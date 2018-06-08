DHA YURT BÜLTENİ - 18

MHP'Lİ USTA:ERDOĞAN DEMİRÖREN, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ İŞ ADAMLARINDAN BİR TANESİYDİ

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini, Demirören’in başarılı ve hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi.

Seçim çalışmaları için memleketi Samsun’da bulunan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in Türkiye’nin yetiştirdiği önemli iş adamlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Usta, “Erdoğan Demirören, ülkemizin yetiştirdiği önemli iş adamlarından, sanayicilerinden bir tanesiydi. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu. Vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş buluyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, Demirören grubuna, Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyorum. Kendisi daha önceden profesyonel olarak kısada olsa bir futbol hayatı vardı. Başarılı ve hayırsever bir iş adamıydı. Ülkemiz açısından büyük bir kayıptır. Ancak Allah’ın taktirinin önüne geçmek de mümkün değil. Tekrar baş sağlığı dileklerimi bütün sevenlerine iletiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü-HD

----------------------------

-MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın konuşması

(SÜRE: 00.53 DK.)-(BOYUT: 141 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN,()

====================================================

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ, ERDOĞAN DEMİRÖREN'İ ANLATTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erdoğan Demirören'in İnegöl'e çok fazla katkısı olduğunu belirterek, "Vefatından büyük üzüntü duydum. Demirören Ailesine başsağlığı dilerim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde Erdoğan Demirören ile ilişkilerini anlattı. Erdoğan Demirören'in İnegöl'e çok fazla katkısı olduğunu söyleyen Aktaş, "Bugün bir güzel insanı, bir güzel iş adamını, bir güzel Türkiye aşığını kaybettik. Öncelikle Erdoğan Demirören'e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız olan Yıldırım Demirören’e başsağlığı diliyorum. Erdoğan Demirören İnegöl doğumluydu, çocukluk yıllarını İnegöl’de geçirmişti. Benim Erdoğan Demirören'le alakalı çok özel bir anım var. Erdoğan Demirören, bayilerini bizzat gezen, yerinde denetleyen esnaf dostu bir insandı. 2007 senesinde yine bir ziyareti olmuştu. Aynı zamanda gittiği yerlerde yerel yönetimleri de ziyaret ediyordu. Beni ziyaret etti. 'Bizim burada mini bir müzemiz var. Orayı incelemek ister misiniz?' diye sordum. 'Seve seve reis bey' dedi. Nihayetinde Erdoğan Bey büyük bir keyifle eski fotoğrafları ve eski eşyaları incelemeye başladı. 80 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık fotoğraflar orada. Ve bir fotoğrafın önüne geldi. Erdoğan Bey’in gözleri doldu. Yaklaşık 70- 80 tane çocuk. 1940'lı yıllardan bir fotoğraftı. Toplu sünnet fotoğrafıydı. Erdoğan Bey 'Bu kişi benim' diye gösterdi. 'Bu fotoğraf bende bile yok' dedi. Açıkçası bizi de duygulandırdı. Biz kendisini çok sayıyor ve seviyoruz. İnegöl olarak kendisinin çok iyiliklerini gördük. İki tane güzide anaokulu yaptı. Dönem dönem İnegöl’ümüzle alakalı telefon açıp derdimizi dinleyen bir insandı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Alinur Aktaş ile röportaj

