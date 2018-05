DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Özlü: Birinci turda alacağız (EK)

'TÜRKİYE'NİN ODAKLANMASI GEREKİYOR'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adapazarı Belediyesi'nin şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği 'Ekonominin Gelecek Yüzyılı' isimli sempozyuma katıldı. Bakan Özlü, Türkiye'nin 5 ana sektörde açığı olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl bu sektörlere odaklanarak iki kat büyüyeceklerini belirterek, "Türkiye'nin odaklanması gerekiyor. Öyle her alanda iyi olamayız. Sanayinin her dalında en iyi olamayız. Çünkü Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin sermayesi, ülke sermayesi buna müsait değil. Dolayısıyla odaklanacağız, odak sektörler tespit ettik. Birinci sırada kimya ve ilaç sanayi, petro-kimya çıkıyor, Türkiye'nin çok ciddi şekilde açığı var. Biz her yıl 11 milyar dolar petro kimya sanayi ürünleri ithal ediyoruz. 1. sırada kimya, petro kimya çıkıyor, 2. sırada yarı iletkenler ve elektronik sanayi çıkıyor. Odaklanmamız gereken ikinci alan bu. 3'ncüsü de otomotiv. Otomotiv sanayisinde Türkiye'nin potansiyeli var. Bir diğeri makine ve teçhizat. Çok makine ithal ediyoruz. Üretiyoruz ama üretimde kullandığımız makine ve teçhizatı ithal ediyoruz. Bir diğer konu da tarım ve gıda sanayisi. Çünkü nüfus çoğalıyor. Bu anlamda 5 ana sektörü belirledik. Türkiye'nin 5 ana sektöre odaklanıp önümüzdeki 5+5, 10 yılda Türk sanayisini ikiye katlamamız gerekiyor. Bugünkü cirosu 150 milyar dolar, uygulayacağımız senaryoya göre en az 300 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.Önümüzdeki süreçte yüksek teknolojiye geçiş için çaba sarf edeceklerini kaydeden Bakan Faruk Özlü, şöyle dedi:

"Yol haritanız yoksa, yol haritanız yanlışsa, endüstri 4.0'ın ve dijital teknolojinin dönüşümü labirentler arasında yolumuzu kaybederiz. Son 1,5 yıldır hummalı bir çalışma yürüttük ve Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını çıkardık. Şimdi bütün dünyaya baktık, Türkiye'nin şartlarını gözden geçirdik, ve sonra dijital dönüşüm, yani sanayi 4.0, biz buna Türkiye'nin sanayi devrimi diyoruz. Sanayi 4.0 değil, Türkiye'nin kendi sanayi devrimi diyoruz. Türkiye'nin yol haritası hazır. Geçtiğimiz dönemde yani son 15 yılda, orta düşük ve düşük teknolojiden orta yüksek teknolojiye geçtik. Şimdi sıra yüksek teknolojiye geçmek. Tüm gayretimiz ihracatımızın içindeki yüksek teknolojinin payını arttırmak. Hükümet ve bakanlık olarak yerli yüksek teknolojiye tam olarak odaklanmış bulunuyoruz. Türk sanayisi ancak teknolojiyle büyüyebilir. Reel sektör ile bilimi buluşturacak, bunların eşgüdümünü sağlayacak çok daha fazla sayıda girişime ve platforma ihtiyacımız var. Biz bakanlık olarak"

ABD ADANA KONSOLOSU'NDAN ATATÜRK ALINTISI

AMERİKA Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu'nun düzenlediği organizasyon ile Doğu ve Güneydoğulu iş kadınları Mardin’de bir araya geldi.Törende bir konuşma yapan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Atatürk'ün 'Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur' sözlerini hatırlatarak, "Atatürk gibi, kadınların katkısının ilerleme için elzem olduğuna inanıyoruz."dedi.

ABD Adana Konsoluğu ile Uuslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) işbirliğiyle, Mardin’de Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi düzenlendi. Zirve’nin açılışına ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu Diyarbakır Başkanı Semih Çetintaş, kadın girişimciler ve STK temsilcileri katıldı.

KONSOLOSTAN ATATÜRK ALINTISI

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgedeki girişimci kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden alıntı yaptığı konuşmasında, Mardin gibi geniş tarih ve mirasa sahip bir şehirde olmaktan mutlu olduğunu belirten Specht, "Bu salondaki kadınların çalışmalarına baktığımda, bu şehrin ve Güneydoğu bölgesinin tamamının çok parlak bir geleceğe sahip olduğunu görebiliyorum. Amerikan Konsolosluğu olarak, Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi’ni beş senedir destekliyoruz. Bu zirvenin amacı, sizler gibi iş kadınlarına, ek bilgi, ustalık, ilham ve ağlar oluşturma fırsatlarını sunarak,yatırımlarınızın bir sonraki aşamaya çıkmasına yardımcı olmaktır. Ümidimiz, bu konuşmacılar, aktiviteler ve eğitimlerin sizin yeteneklerinizi geliştirmesi, ağınızı genişletmesi ve işinize olan tutkunuzu perçinlemesi. Atatürk 'Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur' demiştir. Atatürk gibi, kadınların katkısının ilerleme için elzem olduğuna inanıyoruz. Kadın girişimcileri desteklemenin, yalnızca kadınların iş yapmasına yardımcı olduğu anlamına gelmediğine inanıyoruz. Bu aynı zamanda, kadınların eğitim seviyelerini yükseltmek, cinsiyete dayalı şiddet oranlarını azaltmak, kadınların siyasi katılımını arttırmak ve kadınların önemli liderlik rollerine erişimini sağlamak anlamına da geliyor. Bu, kadınların hem profesyonel, hem de kişisel yaşamlarında kendi kaderlerini seçme gücüne sahip olmalarını sağlamakla ilgilidir."dedi.

