DHA YURT BÜLTENİ-18

'Yeşim' bugün de geldi, kasaptan et alıp karnını doyurdu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki kasaba, her sabah dükkan açılır açılmaz gelen ve işyeri sahibince beslenen 'Yeşim' adlı sokak kedisi, bugün de aksatmadı. Dükkana girip, patisini uzatan Yeşim, bir parça et alıp yine karnını doyurdu.

Turgutlu'da, 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz yiyecek almak üzere dükkana giren 'Yeşim' adlı sokak kedisini besliyor. Gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topluyor. Bir müşterinin o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaşmasıyla Yeşim ünlü oldu. Patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yiyecek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri, izleyenleri şaşırttı. Görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı, beğeni topladı. Yeşim, bu sabah da her gün olduğu gibi yine kasap dükkanına geldi. Kapıya gelip bir süre yoğunluğu gözlemleyen Yeşim, Korkmazer'in seslenmesiyle işyerine girdi. Korkmazer'in eti uzatmasıyla, arka ayaklarının üstüne kalkan Yeşim, verilen eti yedikten sonra sessizce dükkandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yeşim'in dükkana gelip iki ayak üstünde yiyeceğini alması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), )

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Yıllar sonra, reklam filminde oynadıkları firmayı ziyaret ettiler

KONYA'da bir gıda firmasının 2010'da çektiği ilk kurumsal imaj filminde kamera karşısına geçen çocuklar, yıllar sonra aileleriyle birlikte şirketi ziyaret etti.

Konya Şeker’in, Torku markası için 2010 yılında çektiği ilk kurumsal imaj filmi olan ve 7-10 yaşlarındaki çiftçi çocuklarıyla çekilen 'Çocuk Korosu' reklam filmi, yayınlandığı dönemde beğeni toplamıştı. Torku’nun markalaşma sürecinde önemli bir eşiği atlamasını sağlayan ve tüketici ile arasında sağlam bir köprünün kurulmasını sağlayan reklam filmi, içecek sektöründen hava yollarına, kargo hizmetlerinden finansa kadar pek çok reklam projesine de esin kaynağı olmuştu. Reklam filminde, köyde bulunabilecek tencere, ibrik gibi malzemelerden hazırladıkları enstrümanlarla 'Elmaların Yongası' adlı şarkıyı çalan çocukların sempatik ve doğal tavırları, reklam filminin başarısında en önemli etken olmuştu. Reklam filminde oynayan ve şimdi yetişkin birer birey olan çocuklarla irtibatını kesmeyen Konya Şeker, gençleri Çumra Kampüsü'nde aileleriyle birlikte ağırladı.

8 YILDA 14 TESİSTEN 45 TESİSE ULAŞILDI

Reklam filmi çekildiği dönemde 14 üretim tesisine sahip olan Konya Şeker, aradan geçen 8 yılda 45 tesise ulaştı. Torku ürünlerine de kristal ve küp şeker ile sınırlı sayıdaki çikolata, ev şekerlemelerin yanına bisküviden keke, gofret çeşitlerinden et ve süt ürünlerine, bulgurdan meyve suyuna, limonatadan kahve çeşitlerine, ayçiçeği yağından şarküteri ürünlere kadar yüzlerce çeşit eklendi.

'FİLM ÇEKİLİRKEN ÇOK EĞLENMİŞTİK'

O dönemde reklam filmi çekilirken çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, şunları söyledi:

"O yıllarda Çumra’da çok az fabrika vardı. Ama bugün gezdik gördük ki Konya Şeker ve Torku da tıpkı bizim gibi gelişip serpilmiş ve devasa bir üretim üssü haline gelmiş. Bu tesisleri görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk. Başkanımız Recep Konuk bizi unutmadı ve bizim burayı gezip görmemizi sağladı. Kendisinden Allah razı olsun. Bu tesisleri gördükten sonra Torku’nun kısa bir zaman dilimi içerisinde nereden nereye geldiğini bir kez daha kendi gözlerimizle gördük. O dönemde biz çocuktuk ve reklam filmi de bizim için bir eğlence ve oyun idi. Film çekilirken çok eğlenmiştik. Şimdi gördük ki, büyük bir hayalin, büyük bir projenin parçası olmuşuz ve bu büyük işin içinde daha çocukken yer alma şansını yakalamışız."

