüğünde memur Erdinç Devrim, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yapmak için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım aldı. Genç aşığın teklifini kabul eden ekipler, kent merkezindeki bir cafede arkadaşlarıyla oturan Üreyna Mazman'ın masasına gelip, kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, genç kızı gözaltına alındığını belirterek, polis merkezine davet etti. Ne olduğunu anlamakta zorluk geçen genç kız, Çay Mahallesi Tayfur Sökmen Bulvarı'na getirildi. Park edilen sivil araçtan indirilen genç kızı, kemancı ile karşılayan Erdinç Devrim, büyük şok yaşayan Üreyna Mazman'a evlilik tekliğinde bulundu.

Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkına dönen genç kız şoku üstünden attıktan sonra, uzatılan tek taş yüzüğü parmağına takarak bir ömür birlikteliğe 'evet' diyerek teklifi kabul etti.

Bu sürpriz evlilik teklifine şahit olan çevredeki vatandaşlar da çifti alkışlayarak tebrik ettiler.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Cafede oturan kız ve yanına gelen polisler

- Gözaltına almaları

- Araçtan inen genç kıza gitar eşliğinde ve maytapların altında yapılan evlilik teklifi görüntüleri

SÜRE:2'13" BOYUT: 101 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

===============================================

İntihar girişiminde bulunan çocuğu sırtında taşıyan polise hediye

ADIYAMAN Emniyet Müdürü Metin Alper, dün 4 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulunan E.G.'yi (16) ikna edip, sırtında taşıyarak indiren polis memuru Mehmet Gökdemir'i makamında kabul edip, kutlayarak kahve fincanı hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, dün Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan E.G.'yi ikna edip, yürümekte güçlük çekince de sırtına alarak indiren polis memuru Mehmet Gökdemir'i makamında kabul etti. Polis memuru Gökdemir'i davranışından dolayı tebrik eden İl Emniyet Müdürü Alper, üzerinde 'Adıyaman Emniyet Müdürlüğü' yazılı fincan hediye etti.

Kanunda polisin, acizlere ve yardıma muhtaç kişilere yardım etmesi gerektiğinin yer aldığını hatırlatan Alper, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzde görevli Mehmet kardeşimizin bu yapmış olduğu görev tam da Polis Vazife Kanunu'nda yazan 'Polis acizlere, yardıma muhtaç kişilere yardım eder' cümlesinin karşılığı oldu. Bu anlamda ben Mehmet kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmasının bütün meslektaşlarına örnek teşkil edeceğinden hiçbir şüphem yok. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde görev yapan polis meslektaşlarım şefkatli, yardımsever, gerçekten insan haklarına saygılı, insan hayatına önem veren davranışlarını bir nebzede olsa Adıyaman'da da gösterdiğimiz için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kendisine, eşiyle beraber yaptığı kahveleri içmeleri için kahve fincanı hediye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- İl Emniyet Müdürlüğü

- Metin Alper ile röp.

- Mehmet Gökdemir'e hediye verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN-)

==================================================

ESKİŞEHİR'DE TERMİK SANTRAL İHALE SÜRECİNİN İPTALİ İSTENDİ

TEMİZ Hava Hakkı Platformu (THH) ile Eskişehir- Bilecik Tabip Odası tarafından düzenlenen toplantıda, Eskişehir'in Alpu ilçesi yakınlarına kurulması planlanan kömürlü termik santralin ihale sürecinin iptali istendi.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası'nda düzenlen toplantıya Tabip Odası Başkanı Akif Aladağ, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Temsilcisi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Koordinatörü Funda Gacal ile TEMA Vakfı Odunpazarı İlçe Sorumlusu Melih Karasözen katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy'un da izlediği toplantıda, Eskişehir'e yapılması planlanan ve her yıl 7,8 milyon ton linyit kömürü yakacak termik santralin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporuna Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı ve hava kirliliği açısından değerlendirme yapılmadan olumlu görüş verildiği vurgulanarak, 15 Ağustos 2018'de planlanan ihaleden acilen vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

