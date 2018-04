DHA YURT BÜLTENİ- 18

MHP'li Taşdoğan: Uyuşturucu kullanımı ve cinayetler arttı

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te son zamanlarda uyuşturucu ve cinayet olaylarında artış yaşandığını belirterek, Ülkü Ocakları'nın bu konulara değinmek için projeler ürettiğini ifade etti.

MHP il binasında toplantısı düzenleyen Taşdoğan, Ülkü Ocakları İl Başkanlığının kentte artan uyuşturucu kullanımı ve cinayet olaylarının önüne geçmek için projeler ürettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda tüm parti ve STK’lar çalışmalar ve projeler üretmeye davet ediyoruz. Yok, olan nesil bizim neslimiz. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Mücadele sadece emniyet güçlerimizin operasyonlarıyla yapılmaz. Bizlerde bu mücadeleye sosyal hayatta dâhil olup bilinçlendirmeler için çalışmalar yapmalıyız. Uyuşturucu maddeler devletleri de milletleri de esir almıştır. Uyuşturucu ekonomisi denilen yasa dışı satış pazarları caddelerde, mahallelerde, sokaklarda, parklarda çocuklarımızın, gençlerimizin üç kuruşlarını almakta, hayatlarını tehdit etmektedir. Bu illetten evlatlarımızı uzak tutamadığımız her zaman bizim için vicdan azabına dönüşmektedir. MHP olarak üzerimize düşeni her zaman yapacağımızı ifade ediyor. Bu konuda olumlu çalışma ve proje üreten her kurum ve kuruluşa destek vermeye de hazırız. Ayrıca herkesi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımız tarafından 'Uyuşturucuya Hayır' kampanyası kapsamında 'Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme' sloganı ile başlayan projeye de destek olmaya davet ediyorum."

"CİNAYET ORANLARINDA ARTIŞ VAR"

Kentte cinayet ve şiddet olaylarında da artış olduğunu ifade eden Taşdoğan, olayların önüne geçmek adına yasal düzenlemeler olması gerektiğini aktardı. Kentin en çok silahlı olayların yaşandığı şehirler arasında 8'inci sırada olduğunu belirten Taşdoğan, "Bir diğer konumuz ise yine artış gösteren cinayet olaylarıdır. Basına yansıyan verilere göre Gaziantep silahlı olayların en çok yaşandığı iller sıralamasında 8’inci, en çok cinayetin işlendiği 5’inci il. Ayda neredeyse 8 cinayetin işlendiği Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de 1. sırada yer alıyor. Gaziantep’te son 3 yıla göre ise yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay meydana gelmiştir. Bu konuda yapılması gereken konunun en başında ise bireysel silahlanmanın zorlaştırılması ve yasal düzenlemeler yapılması gereklidir. Siz basın mensuplarımızın ve emniyet mensuplarımızın bu konudaki duyarlılığı son derece sevindiricidir. MHP olarak her toplantımızda bu konudan bahsediyor ve gündeme getiriyoruz. Fakat görüyoruz ki, biz bir adım atmadan herhangi bir çalışma yapılmıyor. Eğer yasal düzenlemeler tamamlanırsa, gerekli bilinçlendirme ve çalışma hususunda bizimde tüm hassasiyetimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Taşdoğan açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıya katılanlar

- Muhittin Taşdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

Bursa’daki kazılarda 4 tarihi mezar bulundu

BURSA’nın Mudanya ilçesinde yıllarca askeri gazino olarak kullanılan ve yaklaşık 12 yıl önce yıkılıp inşaat molozlarının kaldırılmasının ardından boş ve atıl vaziyette bırakılan alanda yapılan kazı çalışmalarında tarihi mezarlar ve açılan bir mezarda ise Bizans dönemine ait olduğu sanılan bir çocuk iskeletine rastlandı.

Mudanya’da Girit Mahallesi olarak anılan Halitpaşa Mahallesi 12 Eylül Caddesi üzerinde yıllarca askeri gazino olarak kullanılan ve yaklaşık 12 yıl önce yıkılıp inşaat atıklarının kaldırılmasının ardından boş ve atıl vaziyette bırakılan denize sıfır noktasındaki alanda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi mezarlar ve bir mezarda ise tahminen bir çocuk iskeletine rastlandı. Deniz kıyısında bulunan ve atıl olarak kalan alanda kazı ve araştırma çalışmalarının yapılmasını isteyen Mudanya Kaymakamlığı ve Mal Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Kültür Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğüne bağlı arkeologlar ve işçiler birkaç günden bu yana hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Yapılan kazıda bugüne kadar 4 mezar yeri tespit edildi. Açılan mezarların birinde ise Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen 80-90 santimetre boylarında bir çocuk iskeletine rastlandı.

