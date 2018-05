DHA YURT BÜLTENİ - 18

1 MAYIS GÖSTERİLERİNİN YAKININDAKİ SİLAH SESİ PANİĞE NEDEN OLDU 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merkez Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, saat 17.30 sıralarında, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gevhernesibe Mahallesi Hukukçular İş Merkezi'nden silah sesleri geldi. İş merkezinin 12'nci katından gelen 7-8 el silah sesi üzerine alanda görevli polisler, hemen harekete geçti. İş merkezine özel harekât ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Olayla ilgili alkollü olduğu belirlenen Ersin İ. (35) gözaltına alındı. Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu ve ateş eden kişinin ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerin iş merkezine doğru hareketlenmesi

- Asansörle çıkmaları

- Özel harekatın gelmesi

- Genel ve detay

Yasin DALKILIÇ / Kayseri ()

===========================================

Mezarlıkta gece görülen kız polisi harekete geçirdi

ÇORUM'da bir genç kızın gece ulu mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı ardından da görevlilerin kendisini farketmesi üzerine bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Polis genç kızın bulunması için harekete geçti.

Olay, Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. İddialara göre, 4 gündür bir genç kızın gece mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığı görevlilerin kendisine seslenmesi üzerine ise bölgeden uzaklaştığı görüldü. Vatandaşlar durumu polise haber verdi. Ayrıca mezarlıkta bulunan görevliler de kızın görüldüğü bölgeye 'Her gece oraya nelip neden ağlıyorsun, derdin ne yardımcı olalım bize not bırak' yazılı bir not kağıdı bırakarak kızın kendilerine ulaşmasını istedi. Bu iddialar üzerine polis harekete geçti. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı. Bölgede esnaflık yapan Oğuz Atıcı "Dört gündür böyle bir durum var. Polisi aradık durumu haber verdik. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bir vatandaşın çektiği ve genç kıza ait olduğu iddia edilen görüntü

-Mezarlıktan detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

===============================================

'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı

ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y. (39), Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Kızının doğum gününde, cebinde 50 kuruşu olduğunu söyleyen Ş.Y.'yi, nehre atlarken son anda polisler yakalayıp kurtardı.

Olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü'nde meydana geldi. İddaya göre, 6 aydır iş bulamayan ve simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y., sabah abdest alıp, çocuklarıyla vedalaşarak evden çıktı. Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprüye gelen Ş.Y., korkuluklara çıktı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.'yi, polis uzun süre inka etmeye çalıştı.

'45 KİLOYA DÜŞTÜM?

Ş.Y., 50 milyar borcu olduğunu iddia ederek, "Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Böyle baba mı olur. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter" dedi. Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı. Ş.Y., kendisini korkuluklardan boşluğa bırakmak üzereyken, polisler hamle yaptı. Polisler, son anda yakaladıkları Ş.Y.'yi, korkuluklardan çekip aldı. Ş.Y., ifade için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Babanın polisle konuşması

- Cebindeki paraları polise atması

- Polisle konuşması

- Köprüden indirilmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

=====================================

Kaymakam, işçilerle rafting ve piknik yaparak 1 Mayıs'ı kutladı

VAN'ın Çatak ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, halaylarla, rafting gösterisi ve piknikle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve eşi Demet Akgül, ilçenin ortasından geçen Çatak Çayı'nda belediye işçileriyle birlikte rafting yaptı, ardından da piknikle 1 Mayıs'ı kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve eşi Demet Akgül, belediyede çalışan işçilerle birlikte önce halay çekti, ardından da ilçe merkezinin ortasından geçen Çatak Çayı'nda rafting yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, tüm emekçilerin bayramını kutladıklarını belirterek, "Bugün belediye çalışanlarımızla birlikte güzel bir gün geçirdik. Hep beraber önce piknik yaptık, akabinde de belediyespor rafting takımımızın bize eşlik etmesiyle, belediye çalışanlarımız ile birlikte rafting yaptık. Türkiye'de ve dünyadaki bütün işçilerin işçi bayramını kutluyorum. Bu etkinlikle, işçilerimizle bir araya gelerek 1 Mayıs'ı kutladık. Geçmişte kutlanan 1 Mayıs kutlamalarında hep acı olaylar yaşandı. Umuyoruz, bundan böyle 1 Mayıs kutlamaları hep böyle güzel görüntülerle gündeme gelir" dedi.

Rafting gösterisinin ardından, Kaymakam Asım Akgül ve eşi Demet Akgül, işçilerle birlikte Çatak Çayı yakınındaki Kani Sipi mevkiinde piknik yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye İşçileriyle halay çeken Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül

-Halaylardan detaylar

-Kaymakam Akgül, Çatak çayında işçilerle birlikte rafting yaparken

-Detaylar

-Kaymakam Akgül ile röportaj

-Piknik

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), ()

=====================================

1 Mayıs Malatya'da coşkuyla kutlandı

MALATYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'nda, yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezinde toplanan siyasi partilerin üyeleri, sendikaların temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na kadar yürüdü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, alana girecekleri aramadan geçirdi. Kadın örgütleri ve öğrencilerin açtığı pankartlar ve yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluştu. Yüzlerce kişi, ellerinde 'Yaşasın 1 Mayıs' pankartları bulundururken, halaylar çekti, 1 Mayıs Marşı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Yürüyüşe katılanlar

- Slogan atılması ve halay çekenler

- Başkanların katılanları selamlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-