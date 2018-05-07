DHA YURT BÜLTENİ - 18

BIÇAKLANDIKTAN SONRA İNŞAATA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İZMİT'te, bıçaklandıktan sonra inşaata atıldığını iddia eden S.E., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Bacağından bıçaklanan S.E., tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bulunan S.E., 112 Acili arayarak bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, zemin katın balkonunda bulunan S.E.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, inşaattan çıkarılması için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi S.E.'yi sedyeye alarak inşaattan çıkardı. Bacağından bıçaklanan S.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.E., ilk ifadesinde kendisini 2 kişinin bıçaklayarak inşaatın içine attığını ve daha sonra kaçtıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınması

- Yaralının sedye ile taşınması

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli),()

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TAKLA ATAN TAKSİDEN YARALANMADAN KURTULDU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, önünde aniden şerit değiştiren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı taksi, refüje çarparak takla attı. Sürücü takla atan taksiden yara almadan kurtuldu.

Kaza gece saatlerinde, Kartepe Sarımeşe Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Kaya yönetimindeki 41 T 4081 plakalı taksi, yolun sağ şeridinde ilerleyen Gülşah Yılmaz yönetimindeki 41 E 0645 plakalı otomobilin aniden şerit değiştirmesiyle, araca çarpmamak için manevra yaptı. Kamil Kaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen taksiden çıkan Kamil Kaya, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamil Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. İki sürücüye de alkol kontrolü yapan polis, daha sonra sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Takla atan taksinin görüntüsü

- Kazaya sebep olan otomobilin görüntüsü

- Sürücülerin polise olayı anlatması

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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ÜNLÜ ETNİK CAZ GRUBU NİYAZ FEATURİNG AZAM ALİ, MERSİN'İ BÜYÜLEDİ



MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan müzik topluluğu Niyaz Featuring Azam Ali, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünya festivallerinin yeni gözde müzik toplulukları arasında yer alan grup, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Farsçanın yanı sıra Türkü ve deyişlere getirdiği farklı yorumlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü sanatçı Azam Ali ve Niyaz grubu, Kanada ve Amerika konserlerinin hemen ardından Mersinli hayranlarıyla buluştu. Kısaca Azam Ali olarak bilinen ve Los Angeles, Montreal, Paris ve İstanbul gibi farklı şehirlerde yaşayan İran asıllı müzik topluluğu, müzikleri ve farklı tarzları ile büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü etnik caz sanatçısı Azam Ali ve Niyaz grubu, sempatik tavırları ile dinleyicilerin gönlünü kazandı. Huffington Post'un yorumuna göre 'Güncel Ortadoğu müziğinde evrimsel bir güç' olan bilinirliğe sahip olan grup, sahne performansı ile izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşattı. Seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman da neşelendiren grup, konser boyunca izleyici ile ilgilendi.

Yaklaşık 2 saat boyunca konser veren grup, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Konsere gelenler

- Grubun sahne performansı

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, ()

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