SÜRE: 2 dk 4 sn,BOYUT: 231 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

=====================================================

MUHARREM İNCE: BİR TANE FABRİKA AÇMADI, ŞİMDİ KIRAATHANE AÇACAKMIŞ

'YORULDU ÇOK YORULDU, ACABA MUHARREM ALSIN ŞUNU BEN KURTULAYIM MI DEMEK İSTİYOR'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Karabük'teki mitinginin ardından Kastamonu'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorulduğunu savunan Muharrem İnce, "Yoruldu çok yoruldu, acaba ‘Muharrem alsın şunu ben kurtulayım’ mı demek istiyor. Ben ‘fabrika, üretim’ diyorum o ‘kıraathane’ diyor. ‘Gelsinler kek bedava’ diyor. ‘Atanamayan öğretmenler ben sizi atamayacağım’ diyor. ‘İmam Hatipli ben sana iş bulamayacağım’ diyor. ‘Lise mezunu gençler ‘maalesef iş yok’ diyor. Sizin için tek çözüm bir tabağa biraz kek koyacağım bir de çay vereceğim kek ve çayı yiyin. Ama internette yok ha. Ona laf söylemeyeceksin diye yok. Hazreti Peygamberimiz 622'de hicret etti 632'de vefat etti. Ondan önce bir hutbesi vardı, veda hutbesi 100 bini katılmıştır. O hutbede Hazreti Peygamberimiz ‘benden hakkı olan var mı’ diye sormuştur. Peygamber bile bunu yapıyor biz beyefendiyi eleştiremeyeceğiz. Eleştirdiğimiz zaman sabahın beşinde polisler gelecek. Bu Türkiye kalkınamaz, üretemez, zenginleşemez. Yargısı tarafsız ve bağımsız olan bir Türkiye lazım" diye konuştu.

'BEN DOĞRU YAPTIĞIMA İNANIYORUM'

İnce, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 4 cumhurbaşkanı adayını da ziyaret ettiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlarda sadece Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş gibi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:"Bakın bunların nasıl insan olduklarını size şu görüntülerden göstereceğim: Olay şu; 4 Mayısta cumhurbaşkanı adayı olduğumda cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. En son da Erdoğan'ı ziyaret ettim, başarılar diledim. Sonra Hakkari'ye gittim miting yaptım. İzmir marşını çaldık, herkeste Türk bayrağı. Miting alanında şöyle söyledim. Sayın Akşener'in, Demirtaş'ın, Karamollaoğlu'nun ve Erdoğan'ın size selamı var dedim. Hepsinin selamını söyledim onlara. Erdoğan bunu alıyor benim videolarımı kesmiş sadece Demirtaş kısmını almış 'bakın bakın diyor Demirtaş'ı ziyaret etmiş' diyor. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Milletin gözünün önünde yaptım. Onu kesmiş. Seni bile ziyaret ettim sana bile katlandım ne yapayım daha. Sana mı soracağım birini ziyaret ederken, sen kimsin. Yalan üstüne yalan. Erdoğan, tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu söylüyor. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Tek partili dönem 1950'de bitti. Demokrat Parti geldi. Erdoğan kaç doğumlu 1954; doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Makina ya makina saydırıyor. Atıyor."

'KÖPEKLERİN ÇEKTİĞİ AMBULANS GÖREN VAR MI TÜRKİYE'DE. BU SİBİRYA İLE İLGİLİ BİR FİLM Mİ SEYRETTİ?'

Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde bebek bezi, çocuk maması ve sütün KDV'sini düşüreceğini bildiren Muharrem İnce şöyle konuştu:"Türkiye garip bir ülke oldu. Dünyanın bütün ülkelerinde fakirler mutsuz, zenginler mutlu. Türkiye'de zenginlerde mutsuz fakirlerde. Gelecek göremiyorlar zenginlerde. Mal mülkünün garantisi yok. 24 Haziran'dan sonra İnce ve Erdoğan farkını anlatayım size. Erdoğan döneminde millet kemer sıktı, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Bin 150 odalı sarayda yaşıyor bir sarayda yazlık Marmaris'e yaptırıyor 300 odalı. Size sözüm olsun ben bu sarayı kullanmayacağım, engelli çocuklara tatil için kullanacağım. Meydanlara geliyor ‘3-5 çocuk yap’ diyor. ‘Normal doğum yap sezeryan yapma’ diyor. Doğumun yöntemine de karışıyor. Adamın bakalım ekonomik gücü var mı? Sizin çocuk sayınıza karışamam, doğum yönteminize karışamam ama bakın bu çocuk bezi KDV'si yüzde 18. Benim görevim bundaki yüzde 18 KDV' yi düşürmek. Sütte KDV yüzde 8, mamada öyle. Sonra 5 çocuk yap. Nasıl yapacak. Şimdi Erdoğan anlatıyor. Biz iktidara geldiğimizde köpeklerin çektiği ambulans vardı diyor. Ben böyle birşey görmedim. Köpeklerin çektiği ambulans gören var mı Türkiye'de. Bu Sibirya ile ilgili bir film mi seyretti?"



