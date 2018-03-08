DHA YURT BÜLTENİ-18

Kaçırdıkları Kuran kursu hocasına bıçakla işkence yapıp, bikini giydirdiler



ANTALYA'da inşaat işçisi S.K. (35) ve adı açıklanmayan arkadaşı, para için kaçırdıkları Kuran kursu hocası İ.C.'ye (44) bıçakla işkence yaptıktan sonra, çırılçıplak soyup bikinili fotoğrafını çekti. Bu anları da kamerayla kaydedip İ.C.'ye 90 bin lira tutarında 3 senet imzalatan şüphelilerden S.K., polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisi gibi inşaat işçisi arkadaşı ile plan yapan S.K., özel Kuran kurslarında hocalık yapan İ.C.'yi takibe aldı. İ.C.'nin muska yaparak çok para kazandığı düşüncesiyle S.K., planını hayata geçirmek için Kızılsaray Mahallesi'nde günlük ev kiraladı. Yanına arkadaşını da alan S.K., tanıştığı İ.C.'ye kız kardeşinin yürüyemediğini ve dua beklediğini söyledi. S.K.'ye doktora gitmesini söyleyen İ.C., işçinin ısrarı üzerine eve gitmeyi kabul etti. Otomobile binen S.K. ve İ.C., evin yolunu tuttu.

Kiralanan evde kapıyı, S.K.'nin arkadaşı açtı. Eve girdiklerinde S.K. arkadaşıyla birlikte İ.C.'nin ellerini plastik kelepçeyle bağladı. S.K., ardından İ.C.'ye, dini istismar ettiğini ve bunun bir cezası olduğunu belirterek, "Seni burada Allah'ın bile kurtaramayacak" diye tehdit etti. Arkadaşıyla birlikte İ.C.'yi çırılçıplak soyan S.K., ardından boğazına dayadığı bıçakla İ.C.'ye işkence yaptı.

İki şüpheli, daha sonra İ.C.'den toplam 90 bin lira tutarında 3 senet aldı. S.K. ve arkadaşı, bir kadın ile ilişkiye zorladıkları İ.C.'ye bira içirip, bikinili fotoğrafını çekti. Şüpheliler bu anları da cep telefonuyla kaydetti. İ.C.'yi "Seni bir tek şartla affederiz" diye tehdit eden ikili, 25 bin lira nakit para ve son model bir telefon istedi. Ardından S.K. ile arkadaşı, yüzünü kapattıkları İ.C.'yi "Bizden haber bekle" diyerek, sokakta bıraktı.

İ.C.'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı almak için gelen S.K.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.K., ardından adliyeye sevk edildi. Polis, işkencede kullanılan kılıç ile imzalanan senetlere de el koydu.

Polis, adı açıklanmayan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin polisle şubeden çıkması

-Birlikte arabaya yürümeleri

-Olayda kullanılan kılıcın görüntüsü

-Asayiş dış plan detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Üniversitelileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 29 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkıp, park halindeki hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada, servis sürücüsü ile 28 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Girne Caddesi'nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi'nden aldığı üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı servis midibüsü, Fetih Bulvarı'ndan döndüğü caddede kontrolden çıktı. Park halindeki 34 EC 6009 plakalı hafif ticari araca çarpan midibüs, devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 28 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı 29 kişi, sağlık görevlilerince midibüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen midibüs

- Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Kadınlar Günü'nde farkındalık sergisi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık sergisi açıldı.

Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde farkındalık sergisi açıldı. Serginin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, avukat olan CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ile Manavgat'ta görev yapan avukatlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Sözcüsü Umut Çiftçi, kadına ve çocuğa yönelik şiddettin sürdüğünü, özellikle cinsel suçlarda günümüzde hat safhada önemli artış gözlendiğini söyledi. Çiftçi, "Kadına yönelik şiddetin yaşanan biçimleri; kumalık, berdel, namus ve töre bahanesiyle işlenen cinayetler, zorla evlendirme, erken evlilik, bekaret kontrolü, cinsel taciz, cinsel saldırı, kadın ticareti, evlilik içi tecavüz, başlık parası, ensest, cinsel organların sakatlanması, erkek çocuk tercihi, eğitimde ayrımcılık, psikolojik baskı, ekonomik baskı şeklinde görülüyor" dedi.

