DHA YURT BÜLTENİ-18

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

2 YIL ÖNCE DE 3 BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLMÜŞTÜ

Manisa'da 19 Mayıs 2016 tarihinde İzmir'den Manisa yönüne giden Mustafa Kaya yönetimindeki 45 E 0301 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait arıtma tesisi arkasındaki Çevreyolu'nda refüjde peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin arasına dalmış, Bayram Çınar, Ercan Arslankiray ve Özkan Bozkurt yaşamını yitirmiş, Hasan Hüseyin Yiğit ise yaralanmıştı.

MANİSA, ()

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Orgeneral Çetin:Hendek operasyonu devlete baş kaldıran eşkiyanın sonu olmuştur

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bulunan jandarma birliklerini denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar odasını ziyaret etikten sonra çarşı esnafı gezdi. Nusaybin'de konuşan Orgeneral Çetin, hendek operasyonlarının, devlete baş kaldıran eşkiyanın sonu olduğunu söyledi.

Bölgedeki birlikleri denetlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel'i ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan Orgeneral Çetin, yeni ve modern Nusaybin'in hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Nusaybin'in modern bir şehir olacağını söyleyen Çetin, "Nusaybin'in geleceği hepinizin geleceğidir. Nusaybin'in başarısı hepinizin başarıdır. Şehirde gördüğüm manzara gurur verici. Hendek operasyonları devlete karşı baş kaldıran eşkiyanın sonu olmuştur. Bu da Allah'ın yardımı, siz değerli Nusaybin halkının desteğiyle yapılmıştır. Sizlerin desteğiyle Nusaybin huzurlu bir şehir olmuştur. Bundan sonra da modern bir şehir olacak. Sivil toplum kuruluşları olarak çalışmanız ayrı değere sahip. Çünkü siz olmasanız hiç bir şeyin anlamı yok, her şey sizler için var."dedi.

Nusaybin'in huzuru ve güvenliği için iki ay içerisinde ilçeye Jandarma Komando Taburu kurulacağını söyleyen Çetin, hafta sonları da askerlerin çarşı iznine çıkacağı müjdesini verdi.

Orgeneral Çetin'in Nusaybin'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ise, Nusaybin halkı olarak her zaman devletin, milletin yanında ve emrinde olduklarını söyledi. Özel daha sonra Jandarma Genel Komutanı Çetin ve Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı Nusaybin'in fahri hemşerisi olarak ilan ettiklerini belirtti. Orgeneral Çetin, ziyaret anısına Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Özel'e Jandarma şilti verdi. Orgeneral Çetin ve beraberindekilen daha sonra Nusaybin'de esnafları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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- Orgeneral Çetin'in gelmesi ve karşılanması

- Çetin'in konuşması

- Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanına jandarma şilti vermesi

- Orgeneral Çetin'in esnafları ziyaret etmesi

Haber - Kamera:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),() -

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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı



ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğleden sonra Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezine gelen Ahmet Günhan (35) yönetimindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters dönüp devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Cihan (2), İclal (33), İkra İslim Günhan (1), Abdurrahman Yılmaz (5), Hiranur Demir (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazaya karışan otomobil

- Ambulansa alınan yaralılar

- Kaza yerinde incelemede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA, ()

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Kargo kamyonu uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

KÜTAHYA'da virajı alamayan kargo kamyonu yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya-Eskişehir karayolunun 22'nci kilometresindeki Ilıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Acar (37) yönetimindeki bir kuruma ait 06 ED 9936 plakalı kargo kamyonu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Acar ile yanında oturan Ahmet Kaya araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Acar ile Ahmet Kaya ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Kaza yapan kamyonun,

-Kaza yerindeki andarma ve polislerin,

-Ambulanstaki yaralıların görünütüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/

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Afrin'e girmek onlara 1 puan bile kazandırmadı