Görüntü Dömümü:

-------------------------

-İnce'nin açıklamaları



Haber:Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

=====================================================

BAKAN EROĞLU: PKK'LILARIN ÇANLARINA OT TIKADIK

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla PKK'lı teröristlerin çanlarına ot tıkadıklarını söyledi.

Kilis'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valiliği ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, kente ilişkin bilgi aldı. Kilis valiliğini ziyaret eden Bakan Eroğlu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Burada açıklama yapan Bakan Eroğlu, geçen 11 Mayıs tarihinde Kilis'te yaşanan sel felaketine değinerek, benzer problemlerin yaşanmaması için baraj inşa edeceklerini belirtti. Suriyeli sığınmacılarla birlikte Kilis'te içme suyunda yetersizlik başladığını ifade eden Eroğlu, "44 yılın en büyük kuraklığını 2017 yılında yaşadık. Esad'ın zulmünden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Tabi nüfus birden bire artınca ve barajdaki su da yetmemeye başladı. Biz bunu görerek yeni barajlar yapıyoruz. Yukarı Afrin barajından buraya su getireceğiz. Kilis’in böylece su sorununu kökten çözmüş olacağız" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı öncesi Kilis'e Suriye'den atılan roketlerle şehit olanları da anan Bakan Eroğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla PKK'nın dize getirildiğini kaydetti. Bakan Eroğlu, "Bunlar dinsiz, hain ve mendebur insanlar. Bazı ülkelerin maşası durumunda olan PKK'yı dize getirmek için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile onların çanlarına ot tıkadık. Şehit düşen kardeşlerimize gani gani rahmet niyaz ediyorum. Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esad tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor. Cenab-ı Allah başka yerlerden ne bereketler veriyor. Fakir, fukaraya yardım ederseniz Allah da size bereket ihsan eder" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından kentte yapımı 138 milyon liraya mal olan 4 tesisin 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen topla açılış törenine katılıp, Gaziantep'e geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bakanın karşılanışı

- Valilik ziyareti

- Bakan Eroğlu’nun konuşması

- Salondan görüntüler

- Temel atma töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,()

====================================================

HAKAN ÇAVUŞOĞLU: BURSAMIZ BİR SAĞLIK ORDUSUNA KAVUŞUYOR ,ONAYINI ALDIK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Sağlıklı Hayat Merkezi’ni hizmete açarken Bursa’ya müjde verdi. Çavuşoğlu, “Bursamız bir sağlık ordusuna kavuşuyor. Bugün onayını aldık, Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması gerçekleştirdik. Devam eden süreçte bu sayı 950’ye çıkacakö dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü birimleri de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavşoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete girdi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir müjdeyi de paylaşarak, “Bursamız bir sağlık ordusuna kavuşuyor. Bugün onayını aldık, Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli atamasını gerçekleştirdik. Devam eden süreçte de bu sayıyı 950’ye tamamlayacağız. Bursamıza hayırlı, uğurlu olsun. Gecemizi gündüzümüzü Bursa’ya hizmet için adıyoruzö dedi. Ak Parti’nin en belirgin özelliği olarak sağlıkta yaptığı hizmetleri işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Bu ülkede 2002’den önce insanımızın hastalığa düçar olduğunda istenmeyen ortamları bugün bile televizyon arşivlerinden izlerken içimiz kan ağlıyor. Özel hastanelerin önünden dahi geçemeyen vatandaşlarımız, ilaç alamayan vatandaşlarımız, 10 kişilik koğuş gibi odalarda iç içe sağlık arayan hastalarımız. Bunlar hepsi Türkiye’de yaşadığımız manzaralardı. Şükürler olsun bugün yapmış olduğumuz yatırımlarla hastalarımıza artık 7 yıldızlı konforu sağlayacak bir ortamı sunuyoruz. Sağlıkta sadece Bursa’yı saymaya kalksak, sağlanan yatırımlarla emin olun burada saymakla bitiremeyiz. Orhangazi hizmette, Gemlik’i yarın açıyoruz. İznik’i açtık. Yenişehir’i önümüzdeki süreçte açacağız. İnegöl’e devlet hastanesi ve ağız ve diş sağlığı hastanesi, Gürsu’da Cüneyt Yıldız hastanesi, Kestel de hastane inşaatları yükseliyor. Şevket Yılmaz ek binalarını yaptık. Eski İhtisas Hastanesinin yerine Muradiye Devlet Hastanesini yapacağız. Tüm bunların dert ile ve insanına sevda ile oluyor. Birileri de bugün kanal kanal, meydan meydan dolaşarak, yapmış olduğumuz yatırımları durduracağını vaat ediyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı. Nükleer santrali, Kanal İstanbul’u, Hızlı Treni durduracağını, mazlum milletlere ulaşan TİKA’yı kapatacağını söyleyenler, kimin adına, kim için yıkacakmış bunları? Bu ülkeye hizmet aşkın yok mu bunu diyenlerin? Demek ki yok."İl Sağlık Müdürü Dr.Özcan Akan, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Orhangazi İlçe Başkan vekili Fahrettin Uludağ ve Orhangazi’deki sağlık birimleri yöneticilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Servis Noktası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü açılışları gerçekleştirildi. Sağlıklı Hayat Merkezini gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, spor aletlerinin olduğu salonda yürüyüş bandına bindi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konuşmalar

