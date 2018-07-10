DHA YURT BÜLTENİ-18

TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN HAKAN SEL VE OĞLU ARDA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda Sel'in (9) cenazeleri, memleketleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğuz Arda'nın Galatasaray atkısı konulan tabutuna sarılan annesi Mısra Öz, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, önceki gün, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için bugün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Sel ailesi ve yakınları ile çok sayıda Edirneli katıldı.

Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine, taraftarı olduğu Galatasaray'ın atkısı ile Barcelona forması ve oyuncak ayı konuldu. Hakan Sel'in tabutuna ise Galatasaray bayrağı serildi. Mısra Öz, oğlu Oğuz Arda'nın tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Mısra Öz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Necmettin Sel ise torunu ile damadının cenaze törenine, sağlık ekipleri eşliğinde geldi.

Hakan Sel ile Oğuz Arda Sel'in cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Uzunköprü ilçesindeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Annenin tabuta sarılıp ağlaması

-Tabuta serilen formalar

-Babanın tabutundaki Galatasaray bayrağı

-Oğuz Arda'nın tabutuna konan oyuncak ayı

-Törene katılanlar

-Ağlayanlar

-Cenaze namazı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Can EROK /UZUNKÖPRÜ(Edirne), ()-

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Bihter'in annesi, Beren'in babası yaşadıklarını anlattı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında ayın aileden 4 kişi de yaşamını yitirdi. Dün 5 aylık kızı Beren'in tabutunu kucağında taşıyan Melih Kurtuluş, "Eşim mesaj atmıştı bana '10 dakika sonra duraktayım, bizi alırsın' diye. Durağa gittim, bekliyordum. Tren devrildi haberi gelince hepimizi yıkıldık" dedi.

Çorlu'da 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında aynı aileden 4 kişi de öldü.Derya Kurtulmuş (30), 5 aylık kızı Beren Kurtuluş, ablası Emel Duman (36) ve yeğeni Bihter Bilgin(14) hayatını kaybetmesinin şokunu ailesi ve yakınları üzerlerden atamıyor.

Kızı Bihter'i ve iki kız kardeşini kaybeden Zehra Bilgin oğlu Batuhan Bilgin ile teselli olmaya çalışıyor. Eşi Derya Kurtuluş ve 5 aylık kızı Beren'i kaybeden Melih Kurtuluş ise 3 yaşındaki oğlu Kemal Kurtuluş sayesinde ayakta durduğunu söylüyor.

BİHTER'İN ANNESİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş'u kaybeden Zehra Bilgin, "Kızım yarım saat önce aramıştı geleceğini söylemişti. Eşim beni aradı Bihter'in gelip gelmediğini sordu, 'tren kaza yapmış' dedi. Oğlumda yanımdaydı. Bir anda evden fırladık. Diğer kardeşim Emel'in eşi Erkan'ı aradım. Olay yerine gittiğini söyledi. Sonra Melih' ulaştım. Trenin orada olduğunu söyledi 'gelin' dedi. Oraya gittiğimde kıyamet kopuyordu. Benim yavrum liseye başlayacaktı. Kardeşlerim hayatlarının baharındaydı. Ben dün kardeşlerime yanamadım, dün yavruma yandım, bugün kardeşlerime yanıyorum. Bu sabah kalktım mezarlarına gittim, iki kardeşim bir yavrum, bir yeğenim yatıyor orada. Onların hakkı bu muydu" dedi.

'DENİZE BOĞULUR DİYE GÖNDERMEDİM'

Bilgin, kızının 2 gün önce denize gitmek istediğini belirterek, "Denizde boğulur diye göndermedim. Teyzeleriyle trene binmek istediği zaman, tren diye izin verdim. Denize boğulur diye göndermedim ama benim yavrum trende boğuldu. 2 kardeşim gitti, 2 evladım vardı, bir evladım kaldı" diye konuştu.