O GÜNÜN ÇOCUKLARI, BUGÜNÜN GENÇLERİ

Şimdi 15-18 yaş aralığında olan gençler, aileleriyle birlikte hayvancılık yaparak bütçeye katkı sağladıklarını ifade edip, şöyle konuştu:

"Torku’nun reklamı bizim ufkumuzu geliştirdi. Biz o gün çekilen reklam filminde köy koşulları içerisinde kamıştan düdük, tenekeden saz, tahtadan kanun, kabaktan müzik aleti, tahta kaşıklardan enstrüman ve daha nicelerini yapıp kendimizce bir orkestra kurmuştuk. Bugün Torku, Pankobirlik Genel Başkanımız ve Ak Parti Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk sayesinde imkânsızlıklar içerisinde imkânsızı başardı. Biz o günün çocukları, bugünün gençlerine aş ve iş alanları oluşturdu. En büyük kazancımız da bu olmuştur."

Görüntü dökümü:

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-Çocuklarla röp

-Çocukların tesisleri gezmesi

-Oynadıkları reklam filmi

Haber-Kamera:KONYA,())

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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

KARABÜK'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü büyük üzüntü yaşarken, çevredekilerin tuttuğu su ile yüzünü yıkadı.

Kaza öğle saatlerinde, 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Eren S.(19) idaresindeki 78 BR 824 plakalı otomobil ile Mehmet A. idaresindeki 78 SA 782 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle yola düşen Mehmet A. hafif yaralandı. Mehmet A. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Eren S., yol kenarındaki kafede sandalyeye oturup bir süre bekledi. Büyük üzüntü yaşayan Eren S., çevredekilerin tuttuğu su ile yüzünü yıkayıp polislerin yanına giderek ifade verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motosikletten ve otomobilden görüntüler

Yaralanan kişinin ambulansa götürülmesi

Otomobil sürücüsünün yüzünü yıkaması ve polislerin yanına gitmesi

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() -

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Kazada ölen belediye işçileri son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaptıkları sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla ölen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda görevli işçiler İsmail Ulutaş, Müştak Uğurhan ve Mehmet Gönen, memleketlerinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Şehzadeler'in Mermerciler Sitesi Mevkii'nde dün (perşembe) meydana gelen kazada, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire başkanlığında görevli işçiler İsmail Ulutaş (35), Müştak Uğurhan (30) ve Mehmet Gönen (45) öldü. Ölenlerden Mehmet Gönen, Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Gönen'in cenaze namazı, Büyükbelen Merkez Camii'nde cuma namazının ardından kılındı. Cenaze namazına; Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Aybars Özbilgin, Gönen'nin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, cenaze namazı öncesinde Gönen'in yakınlarına başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Gönen, kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren belediye işçisi İsmail Ulutaş ise baba ocağı Köprübaşı ilçesi Çavullar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Köprübaşı Çavullar Mahallesi'ndeki cenaze törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Ulutaş'ın ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı. Büyükşehir Belediyesi heyeti, acılı baba Çetin Ulutaş ve merhum İsmail Ulutaş'ın oğlu İsmail Ulutaş'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Ulutaş, Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Çavullar Mahalle Mezarlığı'nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen Müştak Uğurhan ise Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Uğurhan'ın cenaze namazına; Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, oda ve dernek başkanları, yakınları ve Uğurhan'ın mesai arkadaşları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Uğurhan, sevenlerinin omuzlarında mahalle mezarlığında aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından baba İbrahim Uğurhan taziyeleri kabul etti.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücü Nilay Enginer tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazada hayatını kaybeden Mehmet Gönen'in cenaze namazından görüntüler

- Köprübaşı'nda toprağa verilen İsmail Ulutaş'ın cenaze töreninden görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Kırkağaç'ta uzman erbaşlar mezun oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 1900 uzman erbaş mezun oldu. Askerlerden 1050'sinin daha önceden güvenlik korucusu olarak görev aldığı açıklandı.

Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda asayiş kursuna katılarak, terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan 1900 uzman erbaş için tören düzenlendi. Askerlerden 1050'sinin daha önceden güvenlik korucusu olarak görev aldığı açıklandı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Foça Komando Eğitim ve Okul Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Enes Hamdi Esenlik, öğrenciler ve mezun uzman erbaşların aileleri törene katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Albay Kirişçi'nin konuşmasıyla başlayan program; mezun öğrencilerin konuşması, çeşitli gösteriler, uzman erbaşlara protokol üyelerince hediyelerin verilmesiyle sürdü. Tören sonrası uzman erbaşlar, aileleriyle buluştu.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

- Saygı duruşu, İstiklal Marşı

- Geçiş töreni

- Minik öğrenciler

- Bayraklı görüntü

- Gösteriler, uzman erbaşlara hediyeler verilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