-Açılış

-Detaylar

Haber:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),()

====================================================

ERBAŞ: AVUSTURYA'NIN KARARI DİN ÖZGÜRLÜKLERİNE AYKIRI BİR KARARDIR

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararına tepki göstererek, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır" dedi.

Ordu'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Altınordu ilçesi Karacaömer'de Hz. Ömer camii açılışına katıldı. Açılıştan önce, Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Erbaş, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır. Bu kararın yada söylemin uygulama safasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini özellikle rica ediyorum. Çünkü; yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibaretlerini, inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlarda bu özgürlüklerini tabiki islamın mabedi olan camilerde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir. Böyle bir yasaklama medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır. Böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır" dedi. Kararın geri çekilmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Erbaş, "Bizim medeniyemizide mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Kendi ülkemizde Hristiyanlar'ın mabedi kiliseler, yahudilerin mabedi sinegoglar son derece özgürdür, açıktır herkes ibadetini yapmaktadır. Avrupa'dan inanç özgürlüklerinden yana tavır beklerken, bu özgürlükleri genişletmeye yönelik çalışmalar beklerken böyle bir kısıtlama, cami kapatma anlayışı bizi üzmüştür. En kısa zamanda bu açıklamanın yanlış olduğunu, geri çekilme açıklamasının da bu açıklamadan vazgeçildiğine dair bir bildirinin de yapılmasının çok uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de mabedler açılırken, medeniyetin beşiği olduğunu iddia Avrupa'da bu tür yasaklamalar, bu tür kısıtlamalar, cami kapatıp cami görevlilerini ülke dışına çıkarma gibi anlayışlar anlaşılır gibi değildir" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması

(SÜRE: 3.45 Dk ) (BOYUT: 169 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,()

====================================================

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: UZMAN SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Elbette Türkiye’nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını artırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını artırdık. Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ancak ha deyince olmuyor" dedi.

