DHA YURT BÜLTENİ-18

Osmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

Osmaniye'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi saat 12.00'de merkez Rahime Hatun Meydanı'nda toplanan CHP'liler, yaklaşık bir saat oturarak, OHAL'in 7'nci kez 3 ay süreyle daha uzatılmasını protesto etti. Etkinliğe CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de katıldı. Burada basın açıklaması yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kuramlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. Yapılan açıklamanın ardından 1 saatlik oturma eylemi yapan CHP'liler daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Malatya'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Malatya'da, CHP tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi

düzenlendi.

Soykan Parkı'ndaki eyleme CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'in yanı sıra Saadet Partisi (SP), İYİ Parti, Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Vatan Partisi, KESK Şubeler Platformu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Pir Sultan Abdal Derneği ve Alevi Yurttaşlık Platformu temsilcileri ile Arguvan ve Hekimhan belediye başkanları katıldı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, oturma eylemi öncesi basın açıklamasını okudu. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Kiraz, "15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyet olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. OHAL'in 21 aydır sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Kiraz, "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik saldırı halini alan OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasbedilmiştir. Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" diye konuştu. Grup üyeleri, oturma eyleminin ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Katılanlardan detay

- Başkan Enver Kiraz'ın açıklaması

- Oturanlardan görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber:Taha AYHAN- Kamera: MALATYA,()

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'Çocuğum hasta 100 bin TL verin' deyip, bankayı soymak istedi

Antalya'da, tabancayla bir kamu bankasının şubesini soymaya çalışan erkek şüpheli, özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı. Polis, iddiaya göre "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin" diyerek soygun girişiminde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak'taki bir kamu bankasında meydana geldi. Müşteri gibi davranarak banka şubesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı gişedeki görevliye doğrultup iddiaya göre, "Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin" dedi. Şüpheli, güvenlik görevlilerini de hareket etmeleri halinde banka personelini öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Gişedeki memur, erkek şüpheliyi parayı hazırlama bahanesiyle oyalarken, güvenlik görevlileri bir anlık dalgınlığından yararlandıkları şüpheliye müdahale etmek istedi. Şüpheli, bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alarak çevrede ve banka şubesinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Banka dış plan görüntü

-Polislerin banka içinde görüntüsü

-Güvenlik görevlisinin polise bilgi verirken görüntüsü

-Polis banka içinde çalışma yaparken görüntü

-Özel harekat aracının görüntüsü

-Polislerin banka önünde görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

-Detaylar

291 MB /// 02.39"

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet kullanımını teşvik ederek trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı.

Kuşadası ilçesinde vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı. Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte yaşanan trafik sıkışıklığının bisiklet kullanımını özendirme ile olacağını düşünen Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle 200 bisiklet kaskı dağıttı. Kask dağıtımında konuşan Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, "Bu fikir, Emniyet Müdürümüzü ziyarette gündeme geldi. Esnafların işyerlerine gelirken, araç kullanmamalarını teşvik etmeyi düşündük. Şehir merkezindeki üç bulvar üzerinde bine yakın esnaf var. Bu 1000 araba demek. Yanında çalışanlardan birinin aracı olursa bu sayı ikiye katlanıyor. Tasarrufta bulunmak, trafik sıkışıklığına biraz olsun çözüm bulup, trafiği rahatlatmak için bu girişimde bulunduk. Kuşadası'nın fiziki yapısı çok uygun değil ama esnaflar bisiklete yönelirse olumlu bir sonuç alırız diye düşünüyorum" diye konuştu. Kask dağıtımını bizzat yapan Hüsnü Öten, vatandaşlardan bisiklet kullanmalarını istedi. Kask dağıtımı sırasında küçük çaplı izdiham yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kask dağıtımında görüntüler

- Hüsnü öten röp.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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Temizlik işçisinin düğün borçlarını iş adamlarını üstlendi

Düzce'de temizlik yaparken cadde de bulduğu altın ve para bulunan çantayı polislere teslim eden temizlik görevlisi Ergin Verep'e Başkan Dursun Ay bir maaş ikramiye verirken 1 hafta da tatil sözü verdi. İş adamları Faruk Türkseven ve Fazlı Ateş'te düğün borcu bulunan gencin borçlarını üstlendi.

Temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim eden Düzce Belediyesi temizlik işçisi Ergin Verep ödüllendirildi. Belediye Başkanı Dursun Ay temizlik çalışanı arkadaşlarının da bulunduğu bir toplantıyla Verep'e bir maaş ikramiyesini teslim etti. Ayrıca iş adamları Faruk Türkseven ve Fazlı Ateş yeni evlenen belediye işçisi Engin Verep'in düğün borçlarını üstlendiler. Verep ise "Yine aynı şey olsa yine parayı teslim ederimö dedi. Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce'nin güven ve huzur içerisinde yaşanabilecek bir il olduğunun altını çizerek "Dün arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi. Bizi gururlandırdı. Biz kendisine bir maaş ödül vereceğimizin sözünü verdik. Bunu arkadaşlarının önünde yapmak istedik ki örnek bir davranış olsun. Ayrıca kendisine bir hafta tatil imkanı sunuyoruz. Birde arkadaşımız yeni evlendiği için 10 bin lira civarında düğün borçları varmış. Onu da iki iş adamımız karşılayacak. Düzce güvenli bir şehirdir. Kimsenin emanetine ihanet edilmezö diye konuştu. İşadamı Faruk Türkseven ise bu duyarlı davranışın kendilerini gururlandırdığını kaydederek "Arkadaşımıza duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde Düzce'mizi gururlandırdığı için kendisinin ihtiyaçlarını gidermek istedik. Düzce güvenli ve huzurlu bir memleket. Dışarıdan gelenlerde burada güven içerisinde yaşayabilirö diye konuştu. Güvenli bir ortamda iş yapmanın kendilerini memnun ettiğini kaydeden İşadamı Fazlı Ateş ise "Kendisine bu hareketinden dolayı teşekkür ediyorumö dedi. Belediye Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak'ta Ergin Verep'e takım elbise ve bir altın hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Görüntüde başkan Dursun Ay'ın konuşması

-İş adamlarının konuşması

-Temizlik işçisinin konuşması ve detaylar var

Haber:Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), ()

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Bedensel engelli Kırbaş'ın 30 yıllık dalış hayali, gerçek oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 50 yaşındaki bedensel engelli Tuncay Kırbaş'ın 30 yıllık hayali Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü ve

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Profesyonel dalgıçlar eşliğinde, yarım saat süreyle dalış yaparak hayali gerçeğe dönüşen Kırbaş'ın ilk sözleri, "Denizin dibini mavi cenneti gördüm bundan sonra artık ölsem de gam yemem" oldu. Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde sıhhi tesisat ustası olarak çalışan Tuncay Kırbaş, 25 yıl önce yüksekten düştü. İş kazasında ağır yaralanan ve belden aşağısı tutmayan Kırbaş, yüzde 82 oranında engelli olarak tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamaya başladı. Evli olan Kırbaş, en büyük hayali olan deniz dibini görebilmek için geçen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüplü dalışı öğrenmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü, Kırbaş'ın hayalini gerçekleştirmek için Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nden destek istedi. Kırbaş için bugün Bodrum'un Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında, dalış etkinliği düzenlendi. Dalış kıyafeti giyip, dalış tüpü takan Kırbaş, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin profesyonel dalgıç ve eğitmenleri eşliğinde kıyıdan 100 metre açıkta, 3 ile 5 metre arasındaki derinlikte hayalini gerçekleştirdi. Yarım saat boyunca dalış yapan Kırbaş'ın bu mutlu anına 38 yaşındaki eşi Soner Kırbaş, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve oteldeki yerli ve yabancı turistler de tanıklık ederek, ortak oldu. Eşinin dalışı sırasında duygulanan Soner Kırbaş, "Eşimin 30 yıllık hayalini bugün gerçekleştirildi" diyerek, mutluluk gözyaşı döktü. Dalışın ardından alkışlar arasında sudan çıkan Kırbaş'ın ilk sözleri "Denizin dibini mavi cenneti gördüm. Bundan sonra artık ölsem de gam yemem" oldu. Kırbaş şöyle devam etti: "25 yıl önce geçirdiğim iş kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Ancak, yaşama gücümü asla bırakmadım. Okçuluk Federasyonu'nda lisanslı sporcu olarak birçok başarıya imza attım. Böyle bir hayalim vardı ve bunu geçen aralık ayında dile getirmiştim, ancak bu hayalimi gerçekleştirebileceğimi sanmıyordum. Ama bugün bu hayali gerçekleştirdim. Bıraksalar bir saat daha suyun altında cennet mavinin güzelliklerini izlemek isterdim. Gördüğünüz gibi engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Benim gibi engelli olmak ve dalış yapmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olacağım."

