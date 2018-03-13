DHA YURT BÜLTENİ-18

Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. 6 kişinin yaralandığı kazada, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı. Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler,

oluşan kuyruktan görüntüler,

araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / GEBZE (Kocaeli), ()

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Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNA KİMSE İNANDIRAMADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a da verildi. Karşısında askeri yetkilileri gören Ayşe Kart, "Hayır ölmedi, yaralı o gelecek" diye gözyaşı döktü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi, Kırklareli'in Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a askeri yetkililer ve Babaeski Kaymakamı Hasan Özarslan tarafından verildi. Askerleri karşısında görünce şoka giren Ayşe Kart, başsağlığı dileyenlere '"Eşim ölmedi yaralı o eve gelecek" diye karşılık verdi.

112 Sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışan Ayşe Kart uzun süre eşi Taner Kart'ın şehit olduğunu kabullenemedi. Askerler ve komşuları Ayşe Kart'ın Atatürk Mahallesi 66'ncı sokaktaki apartmanını Türk bayraklarıyla donattı. Şehit Kart'ın balkonuna da büyük Türk Bayrağı asılırken, şehit evine taziyeye Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Garnizon Komutan Tank Albay Coşkun Önal, Babaeski Kaymakamı Hasan Özarslan ve Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı geldi. Belediye Başkanı Hacı, söylenecek bir şey olmadığını belirterek, "Çok acı bir olay, şu anda konuşulacak bir şey yok. Maalesef böyle bir olay gerçekleşti. Askerimiz şehit oldu. Yeni evlenmişler, eşi ilk anda tabi kabul edemiyor. Sağlık personeli ve komutanlarımız var. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

GÜÇLÜKLE İKNA OLDU

Evde uzun süren çabaların ardından minibüsle İstanbul'da, oradan da uçakla Ordu'ya gitmeye ikna edilen Ayşe Kart, arkadaşı ve askeri yetkililerle birlikte araca bindi. Oldukça bitkin ve üzgün olduğu görülen Ayşe Kart'ın eşi Taner Kart ile geçen Haziran ayında evlendiği ve geçici görevin sona ermesine 15 gün kaldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehit evi

-Balkonlara Türk bayrağı asılması

-Evin önünde toplananlar

-Belediye Başkanı Hacı ile röp.

-Ayşe Kart'ın evden çıkışı

-Minibüse binmesi

-Vali Yardımcısı, kaymakam ve diğer protokol

-Minibüsün önüne bayrak asılması

-Aracın gidişi

-Şehit ve eşinin fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli),()

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Çiftlik Bank mağdurları, kamyonlarda tesise gelip hayvan almak istedi



BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelerek mağduriyetlerine karşılık tesislerden hayvan almak isteyen kalabalık nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almaya başladı.

Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ın mağdurları şirketin İstanbul Ümraniye'deki genel merkezinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Kalabalığın sayısı kısa sürede 300'ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok mağdur vatandaşın tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Mağdur olan öfkeli kalabalığın sıyısı artarken, jandarma da tesisin çevresinde aldığın önlemkleri arttırdı. Vatandaşların tesis önünde bekleyişleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Çiftlik Bank mağdurları, kamyonlarda tesise gelip hayvan almak istedi (2)

ÖZEL HAREKAT TEDBİR ALDI

Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'deki büyükbaş hayvan çiftliğindeki gerginlik, alacaklıların verdikleri paralara karşılık burada bulunan hayvanları yanlarında getirdikleri kamyonlarla almak istemesiye tırmandı. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı

ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5'inci ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.

Hazırlanan raporda Çiftlik Bank'ın, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca raporda alan 113.4 milyon liranın Kuzey Kıbrıs'a aktarıldığı, ardından farklı ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon lira daha gönderildiği tespit edildi.

İddiaların üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank hakkında bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bakan Tüfenkci para yatıran vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini de belirtti. Bakan Tüfenkci, Çitflik Bank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının da altını çizdi.

Ortaya her geçen gün yenisi atılan iddiaların ardından Çiftlik Bank'ın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki genel merkezini boşalttığına yönelik yayılan haberlerin ardından mağdurlar genel merkezin önünde toplandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Türk bayrağını indirmeye çalışınca linç edilmek istendi (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken linç edilmek istenen ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişinin üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen A.Y.A. ile ilgili rektörlükten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Alanya Otogarı'nda bu sabah saatlerinde üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi A.Y.A. tarafından elim bir girişimde bulunularak şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini ‘mehdi’ ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- A.Y.A.’nın otogarda sabah çekilmiş görüntüleri (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: ALANYA, ()

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