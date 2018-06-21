DHA YURT BÜLTENİ-18

Otomobil, uçuruma yuvarlandı; Özlem öğretmen ile babası öldü (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde blundukları otomobille sabaha karşı 70 metrelik uçuruma yuvarlanarak ölen otomobildeki Mehmet Kılıç (60) ile öğretmen kızı Özlem Kılıç'ın (23) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ardından yehir mezarlığına getirildi. Burada Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan ve emekliliğine 1 ay kaldığı belirtilen Mehmet Kılıç ile Fen Bilgisi öğretmeni kızı Özlem Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Özlem öğretmenin meslektaşları ve yakınları katıldı. Mehmet Kılıç ve öğretmen kızı Özlem Kılıç'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından helallik alınıp, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Fen Bilgisi öğretmeni Özlem KIlıç'ın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden, Malatya'nın Kuluncak ilçesindeki Sofular Ortaokulu'na tayini çıktığı ve bu ilçeye ev bakmaya gidip, dönüşte kaza yaptıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan görüntü

- Helallik

- Cenaze namazının kılınması

- Cenaze aracına konulmaları

- Aracın gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

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EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI (2 - YENİDEN)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda biri şarkıcı 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında (Clup Medusa) meydana geldi. Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı, Bodrum'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Olayda hayatını kaybeden Sürensoy'un ve Tülü'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI

Silahlı saldırıda ölen Ali Ekber Sürensoy'un üzerinden kardeşinin nüfus cüzdanının çıktığı, bu yüzden ilk başta yaşamını yitiren kişinin Mehmet Ali Sürensoy olduğunun sanıldığı ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ölen kişinin Mehmet Ali Sürensoy'un kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğu saptandı. Ölen Ali Ekber Sürensoy'un, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten arandığı için kardeşinin nüfus cüzdanını kullandığı ve vurulduktan sonra da üzerinden bu kimliğin çıktığı anlaşıldı.

MEMLEKETİ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Saldırıda yaşamını yitiren Ali Ekber Sürensoy'un, alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Sürensoy'un Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından alınacak cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürülüp, 23 Haziran Cumartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan aynı saldırıda yaşamını yitiren Hacer Tülü'nün (40) de otopsisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eğlence mekanının önünden görüntü

- Şeritli alandan görüntü

- Hastaneden görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR, Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()

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ABD'Lİ GENERAL VOTEL, MENBİÇ'TE



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 gün önce sınırında devriyeye başladığı Suriye'nin Menbiç kentine bugün ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet incelemelerde bulundu. Sokakları dolaşan heyet daha sonra kentin sivil yöneticileri ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte bağımsız devriye faaliyetlerine 3 gün önce başlarken, bugün Menbiç kentini ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet ziyaret etti. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, General Votel başkanlığındaki heyet kentin sivil ve askeri yönetimi ile bir araya geldi. Haberde, General Votel'in kentin sokaklarını da dolaşarak yaşayanlarla görüştüğü de belirtildi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()

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ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ DÖNE, TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce boşandığı eski eşi Erkan T. (Tankız) (34) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Döne Aksu (28) toprağa verildi. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı koca Erkan T. ise halen yakalanamadı.

Olay, dün (çarşamba) saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan T., 1 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Erkan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde öldü. Aksu'nun cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı koca Erkan T.'nin halen yakalanamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aksu'nun cenazesi için bugün İbrahimci Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Cenaze törenine ölen kadının babası Musa Aksu ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Aksu, kılınan cenaze namazının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Döne Aksu için cenaze namazı

- Aksu'nun cenazesinin cenaze aracına bindirilmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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