DHA YURT BÜLTENİ-18

Jandarmaya mektup yazıp öz babasının cinsel istismarını ortaya çıkardı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, L.Y.'nin (15) jandarmaya yazdığı mektupla öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki 3 kıza cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y. ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde oturan L.Y.'nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.'nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı. Mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk etti. Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y.'nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve kızını para karşılığında pazarladığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.'nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceylanpınar Adliyesi

- Tutuklanan zanlılar

- İlçeden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

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Yanan araçta mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Hareket halindeki aracından bir anda yükselen alevlerin arasında kalan ve Ahmet Özgür isimli sürücü, olayı gören ve çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Antalya-Alanya Karayolu Konaklı Sanayi Kavşağı'nda hareket halindeki bir araçtan alevler yükselmeye başladı. Motor kısmından ani alev alan O7 ZP 791 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Özgür, şöför mahalinde mahsur kaldı. Çevreden yetişen vatandaşların çabası ile kurtarılan ve dumandan etkilenen sürücü, yine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araç (Cep telefonu)

Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: ALANYA (Antalya), ()

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İş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenledi

KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 'Haydi Kayseri Eller Cebe' programı kapsamında kendi işini yapmak isteyen kadınlara destek olmak amacıyla konser düzenlendi.

KİGDER'in iş sahibi kadınları, kendi işini yapmak isteyen kadınlara finans sağlaması için oluşturulan mikrofinans sistemine katkı sunmak amacıyla konser etkinliği gerçekleştirdi. Konser Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programda KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve KİGDER üyeleri nostaljik şarkılar seslendirdi. İzleyiciler ise okunan şarkıları beğeniyle dinledi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren KİGDER üyeleri salonda bulunanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenledikleri etkinlikle ilgili konuşan Karaoğlu, "Bugün düzenlediğimiz Nostalji Gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 600 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında hem farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istedik. Bugün iş kadınlarımızla birlikte sahneye çıktık. Nostalji eserleri seslendirdik. Bu amaçla güzel bir etkinlik oldu. Kadınlarımızın fonuna katkı sağlamak isteyen herkes bağışlarını TISVA Mikrokredi Mrk. İktisadi İşletmesi, IBAN TR61 0001 0010 9849 7470 2851 29 hesaba yapabilir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Konserden görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

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Destici: Cumhur ittifakının adayı kimse, BBP'nin de adayı o olacak (2)

DESTİCİ: 25'İNCİ YILI GERİDE BIRAKTIK

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlikte Çeyrek Asır' programına katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen programa Destici'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, İl Başkanı Uğur Bulut ve çok sayıda partili katıldı. Burada partililere hitap eden Destici, partilerinin 25 yılı geride bıraktığını belirtti. Büyük Birlik Partisinin Türk siyasetinin itibarı ve yüz akı olarak bu yolda yürümeye devam ettiğini söyleyen Destici, "25 yıldır kesintisiz hareketimize ocakta, partide hizmet veren arkadaşlarımızı hatırlayalım ve en azından teşekkür belgesiyle onlara şükranlarımızı sunalım istedik" diye konuştu. Destici, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda terörün her türlüsüne karşı topyekün, ciddi mücadele verdiğini ve bunu sonuna kadar desteklediklerini dile getirerek, "Ülkemizin içerisini karıştırmak isteyenler, huzursuzluk isteyenler, ülkeyi kamplaştırıp, ayrıştırıp Suriye'ye çevirmek isteyenler bu emperyalistler bu amaçlarından asla vazgeçmediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Müslüman Türk milleti var olduğu sürece de vazgeçmeyecekler. Ama bu güne kadar nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da emperyalistlerin emellerine ulaşmalarına canımızı vereceğiz ama fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KUMPAS OLDUĞU AÇIK VE NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR'

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında yaşanan olaylara da değinen Destici şöyle konuştu:

"Dün Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı oynandı. Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği şekilde maalesef maç yarıda kaldı, durduruldu ve ertelendi. Şimdi öncelikle orada yaşanan hadiseleri sportif bir olay olmadığını fair-play'e yakışmadığını söyleyebiliriz. Ama dünkü fotoğrafa baktığımızda ve daha sonra incelediğimizde bunun açıkça savcılık da araştırıyor, örgütlü bir hadise olduğu ve kumpasa doğru gittiği çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler her alana el atmış vaziyetteler. Ben buradan başta milli takımlar teknik direktörlüğümüzü de yapmış olan Şenol Güneş hocamıza geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonra hiçbir hocamızın ya da sporcumuzun başına böyle hadiseler gelmez ve hiçbir stadımızda böyle hadiseler yaşanmaz. Dolayısıyla biz buradan bütün milletimize uyarımızı yapıyoruz. Stattaki seyirciye de sokaktakine de, üniversitedeki öğrencimize de, işçi kardeşimize de, herkese çağrımızı yapıyoruz. Tabi ki en başta siyasi partililere yapıyoruz. Bizim şuan da en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Birlik ruhumuza hiç kimsenin zarar vermesine müsade etmemeliyiz. Toplumu ayrıştırmaya kamplaştırmaya ve bunun üzerinden bir çatıştırma oluşturmaya çalışanlara asla prim vermemeliyiz."

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin de konuşan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bu adımın atılmasıdır. Genel merkezden ve diğer hukukçularımızla birlikte çalışmalar sürdürülüyor ve bu takipsizlik kararında eksik gördüğümüz yönlerine hem savcılık nezdinde itirazlarımızı gerçekleştireceğiz hem de nasıl daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üst dereceli memurlarla ilgili verdiği takipsizlik kararını Adalet Bakanlığı'na başvurarak kamu yararına bozulması kararı çıkmışsa burada da bu yolu izleyeceğiz. Yani sadece savcılık nezdinde müracaatlarımızı yapmayacağız, ayı zamanda Adalet Bakanlığı nezdinde de başvurularımızı yapıp eksik gördüğümüz yönleriyle ilgili de kamu yararı yönünden bozulmasını isteyeceğiz. Ta ki şehadet sürecindeki bütün şüpheler ortadan kaldırılıp, bu süreçte bilerek hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanlar hukuk karışına çıkarılacak ve hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek." Destici, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'in ailelerine ve partiye emek verenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Destici’nin açıklamaları

-Plaket töreni

Haber-Kamera: SİVAS,()

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