'BİZ KADINLAR BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ'

Kariyerinde, kadınların hala kendi kaderlerini belirleyemedikleri ve hala sosyal, politik ve ekonomik hayattan dışlandıkları bazı ülkelerde çalıştığını anlatan Specht, "Bu ülkeler kullanılmayan muazzam bir potansiyeli gözden kaçırıyorlar. Ama Türkiye bu değil. Türkiye, kadınları güçlendirmek ve onları yaşamın her alanına dahil etmek için zaten çok fazla şey yapıyor. Birey olarak güçlüyüz, ama birlikte daha da güçlüyüz. Nereden gelirsek gelelim, biz kadınlar birbirimizi desteklemeliyiz. Yeni çözümler bulmak için birlikte çalışmalıyız. Başarıya giden yollarda diğer kadınlara da rehberlik etmeliyiz. Bu haftasonu yeni ağlar kurma, yeni fikirleri ortaya çıkarma ve yeni ortaklıklar kurmak için bir fırsat. Çünkü Türkiye'de kadınlar şimdiden çok büyük adımlar atmış olsalar da, önlerinde hala uzun bir yol var ve gelecek nesil genç kadınların sizin liderliğinize ihtiyacı var" diye konuştu.

Kurtulmuş: Erdoğan karşıtlığından memlekete hayır gelmez

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde iddialı olduklarını belirterek, "Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş, bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütecekleri anlaşılıyor. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye ilçesinde Elele Derneği'nde kütüphane açılışına katıldı. Kurtulmuş ardından Atatürk Parkı'ndaki Belediye Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek istişarede bulundu. 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kurtulmuş, bu seçime avantajlı girdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkın desteğini hatırlatarak, muhalefeti eleştiren Numan Kurtulmuş, "Avantajlarımızdan birisi bizim Cumhurbaşkanı adayımız başından beri bellidir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dün ana muhalefet partisi kendi adayını yeni açıklayabilmiştir. Çatı aday arayışıyla Türkiye gündemini epeyce meşgul etti. Bunun olmayacağı aşikâr bir noktaya geldikten sonra öyle anlaşılıyor ki diğer muhalefet partileri de kendi adaylarını çıkararak seçime girecekti. Bizim ikinci büyük avantajımız, ne olduğumuzu, ne yapacağımız anlatıyoruz. Ne yazık ki muhalefet partileri şimdiye kadar gösterdikleri performanslarıyla ne yapacaklarını değil karşıtlıklarını ortaya koyuyorlar. Açıkçası Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütecekleri anlaşılıyor. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Bu da bizim seçim kampanyası sırasında önemli bir avantajımız olacaktır" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları programına da katıldı.

AVM'deki defile ilgi gördü

ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü.

Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Banu Noyan organizasyonluğunda defile düzenlendi. AVM'de mağazası bulunan markaların kıyafetlerinin tanıtıldığı, sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un yaptığı defilede mankenler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Serkan Tan ve Hasan Yalnızoğlu podyuma çıktı. Defileyi AVM'ye gelen çok sayıda kişi ilgiyle izledi. AVM Müdürü Berkay Damgacı, defilenin organizasyonluğunu yapan Banu Noyan'a çiçek takdim etti.

Eskişehir'de Şaman sergisi

ESKİŞEHİR'de 'Orta Asya'dan dünyaya Şamanlar' adlı sergi açıldı. Sergide Şamanların kullandığı giysiler ve eşyalar yer aldı.

Koleksiyoner Yasemin Delibay, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'de 'Orta Asya'dan Dünyaya Şamanlar' adlı sergi açtı. Sergide, Orta Asya'dan başlamak üzere dünyanın farklı noktalarında görülen Şaman ritüellerine ve gündelik hayatlarına dair objeler bulunuyor. Yakutistan'dan Moğollar'a ve Kuzey Amerika kabilelerine kadar çok geniş bir sahada görülen gök mezarların örnekleri serginin en ilgi çeken materyalleri arasında yer aldı. Sergiyi Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ile çok sayıda kişi gezdi. Koleksiyoner Yasemin Dilbay 13 mayısa kadar çık tutulacak olan sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Şamanizm her ne kadar sistematik bir inanç sistemi olarak Orta Asya, Sibirya kökenli bir Türk inanç sistemi olsa da yeryüzüne dağılmış, birbirinden habersiz ve iletişimsiz birçok toplulukların da inanç sistemi olagelmiştir. Şamanik inanç sisteminde sorunlar da, çözümler de doğada ve onun güçlerindendir. Doğa bir sorun üretmişse mutlaka bir yerlerde onun çözümü de gizlidir. Bu çözüm eğer bir yerlerde gizliyse onu birilerinin bulup çıkarması gerekir ve birilerinin bu çözümleri bulup çıkarma becerisine sahip olmaları gerekir. İşte bu özel kişiler Şamanlardır. Şamanlar sorun gidericidirler. Onlar çok farklı ve duygu yoğunluğuna sahip kişilerdir. Onlar sorunlar karşısında ne yapacaklarını, nasıl bir yol izleyeceklerini iyi bilirler ve insanlar onlara güvenirler. Kabile insanlarının onlara her zaman ihtiyaçları vardır. Sergide çok fazla hayvansal materyal var. Ama onların hepsi doğal yollarla hayatlarını kaybetmiş hayvanlardır. Şaman kültürü ile günümüz kültürü arasında çok büyük benzerlikler var. Mesela nazar boncuğundan başlayın, birisi vefat ettiği zaman 40 gün sonra yapılan törenler bile Şaman kültüründen geldiği söyleniyor."