IĞDIR'da konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinin baskın seçim olduğunu söyleyerek, "Ne yaptılarsa yüzde 51'i göremediler. Türkiye bir kriz yaşadığı için baskın seçim kararı almak zorunda kaldılar. Suriye'ye girdiler. Afrin'e girmeleri onlara 1 puan bile kazandırmadı. Çünkü Türkiye toplumu savaş istemiyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Ağrı Belediye eski Başkanı Sırrı Sakık, bugün Cumhuriyet Mahallesi, Kapan sokakta bulunan HDP Başkanlığı önünde halkla buluştu. Heyet adına ilk olarak kürsüye çıkan Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, ekonominin kırmızı alarm vermesi nedeniyle seçime gidildiğini söyledi. Adıyaman, "Tayyip Erdoğan 'Türkiye’de erken seçim istemek ihanettir. Erken seçim istemek geri kalmış gelişmemiş ve diktatörlükle yönetilen ülkelerin işidir' demişti. Ama bu sözünün üzerinden daha 1 ay geçmeden erken seçimi kendisi istedi. Biz de diyoruz ki; 'niye seçime gittiğinizi biliyoruz.' Afrin'de sıkıştınız, önünüz karanlık çıkmaz sokaktasınız. Ülke içinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle, olağanüstü hal yasalarıyla bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yine ekonomi kırmızı alarm veriyor, ekonomi iflas etmek üzere. Dış ilişkilerde adım atacağınız ve dostluk kuracağınız bir ülke bırakmadınız. Bütün komşu ülkeleri düşman ilan ettiniz. Normal şartlarda ülkeyi yönetemiyordunuz. Olağanüstü yasalarla ve KHK'larla yönetemediğiniz için teslim bayrağını çektiniz. Biz de bu bayrağı 24 Haziran’da sizden alacağız, sizi hem saraydan hem de parlamentodan al aşağı edeceğiz" diye konuştu.

Yapılacak seçimlerin baskın seçim olduğunu belirten Pervin Buldan ise şunları söyledi:

"AKP-MHP ittifakının, koalisyonunun Türkiye’nin yönetilmediği, krizleri yaşadığı, ekonomik ve siyasal bir sürecin yaşandığı bir dönemde Türkiye halkının ve seçmeninin önüne çıkarmış olduğu bir baskın seçimdir. Çünkü bu ülkeyi artık yönetemiyorlar. Ne yaptılarsa yüzde 51’i göremediler. Anket sonuçlarına baktılar yüzde 50’yi geçemediklerini anladılar ancak Türkiye bir kriz yaşadığı için baskın seçim kararı almak zorunda kaldılar. Savaş ilan ettiler. Suriye’ye girdiler ama Afrin'e girmeleri onlara 1 puan bile kazandırmadı. Çünkü Türkiye toplumu savaş istemiyor, kan görmek istemiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Emin Adıyaman'ın konuşması

-Pervin Buldan'ın konuşması

-Kalabalıktan detay

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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CHP’li Tanal’ın paylaştığı 'çiftçiye darp' görüntülerine soruşturma

CHP’li Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntüde Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince darp edilen bir çiftçi için Valilik soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan bir çiftçinin elleri kelepçeli şekilde jandarma ekiplerine direnince tekme-tokat ve coplarla darp edilmesi olayıyla ilgili Valilik müfettiş aracılığıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Jandarmanın çiftçiyi darp etmesi aynı mahallede oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlananan görüntüleri CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal, kendi sosyal medya hesabından; “Yer Şanlıurfa Harran; Aydınlar Mahallesi bu görüntüler ne anlama geliyor. Biri bize bu görüntüleri anlatsınö notuyla paylaştı.

Yaşanan gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği darp edilme görüntülerine ilişkin soruşturmanın başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

25.04.2018 tarihinde ilimiz Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen taşlı ve sopalı saldırı olayına müdahaleye giden Jandarma Görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen Müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 şahsın gözaltında tutulduğu olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ekiplerince darp edilen çiftçi

- Tekme-tokat ve copla darp edilen şahıs

- Olay yerinde bulunan jandarma aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA-)

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