HASUDER Temsilcisi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, mevcut ÇED süreçlerinde projelerin sağlık etkilerini değerlendiren bir mekanizmanın eksikliğine dikkat çekti. Doç. Dr. Çağlayan şöyle dedi:

"Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü de halk sağlığı etkilerini değerlendiren bir yaklaşım yerine sadece iş sağlığını değerlendiren bir görüş sunmuştur. Oysa DSÖ başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu, kansere ve ölüme yol açan olumsuz sağlık etkileri nedeniyle kömüre dayalı enerji üretiminden vazgeçilmesi için çağrıda bulunmaktadır. Her 10µg/m3'lük artış, akciğer kanseri kaynaklı ölümlerde yüzde 15-27 oranında artışa yol açmaktadır. Eskişehir'de, 2016 yılında evlerde yakılan kömür miktarının 156 katı kadar kömür yakılmasına neden olacak Alpu Termik Santrali'nin izin sürecinin de, yetkililer tarafından halk sağlığı ve hava kirliliği konusundaki bilimsel veriler ışığında, acilen tekrar değerlendirilmesi ve mevcut ihale sürecinin iptal edilmesi gerekmektedir."

'TERMİK SANTRAL KANSERDEN ÖLÜMLERİ ARTIRACAK'

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aladağ ise "Havası göreceli olarak temiz kabul edilen Eskişehir ili, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2016 yılı ölüm nedenleri istatistiklerinde, ülkemizde kanser ölümlerinin en yüksek olduğu 5 il arasında sıralanmıştır. Termik santraller hava kirliliği yaratmaktadır ve hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Grup I' kanserojen olarak tanımlanmaktadır. Alpu Termik Santrali'nin hayata geçmesi, önümüzdeki 35 yılda özellikle Alpu ilçesi olmak üzere Eskişehir ilinde kanser görülme sıklığını ve kanserden ölümleri artıracaktır. Eskişehir'in ve hemen komşusu olan ilçelerin nüfusu göz önüne alınırsa 1 milyondan fazla insan Alpu Termik Santrali'nin yaratacağı hava kirliliğinden etkilenecektir" diye konuştu.

'ERKEN ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR'

HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Koordinatörü Funda Gacal da kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinin insan sağlığını geri dönülemez şekilde etkilediğini söyledi. Gacal, "Türkiye'de her yıl termik santrallerden kaynaklı hava kirliliği en az 3 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor. Bu rakam 2015 yılında elimizdeki kısıtlı verilerle oluşturulmuş bir sonuç, kömürlü termik santrallerin sağlık maliyeti ise hem hava hem çevre kirliliği sebebiyle çok daha fazla" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Toplantıya katılan konuşmacıların elinde çevre ile ilgili dövizle birlikte çekilen görüntüsü,

-Doç.Dr.Çiğdem Çağlayan'ın konuşması,

-HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Koordinatörü Funda Gacal'ın konuşması,

-Toplantıdan detay görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR /

====================================================

SİVAS'TA TIR ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

SİVAS'ta alt geçide sıkışan hurda yüklü TIR, alt geçide hasar verdi. TIR ayrıca bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas Belediyesi'ne ait Halfelik altgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan hurda alarak Osmaniye'ye gitmekte olan Yüksel Çetin (53) idaresindeki 58 HA 245 plakalı TIR'ın çektiği 58 HA 435 plakalı dorse Ata Sanayi'den Yenişehir istikametine giderken 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki alt geçide sıkıştı. Aracı hareket ettiremeyen sürücü Çetin, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan TIR trafiği kapattı. Sürücü Çetin uzun süren uğraşların ardından, TIR'ı geri geri götürerek bulunduğu yerden kurtardı. Sıkışmanın etkisiyle alt geçitte maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri tutanak tutarak hasar tespiti yaptı. Hasarın belirlenmesinin ardından Sürücü Çetin'e cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-TIR'dan görüntüler

-Kurtarma çalışması

-Trafik ekiplerinin incelemesi

-TIR'ın sıkıştığı yerden çıkması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER

(390 MB HD Görüntü)

==============================================