Çorum'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İskilip ilçesine gitti. Burada İskilip Devlet Hastanesi açılış programına katıldı. İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Demircan konuşma yaptı. Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini dile getiren Bakan Demircan "Şu anda 24 Haziran vesilesiyle bir seçim yapacağız. Aslında bu seçimi yaptık biz. 1 yıl önce 16 Nisan 2017'de milletimiz bir karar verdi. 'Parlamenter sistemle sorunları çözemiyoruz. Bu sorunları çözecek daha demokratik millet iradesinin daha etkili olacağı başkanlık sistemine geçelim' dedi. Bu kararı milletimiz tasdik etti, onayladı. Bu seçimde yapacağımız aslında bu kararı uygulayacağız, aldığımız kararı hayata geçireceğiz. Biz neden bunu değiştirdik. Parlamenter sistem denilen bir sistem de var" dedi. Kendisinin de genel cerrah olduğunu söyleyen Bakan Demircan, "Ben de hastanede çalışarak bugüne geldim. Bu hastanelerin o dönemde vatandaşımızın hastanede neler çektiğini biliyoruz. Bir katta bir özel oda var ya da yoktu. O odaya yatabilmek için de bir sürü torpil bulmanız gerekiyordu. Hatırlı bir tanıdığınız olması gerekiyordu. Ama şimdi bütün odalar mükemmel" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Elbette Türkiye’nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını artırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını artırdık. Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ancak ha deyince olmuyor. Yani bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 sene sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından ise en az 10-12 sene netice alıyorsunuz. Ama sevindirici durum şuanda yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor. Açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te. Diğer taraftan uzman hekim açığımız biraz daha zaman alacak. Göreve geldiğimde yılda 6 bin tıpta uzmanlık kontenjanı vardı. Yani 6 bin doktorumuz uzman olmak üzere uzmanlık sınavlarına girip, uzmanlık eğitimine başlıyordu. Şimdi 8 bin doktorumuz uzmanlık eğitimine katılıyor bu sene. Bundan sonra bunu giderek daha da artıracağız. Mevcut uzmanlarımızı nüfusa göre, ihtiyaca göre, mesafeye göre, adil bir şekilde dağıtıyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın. Haziran kuramız var. Şimdi bu Haziran'da uzmanlar, pratisyen hekim arkadaşlar kura çekecek." Bakan Demircan'ın konuşmasının ardından hastanenin açılış kurdelesi kesildi. Öte yandan program sırasında bir vatandaş Bakan Demircan'ın yanına gelerek üç yıldır hastaneyi yapan müteahhitten alacağı olduğunu ve alamadığını belirterek yardım istedi. Bakan Demircan, görevlilere konu ile ilgilenmelerini söyledi. Daha sonra vatandaş polis tarafından uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın karşılanması

-Açılıştan detay

-Bir vatandaşın Bakan Demircan'dan yardım istemesi

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

===================================================

CEYLİN’İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik'in (10) kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedinin bulunmasıyla ilgili açılan davada, tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen (30) ile onun halası tutuksuz sanık Raziye Ö.'nün (62) yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmalarda cinayeti eşiyle birlikte işlediğini söyleyip onu da suçlayan Şükriye Türkmen, bu duruşmada ifadesini değiştirip, "Olayda Serkan’ın suçu yok. Bu olayı neden yaptığımı bende bilmiyorum" dedi. Sanığın sözlerine Atik ailesinin avukatı, "Kimse bizim zekamızla alay etmesin" diyerek tepki gösterirken, mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sanığın hastaneye sevk edilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Atik'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan son duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Duruşmada önce Ceylin Atik’in ortadan kaybolmasından sonra dedesine tehdit mesajının gönderildiği telefon hattıyla ilgili HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığı belirtildi. Telefon hattından yapılan aramalar, sanık Şükriye Türkmen’e soruldu. Sanık ise görüşmeleri hatırlamadığını, aranan numaraları ise bilmediğini söyledi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Şükriye Türkmen daha önce verdiği ifade ve savunmalarında olayı fidye için kocası Serkan Türkmen’le gerçekleştirdiklerini söylemesine rağmen bu duruşmada ifadesini değiştirdi. Kocasının suçsuz olduğunu iddia eden Şükriye Türkmen, "Bu olayda Serkan’ın suçu yoktur. Bu olayı neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Olaydan pazar günü haberi oldu. Ona söylediğimde Ceylin hayatta mıydı bilmiyorum. Bu olayı neden yaptığımı ben de kendime soruyorum. Lütfen bana yardım edin. Neden öldüğünü ben de bilmiyorum. Her gün kendime soruyorum. Ağır ilaçlar kullanıyorum. Psikolojik destek istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı, sanığa ifadesini değiştirdiğini hatırlatıp, "Bu olayı daha önce kocanla birlikte para için yaptığını söylemiştin. Şimdi neden ifadeni değiştiriyorsun" diye sordu. Sanık Şükriye Türkmen ise kocasının suçsuz olduğunu tekrar edip, "Benim paraya ihtiyacım yok. Bu olay para için olmadı. Neden olduğunu da hatırlamıyorum. Bayramın üçüncü günü Serkan bana çocuğumu göstereceğini söyledi" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa "Çocuğunu görmen karşılığında mı ifadeni değiştirdin. Böyle bir anlaşma mı yaptınız" diye sordu. Sanık Şükriye Türkmen, "Efendim ben bir yıldır çocuğumu görmüyorum. Bana çocuğumu göstereceğini söyledi. Öyle bir anlaşmamız yok" diye yanıt verdi. Sanığın bu ifadesi üzerine söz alan Ceylin Atik'in ailesinin avukatı tepki gösterip, "Bu kadın ilkokul mezunu. Hiçbir geliri yok, ancak burada zeka oyunu yapıyor. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. Bu kadın burada alay ediyor" dedi. Sanık Şükriye Türkmen’in avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edilmesini istedi. Atik ailesinin avukatı da Şükriye Türkmen’in Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporunun olduğunu söyledi. Eşinin ifadesinden sonra konuşan Serkan Türkmen ise olayda kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Haksız yere cezaevinde yatıyorum. Olayda mağdur olan kişi benim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

