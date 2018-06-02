DHA YURT BÜLTENİ - 18

AK PARTİLİ ÜNAL: EN İYİ SAĞLIK, EĞİTİM VE TURİZM ALTYAPISINA SAHİBİZ (3)

AÇILIŞLAR YAPIP, İFTARA KATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Memur ve İşçi Emeklileri Okuma Salonu ile Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ünal daha sonra Onikişubat Belediyesi'nin verdiği iftara katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in ev sahipliğinde Batıpark Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iftarda konuşan Mahir Ünal, vatandaşlardan geçmişi unutmamalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Eğer biz geçmişte yapılanları unutursak. Biz, çaresizliğimizi unutursak. Biz, inancımızdan dolayı bize yapılan baskıları unutursak Biz, 70 sente muhtaç olduğumuz günleri unutursak. Biz, IMF'nin önünde el ovuşturduğumuz günleri unutursak. 500 milyon borç bulmak için ülke ülke dolaştığımız günleri unutursak. Hastane kapıların da rehin kaldığımız, acillere alınmadığımız günleri unutursak. Bacılarımızın başörtüsünden dolayı üniversitelere kabul edilmediği günleri unutursak. Biz; imam hatipte okuyan, dinini, diyanetini öğrenmek için imam hatibe gitmiş öğrencilerin üniversiteye kabul edilmediği günleri unutursak. Sırf, imam hatipler üniversiteye girmesin diye 8 yıllık mecburi eğitimi getirenleri unutursak istikametimizi kaybederiz. Hedefimizi kaybederiz. 2023'ü, 2053'ü 2071'i gerçekleştiremeyiz. Ve biz; Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete ömrünü feda ettiğini unutursak, yine hedeflerimizi kaybederiz. Biz; 24 Haziran'da ellerini ovuşturarak bekleyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın devrilmesini bekleyenlerin, hani bir ana muhalefet genel başkanı var ya, 'Avrupa bize yardım ederse Erdoğan'ı deviririz' diyor ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, içeride onlarla işbirliği yapanlara 24 Haziran'da bu milletin geleceği için biz bir tokat atacağız. Biz siyasetçi değiliz, milletin ta kendisiyiz."

İftarın sonunda Başkan Hanefi Mahçiçek, Mahir Ünal'a hediye verdi.

Görüntü Dökümü

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- Mahir Ünal'ın gelişi

- Vatandaşları selamlaması

- Ünal'ın konuşması

- Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

- Hanefi Mahçiçek'in Mahir Ünal'a hediye vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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BOTAN ÇAYI'NA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU

SİİRT'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında, ailesiyle birlikte Botan Çayı'nın kenarına giden 7 yaşındaki Yusuf Başaran, suya düşerek kayboldu.

Siirt'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında ikamet eden ve ailesi ile beraber Botan Çayı'nın kenarına giden Yusuf Başaran, çay kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Başaran'ın suya düştüğünü gören ailesi ve çevredekiler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. AFAD ekipleri, nehirde botlarla küçük Yusuf’u arama çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Köylülerin niherde kol kola girerek arama yapması

- Arama çalışmalarından görüntü.

Haber-Kamera; Mehmet Yücel DURAK SİİRT /

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 30 BİN AHISKA TÜRKÜNE VATANDAŞLIK VERİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde kendisine ait seçim ofisinin açılışını yaptı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Çavuşoğlu, seçim ofisi açılışına geldiği sırada bir grup Antalyaspor taraftarı tarafından meşaleler ve konfetilerle karşılandı. Bakan Çavuşoğlu, seçim ofisinin açılışının ardından Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) Çağlayan Mahallesi'ndeki ofisinin açılışına katılırken, "Önce 24 bin civarında, şimdi de 30 bin civarında Ahıska Türk'ü için vatandaşlık veriyoruz" dedi.

'HERKESE ULAŞMAMIZ LAZIM'

Seçim ofisinin açılışında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve Antalyalılara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"24 Haziran'dan sonra Türkiye'de şahlanış başlayacak. Bugüne kadar yaptıklarımız hep sağlam bir temel ve şimdi bu temel üzerinde Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Adaylar ortada, kim vizyon koyuyor, kimin hedefi var, kimin projesi var, kim yapmayı taahhüt ediyor, kim yıkmayı taahhüt ediyor, kim yatırımları devam ettirecek, kim durduracak halkın huzurunda bunları söylüyorlar. Halkımız da gerçekleri görüyor. Türkiye'yi gelecek hedeflerine kim taşıyabilir, kim taşıyamaz halkımız bunu biliyor. Ben size soruyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve onun çalışma arkadaşlarından başka 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla ilgili bir proje ortaya koyan var mı? Antalya'mız için 'şuraya da bir çeşme yapacağız' diye ortaya bir proje koyan var mı? Çünkü bunların böyle bir derdi yok, 'Hazırdakini yiyelim, var olanları yıkalım, yok edelim.' O yüzden herkese bunu anlatmamız lazım. Herkese ulaşmamız lazım. Sizlerden de beklentimiz 24 Haziran'a kadar ulaşmadık dost, telefon açmadık arkadaş bırakmamanız. Tüm kapıları çalacağız."