TABUNU KUÇAĞINDA TAŞIMIŞTI

Melih Kurtuluş, kazada eşi Derya ve 5 aylık kızı Beren'i kaybetmenin büyük acısını yaşıyor. Dün cenaze töreninde minik kızının konulduğu tabutu kucağında taşıyan acılı baba Kurtuluş , olay gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Baldızım Zeliha'nın kızı Bihter, diğer baldızım Emel, eşim Derya ve kızım Beren meraktan tren yolculuğu yapmak istediler. Lülerburgaz'a bir günlük gittiler, gelemediler. Eşim mesaj atmıştı bana '10 dakika sonra duraktayım, bizi alırsın' diye. Durağa gittim, bekliyordum. Tren devrildi haberi gelince hepimizi yıkıldık. Hemen olay yerine gittik. İlk varanlardan biriyiz zaten. Tabiri caiz ise mahşer yeri gibiydi orası. Orayı gören bilir sadece. İlk gittiğimde Kemal'imi gördüm. Nasıl çıkmış bilmiyorum ama sapasağlamdı, burnu bile kanamamıştı. Onu kucakladım. Onu kenara bıraktım, Beren'imi aramaya, Derya'mı aramaya gittim. Bekledik çıkartırlar mı diye. Sonra hastaneden haberi geldi. Onları bir gün önce akşam vefat eden baldızım Emel'in evine bıraktık. Oradan gittiler, bacanağım bıraktı onları tren istasyonuna."

Görüntü Dökümü:

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- Kurtuluş ile röportaj

- Bilgin ile röportaj

- Batuhan Bilgin'in görüntüsü

- Kemal Kurtuluş'un görüntüsü

- Detaylar

-Cenaze töreninden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI-Harun UYANIK - Akın ÇELİKTAŞ /ÇORLU(Tekirdağ),()-

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İntihar girişiminde bulunan kişiyi, polis ikna etti

ORDU'nun Ünye ilçesinde ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girerek bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna edip aşağı indirdi.

Olay Ünye ilçesinde Niksar caddesinde bir apartmanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailevi nedenler nedeniyle bunalıma giren Ömer D. (30) binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna girişimi sonrasında Ömer D. ihtihardan vazgeçip çatıdan aşağı indi. Ardından sağlık kontrolü için ambulansla Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şahsın çatıda intihar girişimi

-Aşağı inip ambulansa götürülüşü

-Detaylar

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), ()

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Uyuşturucu maddeler imha edildi

UŞAK'ta, polisin son 6 yılda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen esrar, uyuşturucu hap ve hintkenevirleri, kontrollü olarak yakılarak imha edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2012 yılından bu yana il genelinde düzenlediği 62 opearasyonda toplam 187 kilo kubar esrar, 11 bin uyuşturucu hap ile 57 kök hintkeneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakılarak imha edilmesine karar verildi. Uşak Valiliği tarafından kurulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İl Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonunda yakılarak imha edildi. Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, adli işlemleri tamamlanmış uyuşturucu maddelerinin komisyon kararıyla imha edildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uyuşturucu maddelerinin çuvalla yakılacağı alana atılması

-Uyuşturucu maddelerin yakılması

-Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu'nun açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (3)

POLİS TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Samsun'da dün akşam, araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada tabancasıyla 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru A.Y. tutuklanırken, eşi A.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN ()

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Hareket halindeki halk otobüsünde yolcu şoför kavgası

ANTALYA'da, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında çıkan kavga, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kendi kendine ilerleyen otobüsü bir yolcu durdurdu.

7 Temmuz günü özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı. Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı.

Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun durdurma anı yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolcunun şoföre bir şeyler sorması

- Şoför ve yolcu arasındaki ağız dalaşı

- Yolcunun sinirli bir şekilde koşarak gelip şoföre yumruk atması

- Otobüs hareket halindeyken şoför ve yolcunun kavga etmesi

- Yolcunun şoförü yumruklayıp kafasını direksiyona bastırması

- Şoförün direksiyon başından kalkıp ön kapıda kavgaya devam etmesi

- Bir yolcunun direksiyonu tutup otobüsün el frenini çekerek durdurması

- Yolcuların panik yaşaması

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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çerkezköy ve Kapaklı’da, öğle saatlerinde yaklaşık 30 dakika yağan dolu ve sağanak yağmur günlük yaşamda aksaklığa yol açtı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti. Dolu yağışının kırsaldaki tarlalarda ekinlere zarar verdiği kaydedildi.

Yağış nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çerkezköy-Kapaklı karayolunda trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Zabıta ekipleri de biriken suyun tahliyesi sırasında sürücüleri tali yollara yönlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detay Görüntü

-Dolu yağışı

-Etkili yağış görüntüsü

-Kapaklı-Çerkezköy yolu kapandı

-Yolda ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-



