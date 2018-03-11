DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN SINAV KOMİSYONLARINA UYARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fidan Yazıcoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadınlar Buluşuyor' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili emekçilerin hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söyledi. Kadroya geçişle ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta çıkartıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Çok titiz çok samimi bir çalışma gerçekleştirdik. Kapsam ile ilgili ifade ettiğimiz şey daha önce 6552 diye 2014 yılında bir yasal düzenleme yapılmıştı. Yeni bir kapsam düzenlemesi biz yapmadık. Genel bütçeyle düzenlenen personel çalıştırma ihalesi daha önce taşeron ile ilgili sendika hakkı, toplu sözleşme hakkını 3 seneye çıkarma hakkında kullanılan kriterler neyse aynı kriterleri koyduk. Kamu ihale kanunlarında karayolları işçilerinin kadroya geçişlerinde kullanılan kriterlerle aynı kriterler bu anlamda yaşanan tartışmalar teknik bir konu olduğu için bilgi eksikliğinden olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KADRO DIŞI HİÇ KİMSE YOK'

Kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarda taşeron çalışmanın tanımına uyan hiç kimsesinin kadro dışı kalmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Şu anda kadroya geçişte işçiler sürecin içerisindeler. 2 Ocak'tan itibaren başlayan aşamalardan geçmekte. 2 Ocak'ta biz bir genelge yayımladık. Çalışma usul ve esaslarımızı yayımladık. Süreci tavsiye niteliğinde oluşturduk. Çok şükür başvurularımızı aldık. Bir sistem kurduk. Bu süreç çok büyük bir süreç 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili 81 ilde çalışma il müdürlerim, İş-Kur il müdürlerim, SGK müdürlerim ve tüm müdürlüklerimizdeki personellerimiz sürecin başlatığı andan itibaren teyakkuz halinde her şeyi çok yakından takip ediyoruz. Bir sistem kurduk. Tespit komisyonlarındaki arkadaşlarımız çalışıyorlar, ama biz de bu sistem üzerinden sürecin sağlıklı gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Başvuru yapan herkes bütün bilgileriyle, dilekçeleriyle, vermiş oldukları belgelerle birlikte şu anda sistemimize girilmiş durumda. Biz süreci takip ediyoruz. Tabi bu KHK'yı açıp başından sonuna kadar tam olarak okumayanlar algılarla, iş yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar, verilen emeğe de haksızlık ediyorlar. Sadece üst düzeyde değil, yerelde de arkadaşlarımız, komisyonlarda çalışanlar gece gündüz binlerce belgenin girişlerini yaptılar. Herkesin adli şekilde, içine sinecek şekilde faydalanması için sağlıklı bir sürecin yürütülmesine katkı sağladılar."

'SINAVLARDA TİTİZLİK GÖSTERMEYENLERE GEREĞİNİ YAPACAĞIM'

Kadroya geçişle alakalı sınavlar yapıldığını, şu ana kadar sınavlarla alakalı olarak olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirten Sarıeroğlu şöyle devam etti:

"Bizim çok ciddi olarak bununla ilgili mekanizmalarımız devrede. Bu konuyla alakalı dün duyurumuzu yaptık. Bazı kesimler bu konunun büyüklüğünü kabul etmekte zorlananlar, bu işin yapılmış olmasını hazmetmekte zorlananlar ve verilen emeği bilmeyenler diyeceğim çünkü bu iş kolay değil 1 milyon kişinin işini tek bir merkezden yapmıyoruz. Bakanlıklardan, il müdürlüklerine, hastanelere, hizmet merkezlerine kadar her yerde şuan bir hareket var. Biz oraların hepsini kontrol altında tutuyoruz. Bir yerden bir sorun geldiği zaman ben bizzat arayıp soruyorum. Dün bir iddia ortaya atılmış. Araştırdık. Kesinlikle sınavlarımızda şu ana kadar gelen bilgilere göre kendi alanlarıyla ilgili soru sorma konusunda komisyonlarımız bir titizlik içerisindeler. Ama bu titizliği göstermeyenler varsa tekrardan söylüyorum, yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz."