HASTANEYE SEVKİNE KARAR VERDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Şükriye Türkmen’in cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmesine, duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Adliyeden görüntü

- Ceylin Atik'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

=================================================

MÜZİK ÖĞRETMENİ, PANSİYON MESCİDİNDE İNTİHAR ETTİ

SİVAS'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinde görevli müzik öğretmeni Adem Kaptan (44), okul pansiyonunun mescidinde kendini su borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin pansiyonunda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası müzik öğretmeni Adem Kaptan bunalıma girdi. Kaptan, iddiaya göre pansiyonun zemin katında bulunan mecside gitti. Burada çamaşır ipiyle kendisini su borusuna astı. Mescide temizlik yapmak için giren pansiyon görevlisi Kaptan'ı boruya asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Binanın görüntüsü

-Cenazenin çıkarılışı

-Öğretmenin fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

=================================================

ŞEHİR HASTANESİ'NE TRAMVAY HATTI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi için tramvay hattı yapım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 6'ncı Etap Tramvay Projesi kapsamında; Emek-71 Evler Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne, Şehir Hastanesi'nden de 75'inci Yıl Mahallesi'ne gidecek olan 5,2 kilometrelik tramvay hattının temeli düzenlenen törende atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 6'ncı Etap Tramvay Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattının toplam 61,1 kilometreye ulaşacağını söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu: "Tramvay projemizin ilk iki etabı 9 Mayıs 2002 tarihinde başladı ve 24 Aralık 2004 tarihinde hizmete girdi. İlk iki etap tamamlandığında 18 tramvay ile hizmet vermeye başlamıştık. 2012 yılında başlayan 3'üncü etap proje ile 18 araçlık tramvay filomuzu 33'e çıkardık. 30 Mayıs 2014 tarihinde hizmete giren Çamlıca-Batıkent, Çankaya-Yenikent ve Emek-71 Evler hatları sayesinde 22 mahallemiz daha tramvaylardan yararlanır hale geldi. 25,2 kilometrelik yeni hatlarımız ile birlikte 41,7 kilometrelik bir hat uzunluğuna ulaştık. Bugün temelini attığımız bu hat, 6'ncı etap olarak adlandırdığımız projenin ilk hattı. Bu hattın ardından Çarşı ile Kumlubel mahallemizi bağlayacak yeni hattın daha yapımına başlayacağız. O hattın temelini de önümüzdeki günlerde atacağız. Çalışmalar tamamlandığında toplam hat uzunluğumuz 61,1 kilometreye ulaşmış olacak. 14 yeni tramvayla birlikte tramvay filomuzdaki araç sayısı 47'ye ulaşmış olacak." Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, butona basarak, tramvay hattına beton döktü.

Görüntü dökümü:

--------------------------

-Tramvay hattı törenine katılanlar

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması,

-Büyükerşen'in butona basması,

-Butuno basıldıktan sonra tramvay hattına betonun dökülmesi

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()