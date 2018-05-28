DHA YURT BÜLTENİ - 18

Silah arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu



SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tüfeğini temizlemek istedi. Bu sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden görüntü

-Hastaneye ambulansla getirilişi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

====================================

Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti



İZMİR'in Buca ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kadına çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada kadının üzerinde kimlik bulunamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

====================================

Akşener: Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım (ek)

DİNAR'DA KADINLAR YÖRESEL KIYAFETLİ OYUNCAK BEBEK HEDİYE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Denizli'deki programının ardından Afyonkarahisar’ın Dinar Belediyesi ile partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal ile diğer milletvekili adayları ve partililerin eşlik ettiği Meral Akşener, Dinar Belediye Başkanı İYİ Partili Saffet Acar ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Kadınların yöreye özgü bebek hediye ettiği Meral Akşener kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İftar programının ardından Meral Akşener yer yer yağmurun da etkili olduğu Atatürk Parkı’nda toplanan kalabalığa hitap etti.

'YAĞMUR ALTINDA GECENİN BU SAATİNDE BERABERİZ'

Millet ittifakından bahseden ve kendisinin milletin imzasıyla aday gösterilen tek kadın olduğunu aktaran Meral Akşener, “Ben milletime dayandım, kadınlara dayandım, gençlere dayandım ve sonuç itibariyle milletim beni rakiplerime karşı mahcup etmedi. Milletimin feraseti, milletimin irfanı, milletimin aklı devreye girdi ve sonuç itibariyle karışınızdayım. Şimdi diyorlar ki ‘Ya seni televizyona çıkarmıyorlar?’ Çıkarmasınlar zorla güzellik olmaz. Yani sarayın ekranları yerine şurada yağmur altında karşılıklı Dinarlı hemşehrilerimle hemhal olmak varken, batsın sarayın ekranları. Ne yapayım ben onu? Sonra da diyorlar ki ‘Bazı garip garip işler yap ki haber olasın.’ Ne gerek var. İşte haberin aslı burada, yağmur altında, gecenin bu saatinde beraberiz ve milletimin meydanları benim, saray sofralarına ne gerek varö dedi.

Meral Akşener konuşmasının ardından yarın miting yapacağı Afyonkarahisar’a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Meral Akşener’in karşılanması

- Kadınların hediye vermesi

- Meral Akşener’in konuşması

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR / DİNAR(Afyonkarahisar),()

=================================================

Nehre düşen otomobildeki Suriyeli öldü



KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Muhammed Loş (43) öldü, oğlu Talha Loş (22) yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde merkez Onikişubat İlçesi'nin Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Muhammed Loş ile Ceyhan Nehri kenarındaki otomobilde oturan Talha Loş iddiaya göre otomobili çalıştırmak için marşa bastı. Viteste olan otomobil birden hareketlendi ve nehre düştü.

Talha Loş araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, baba Muhammed Loş çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar nehre girerek Muhammed Loş'a ulaştı. Dalgıç tarafından nehinden çıkarılan Muhammed Loş, sedyeye alındı. İp yardımıyla yukarı çekilen Muhammed Loş, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye götürülen Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruştudrma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

=====================================