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise "Kırbaş'ın böyle bir isteği olduğunu duyunca hemen harekete geçtik. Engelli olmak yaşamdan kopmak demek değildir. Bizim ve devletin amacı her vatandaşımızın isteklerini en iyi şekilde karşılamak. Kırbaş' ın bugünkü mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Tuncay Bey'in cesareti tüm engellilerimize örnek olurken, "Hayatın her alanında ben de varım" sloganı ile biz de desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tuncay Kırbaş'ın dalışa hazırlanması

-Kırbaş'ın dalış yapması

-Kırbaş'ın sudan çıktıktan sonraki ilk sözleri

-Kırbaş'ı alkışlar arasında sudan çıkması

-Kırbaş'ın eşi Soner Kırbaş ile röp.

-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile röp.

-Kırbaş'ın su altındaki dalış görüntüleri (Dalış ekibinden alınmıştır)

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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3 yaşından beri resim çizen öğrenci sergi açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yaşından bu yana resim çizen ortaokul öğrencisi Rana Kuru (11), açtığı sergiyle resimlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Rana Kuru, "Elime kalem aldığım günden beri resimler çiziyorum. Resim çizerken adeta olayı yaşıyorum" dedi.

Alanya'da 3 yaşında resim çizmeye başlayan Alanya Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Rana Kuru, ilk resim sergisini açtı. Kuru'nun karma resimlerinden oluşan 40 eseri Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ve velilerin bulunduğu kalabalık eşliğinde açılan sergide Rana Kuru'nun resimleri beğeni topladı. Rana Kuru, "Elime kalem aldığım günden beri resimler çiziyorum ve resim yapma alışkanlığına devam ediyorum. Resim çizerken adeta olayı yaşıyorum. Resim çizmek gerçekten eğlenceli herkese tavsiye ederim" dedi.

'GELECEKTEKİ HAYAL TABLOSUNU OLUŞTURDUM'

Yaşıtlarının da resim çizmeye yoğunlaşmasının bilgisayarla oynamaktan daha iyi ve sağlıklı olacağını vurgulayan Rana Kuru, "Herkes hayatında bir defa da olsa resim çizmeli. Resimler yaparak gelecekteki hayal tablosunu oluşturdum. Sınıfta en güzel resim çizen benim ve bence çok eğlenceli bir duygu" diye konuştu.

'KALEMİ ELİNDEN BIRAKMADI'

Anne Şule Kuru da şunları söyledi:"Rana çok geç konuşan bir çocuktu. Geç konuştuğu için çok hırçın ve agresifti. Özel bir kreşten çok agresif ve sinirli olduğu için atıldı. Hatta 'Rana'yı psikoloğa götürün' dediler. O dönem agresifliğini gidermek için ilk yaptığım iş boya kalemleri almak oldu. Sonradan fark ettik ki Rana gerçekten çok güzel çiziyor ve gittikçe de siniri, agresifliği geçmeye başladı. Sakinleşti, hatta övgüler almaya başlayınca kendine olan güveni artmaya başladı. O günden bu yana kalemi elinden bırakmadı. Okul hayatında da çeşitli yarışmalara katıldı ve başarılar aldı. Resim yapmak çocukları gerçekten mutlu ediyor. Farklı bir dünyaları oluyor ve kendilerine güveni geliyor. Rana resim yaptığında mutlu oluyor. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız teknolojik aletlerden uzak tutabilirsiniz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Rana'nın evde resim çizmesi

- Rana'nın çizdiği resimlerden detay görüntü

- Rana'nın konuşması

- Annesi Şule Kuru'nun konuşması

- Sergiden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()