Bakan Sarıeroğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi Programı'na katıldıktan sonra karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kadınlar buluşuyor programı

-Bakan Sarıeroğlu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

=====================================

Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta (2)

BAKAN AÇIKLAMA YAPARKEN MUHABİRİN ZOR ANLARINA PROTOKOL YETİŞTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karaman'daki programının ardından Konya'da geldi. Bakan Arslan, burada Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattı,lojistik merkezi inşaatı ile hızlı tren gar inşaatında inceleme bulundu.

Bakan Arslan, inceleme sırasında yatırımlar hakkında basın açıklaması yaptı. Bakan Arslan, açıklama öncesinde mikrofonları tutan muhabirin yorulabileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine önce Ak Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli muhabire yardım etmek istedi. Ardından Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı ve görevliler, açıklamanın bitimine kadar muhabire yardım etti.

Konya- Karaman hızlı tren hattının 102 kilometre olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Haziran ayında elektrik işini bitirip, Eylül ayında da sinyal işini bitirdikten sonra testlere başlamış olacağız. 2- 2,5 aylık testten sonra da Konya-Karaman hızlı treni hizmete girmiş olacak. Konya- Karaman arası 78 dakikadan 40 dakikaya inecek. Konya Yüksek Hızlı Tren Gar inşaatı 29 bin 500 metrekare olan bir saha. Yüzde 30'u bitmiş bir durumda. Proje bedeli 67 milyon liradır. İnşallah bu sene içerisinde burayı da bitireceğiz. Konya lojistik merkezinde çalışmalar yüzde 30 seviyelerine gelmiş durumda. Şu an 100 kişi çalışıyor, 80 kamyon 14 ağır iş makinesiyle hummalı bir çalışma var. Hedefimiz Konya'ya ve ülkemize hizmet edecek olan 1 milyon metrekare alana kurulan 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan alanı inşallah bu sene içerisinde bitirip bu bölgeye Konya Lojistik Merkezini kazandırmış olacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Bakan Arslan'ın inceleme yapması

- Mikrofonları tutan muhabire yardım edilmesi

- Bakan açıklama

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,()

=====================================

Şarja takılan oyuncak patladı, çıkan yangında 5 kişi zehirlendi



KIRIKKALE'nin Yenimahalle semtinde oturan Ercan İnce'ye ait evde, semt pazarından alınan ve şarj edilmek üzere elektrik fişine takılan oyuncak patladı. Ardından çıkan yangında dumandan etkilenen İnce ve eşi ile birlikte 3 komşusu hastaneye kaldırılırken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle semtinde bulunan Asude Sitesi B Blok 6'ncı katta Ercan İnce'ye ait dairede meydana geldi. Ev sahibi Ercan İnce, 4 yaşındaki kızı Almina'ya semt pazarından aldığı oyuncağı şarj etmek üzere elektrik fişine taktıktan sonra maç izlemek üzere diğer odaya geçti. Bir süre sonra şarja takılı oyunca büyük bir gürültüyle patladı. Ercan İnce, odaya girdiğinde şarjdaki oyuncağın parçalandığı ve yangın çıktığı gördü. İnce ve eşi Ayçelen İnce, alevlere müdahale etmeye çalışırken, bağrışmalar ve evden yayılan dumanları gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan İnce çifti ile üst katta mahsur kalan 3 komşusu, dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ercan ve eşi Ayçelen İnce ile duman nedeniyle üst katta mahsur kalan komşuları Nazan Güven, kızı Eda Güven ve Betül Cavcı, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan zehirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Evde büyük hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kalabalıktan görüntü

Olay yeri

İtfaiyenin çalışmaları

Dumandan zehirlenenlerin ambulansa taşınması

İtfaiyenin erinin açıklaması

Röp.(görgü tanığı)

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,()

=======================================

Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği

KOCAELİ Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesi nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan hastaların tahliye edilmesine gerek duyulmadığı belirtildi. Yoğun bakım ünitesi dinlenme odasında çıktığı belirlenen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden görüntü

-İtfiyeden görüntü

-Detaylar

------(ek)

- Hastanenin içinden görüntüler

- İtfaiyenin olay yerindeki görüntüleri

- İtfaiye ekiplerinin hastaneye girişleri

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli)

==================================