Müzeler Müdürlüğü’nün bu alanda kazı ve araştırma çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazılardan çalışmalar

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), ()

Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonları

GÜMRÜK ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 1 milyon 750 bin lira olan 116.5 kilo esrar ele geçirdi.

GÜRBULAK'TA 78 KİLO EROİN

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na İran'dan giriş yapan boş TIR, işlemlerinin ardından yapılan risk analiz kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada dorse tavanında görülen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler, Zeus ve Vita ile arama yapıldı. Aramada tavana preslenmiş paketler bulunurken,köpeklerin koku almasını önlemek içinde pul biber ve gres yağı ile kaplandığı, paketlerin kısa sürede boşaltılmasını sağlayacak kayışlı bir düzenek kurulduğu fark edildi.

Aramalarda piyasa değeri 15 milyon 400 bin TL. olan 78 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ESRARLAR ÇITALARA GİZLENMİŞ

Sırbistan'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Sırbistan plakalı boş TIR, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

X-ray operatörlerince gerçekleştirilen taramada dorsenin kenar kısımlarında şüpheli yoğunluk farkı tespit edilen noktalar işaretlendi ve araç detaylı olarak aranmak üzere gümrük muhafaza personeli refakatinde arama hangarına alındı. TIR öncelikle uyuşturucu gizlenmiş olması ihtimaline karşın narkotik dedektör köpek Benga ile arandı ve köpeğin dorsenin kenar kısmında bulunan tahta çıtalara aşırı tepki verdiği gözlemlendi. Bunun üzerine gümrük muhafaza memurlarınca dorse üzerinde bulunan brandayı sabitlemek amacıyla kullanılan çıtalar yerinden sökülerek kenarlarından kırıldığında tahtalarının içinin oyulduğu ve oluşturulan boşluklara paketler gizlendiği ortaya çıktı.

Paketler çıkarıldığında Türkiye'ye sokulmaya çalışılan piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL. olan 116,5 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü Sırbistan uyruklu I.E., gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Gürbulak

Köpeğin TIR içinde araması

Tavanda bulunan uyuşturucular

Uyuşturucunun çıkarılması

Detaylar

Kapıkule

Köpeğin arama yapması

Tahtaların arasındaki uyuşturucular

Uyuşturucuların bulunması

Haber-Kamera: EDİRNE,()-

Sarıgöl'de pedallar sağlık için çevrildi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sağlıklı yaşam için bisiklete binme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Beslenme Dostu Okullar, Sağlıklı Yaşam Projesi' kapsamında düzenlenen etkinliğe 40 bisiklet tutkunu katıldı. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanı'nda toplanan bisikletliler, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek öncülüğünde Alaşehir Caddesi, Söylemez Caddesi, Girne Caddesi güzergahını takip ederek ilçe turu attı. Trafik polisleri de bisikletlilerin geçisi sırasında, güvenliği sağladı. Bisiklet turu, tekrar Kent Meydanı'na dönülmesiyle sona erdi. Turun sonunda Meydan'da bisiklet tutkunlarını karşılayan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, sağlıklı kalmanın en önemli unsurlarından birisinin spor yapmak olduğunu belirtip, "Okul yıllarında dengeli beslenmek çok önemlidir. Okul yıllarında olsun normal hayatta olsun, bisiklet binmek, doğada yürümek doğa ile iç içe olmak sağlıklı yaşamı etkilemektedir.Yurdumuzda obezite gittikçe artmaktadır. Bu nedenle spor yaparak bunu önlemek mümkün" dedi.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek de sağlıklı yaşamak için ilk defa bisiklet turu düzenlediklerine dikkati çekip, "Önümüzdeki günlerde de doğa yürüyüşleri yapacağız. Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Etkinliğe katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir de 50 yıldır bisiklet kullandığını vurgulayıp, "Sağlıklı olmak için çevreye, doğaya, kendime saygın olduğu için, havayı kirletmediğim için 50 yıldır bisikletimden vazgeçmedim. Yarınını da görmekteyim. Herkesin de binmesini isterim" diye konuştu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trfaik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri de etkinlikte öğrencilere bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve kask takmanın önemi konusunda bilgiler verip, uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bisiklet turundan görüntü

-Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ile röp.

-Etkiliğe katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir ile röp

-Etkinliğe öncülük eden Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