AHISKA TÜRKLERİ İLE İFTAR

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, seçim ofisinin açılışının ardından Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) Çağlayan Mahallesi'ndeki ofisinin açılışına katıldı. Açılışın ardından da Muratpaşa Kent Meydanı'nda DATÜB'ün iftarına geçti. Bakan Çavuşoğlu buradaki konuşmasında, "Dünya, her halka, millete ya da ülkeye adil davranmıyor. Bunlardan bir tanesi de tarihte Ahıska Türkleri olmuştur. Milletvekili olduğum dönemde yurtdışındaki Türklerin durumu nedir çalışmasını başlattık ve Ahıska Türklerinin sürgünlerini ve çektiği acıları daha da yakından öğrendik. O günden bugüne kendimi Ahıska Türklerine adadım. Ahıska Türkleri acılar, sürgünler yaşamış.1944'de Stalin'in sürgünü, 89'da Fergana'da maalesef kardeş kavgası olmuş, fitne galip gelmiş ve Ahıska Türkleri için bir sürgün daha. Ahıskalı kardeşlerimizin bugün seyahati halen bitmiş değildir. Ama gittikleri her yerde Türk olduğunu, Müslüman olduğunu örf, adet ve geleneklerini hiç unutmadıkları gibi yeni nesillere taşımışlar. Bugün Dünya Ahıska Türkleri kimsesiz, sahipsiz değildir. Dünyanın neresinde bir Ahıskalı varsa hepsine ulaşıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Ahıska Türkleri kimsesiz, sahipsiz değildir" dedi.

30 BİN AHISKA TÜRKÜNE DAHA VATANDAŞLIK

Ahıska Türklerinin anavatanına geri dönüş hakkının sağlandığın, belli sayıda da dönüş olduğunu dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, “Ahıska Türkleri 'Bizim için vatan Türkiye'dir, biz Türkiye'de yaşamak istiyoruz' diyorlar ve biz bundan da memnunuz. Türkiye'de yaşamak isteyen Ahıskalı kardeşlerimizin sorunlarını çözmek de bu kardeşinize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Oturum sorununuz çözüm buldu. Şimdi siz 'biz artık vatandaşlık istiyoruz' dediniz. Eylül ayında kanunu çıkardık. Önce 24 bin civarında, şimdi de 30 bin civarında Ahıska Türk'ü için vatandaşlık veriyoruz. Ahıska Türkleriyle birlikte inşallah Türkiye'yi büyüteceğiz, kalkındıracağız. Sizlerle etle tırnak gibi olduk" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise DATÜB Başkanı ZiyatdinKassanov tarafından Bakan Çavuşoğlu'na plaket takdim edildi, Ahıska Türklerinin geleneksel giysisi giydirilerek, armağan edildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Çavuşoğlu'nun seçim bürosuna gelmesi

- Vatandaşların Bakan Çavuşoğlunu karşılaması

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

- Açılış kurdelasının kesilmesi

- DATÜB merkezinin açılış kurdelasının kesilmesi

- Bakan Çavuşoğlu ve eşinin iftar alanına gelişi

- Protokol masasının görüntüsü

- İftara katılanların görüntüsü

- Bakan Mevlüt çavuşoğlu'nun konuşması

- Çavuşoğlu'na geleneksel giysi giydirilmesi

- Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN KELKİT ÇAYI KENARINA GİDEN ÇOCUK KAYBOLDU

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden 7 yaşındaki Halil Karaçam kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi parkında meydana geldi. Hayrettin ve Sevim çiftinin 3 çocuğundun 2’ncisi olan Halil Karaçam, arkadaşları ile birlikte çocuk parkında top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların oynadığı top, parkın tel örgülerini aşarak yaklaşık 300 metre aşağıda bulunan Kelkit Çayı’nın kenarına düştü. Topu almak için giden Halil Karaçam aradan bir süre geçmesine rağmen geri dönmedi. Bunun üzerine arkadaşları Kelkit Çayı kenarına gitti. Halil’i orada göremeyince durumu ailelerine haber verdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri de harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve ilçe sakinleri çayın etrafında çocuğu aramaya başladı. Ancak aramalar sonuç vermedi. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH DEVAM EDECEK

Çocuğun Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirilirken, Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajının kapakları akşam saatlerinde kapatıldı. Arama çalışmaları su seviyesinin düşürülmesiyle yarın sabah yeniden başlatılacak. Arama çalışmaları için bölgeye AFAD, UMKE, Emniyet ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kelkit çayı kenarından görüntüler

-Çocukların top aynadığı park

-İlçeden görüntüler

-Kayıp çocuğun fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/REŞADİYE,(Tokat),()

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