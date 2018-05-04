DHA YURT BÜLTENİ-18

Kamyon ve TIR sürücülerinden eylem

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Lojistik Üssü’nde, kamyon ve TIR sürücüleri lojistik üssündeki park ücreti fiyatları, nakliye komisyonları, mazot fiyatları, otoyol ve köprü ücretlerinin yüksekliğinden dolayı para kazanamadıklarını belirterek eylem yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Burcu Köksal, Şenal Sarıhan ve Özkan Yalım da eylem yapan sürücülere destek verdi. Kamyon ve TIR’larını lojistik üssü dışına yol kenarına park eden sürücüler sorunlarına bir çözüm bulamayınca akşam saatlerinde CHP’li vekillerden de destek alarak eylemlerine TBMM önünde devam etme kararı aldı. Lojistik merkezi dışında bulunan kamyon ve TIR’lar hareket ederken içerdeki kamyon ve TIR’ların ise jandarma tarafından çıkışlarına müsaade edilmedi.

CHP Milletvekili Özkan Yalım yaptığı açıklamada, "Özel firmaların yapmış olduğu köprülerin, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoban fiyatlarının yüksek olmasından dolayı nakliyeci kardeşim artık evine ekmek götüremez duruma geldi. Kamyoncunun sırtındaki yük 27 tondu maalesef hükümet onu 47 tona yükseltti. Evindeki çocuğuna maalesef hediye götüremez oldu. Birazdan onların talepleriyle ben de onlarla birlikte Dikmen Kapısı’na gideceğiz. Sayın Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan inşallah kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulacaktır" diye konuştu.

Kamyon şoförleri ise, "Gerekirse ruhsatları ve anahtarları onlara teslim edeceğiz kendileri işletsinler. Yürüyecek derman kalmadı" diyerek tepkilerini gösterdiler.

Görüntü Dökümü

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Yol boyu dizilmiş kamyon ve Tır’lar

CHP Milletvekillerinin eylemcilere desteği

CHP’li Özkan Yalım’ın röportajı

Sürücülerin açıklamaları

Eylemden detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN (Ankara) ()

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Direksiyon başında ölü bulundu

KONYA'da, yurtdışından yeni geldiği öğrenilen Molla Bağlar (55), otomobilinin direksiyonunda ölü bulundu.

Olay saat 19.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 42 CRG 16 plakalı otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatan Molla Bağlar'ı gören çevredekiler, Bağlar'ı uyandırmaya çalıştı. Bağlar'ı uyandırmayı başaramayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekipleri ise yapılan inceleme sonrası Molla Bağlar'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Bağlar'ın yakın zamanda yurtdışından geldiği öğrenildi. Molla Bağlar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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Genç kızı kurtarmak isterken ırmakta kayboldu

ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'na düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isteyen Cihan Toplar (25) girdaba kapılarak ırmakta kayboldu.

Manavgat Irmağı kenarında saat 18.00 sıralarında yürüyen Ezgi Çiçek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, kurtarmak için ırmağa atladı. Genç kıza ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı. Çevredeki vatandaşlar ırmak üzerindeki köprüye çıkarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. Pek çok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Ekipler, havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarını yarın sabah devam etmek üzere sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kız ve erkeğin ırmakta yüzmeleri (cep telefonu görüntüsü)

İtfaiye ekibinin ırmakta arama yapması

İtfaiye görevlilerin aramayı sonlandırması

Irmaktan genel görüntü

Irmak kenarında vatandaşların olayı birbirlerine anlatmaları

Köprü üzerinde aramaları seyreden insanlar

Köprü üzerinde canlı yayın yapan vatandaş

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () -

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Karabük'te yıldırım bir evin çatısını ve ormanı yaktı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü, yıldırımın düştüğü evin çatısındaki yangın ve 3 farklı noktadaki ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle, Sadri Artunç Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Rasim Topsakal'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler söndürülürken çatıda hasar oluştu. İlçeye bağlı Beştepeler mevkii ile birlikte Ovacık ilçesine bağlı Gümelek Köyü ve Karabük merkeze bağlı Keltepe mevkilerinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınlara müdahale ederek, alevleri büyümeden kısa sürede söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Söndürme çalışmaları

Göle dönen sokaklardan görüntü

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