Şiddet sonucu öldürülen kadınların sayısının resmi rakamlara göre 2008 yılında 66 olduğunu kaydeden Çiftçi, "Daha sonraki yıllarda bu rakam katlanarak artmıştır. 2008 yılı dahil bugüne kadar son 10 yıl içinde şiddet nedeniyle öldürülen kadın sayısı 2 bin 153'tür. 2018 yılının ilk 2 ayı içinde şiddet nedeniyle 74 kadın hayatını kaybetmiştir" diye konuştu.

Son zamanlarda 'çocukların cinsel istismarı' suçlarında bariz artış görüldüğünü de vurgulayan Çiftçi, şöyle dedi:

"Toplumda büyük infial yaratan çocukların cinsel istismarı, zannedildiği gibi sadece sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde değil, her kesimde görülmektedir. Zannedildiği gibi nadiren görülen bir olay da değildir. Son yıllarda cinsel suçlarda ama özellikle çocuğun cinsel istismarı suçlarında hat safhada artış görülmektedir. Ensest, çok yaygın olmasına karşın birçok durumda gizli kalmaktadır. Zira çocuklar bunu açıklamakta güçlük yaşamakta, ayrıca açıkladıklarında da toplumumuzda aileye atfedilen değerler nedeniyle genelde ensestin üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Çocukların gelecek yaşantılarını da derinden etkileyecek bu durumlar, bazen gizli kalarak yıllar boyu sürmekte ve bıraktığı hasar çok daha ağır olmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - HD

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- Sergiden görüntüler

- Umut Çiftçi'nin açıklaması

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

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CEVİZ KÖYÜ DE KONTROL ALTINDA

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, Afrin'e bağlı Ceviz Köyü'nü de teröristlerden arındırıp, kontrolü geçirdi.

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS,()

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Burdur'da Kadınlar Günü yürüyüşü

BURDUR'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Güçlü kadın, güçlü aile' yürüyüşü düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, şehit annesi Fatma Efek ile öğrenciler ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin açıldığı stantlar gezildi.

Vali Yılmaz ve yürüyüşe katılanlar 'Şiddete dur de' panosunu boyayıp, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan '8 Mart Kadınlar Günü Hatırası' panosunda fotoğraf çektirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda Aziziyeli Havvana Koçak tarafından Çanakkale şiiri okundu.

Vali Şerif Yılmaz, "Şehitleri doğuran tüm analara, şehit olması için evlat yetiştiren tüm analara, bu memleketin gelişmesi, kalkınması için evlat yetiştiren tüm analara ve anne adaylarına teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten detay

- Havana Koçak'ın şiir okuması

- Vali Yılmaz'ın konuşması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Yargılanmasına başlanan Emrah Serbes, ağlayarak ifade verdi (3)

SANIK AVUKATININ SÖZLERİNE TEPKİ

İzmir- Aydın yolundaki kazada, üç kişinin ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'in, yargılandığı davada, avukatı Ayhan Baytekin, kazada yaşamını yitiren Özçelik ailesinin otomobilinin eski ve güvenlik özelliklerinin düşük olduğunu belirtti. Baytekin, "Özçelik ailesinin aracı 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Tam emin değiliz ama ailenin daha yeni bir aracı varmış. O araçla yola çıksalar, kazada belki de bu kadar ağır şartlar oluşmayacaktı. Ayrıca müvekkilim şımarık bir zengin çocuğu olarak gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki kendisi tamamen bir Anadolu çocuğudur. Yaratılmaya çalışılan algı onun daha fazla ceza almasını sağlamaya yöneliktir. Kendisi, olaya bakan savcı müzekkere yazmadan teslim olmuştur. Olayı sosyal medya hesabından açıklaması tamamen yazar olduğu için okurlarına kendi ağzından söyleme isteğidir. Ölenleri geri getirmek mümkün değil ama, mümkün olsa buna bile hazır" dedi. Serbes'in ekonomik anlamda zarar gördüğünü öne süren avukat Baytekin, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Avukat Baytekin'in sözlerine, kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik ile duruşmayı izleyen diğer akrabaları tepki gösterdi.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Kazada tüm aile bireylerini kaybettiği için büyük üzüntü içinde olduğunu söyleyen Ahmet Mert Özçelik de davaya katılma talebinde bulunarak, "Olay günü merak ettiğim için önce babamı aradım. Telefonu açmayınca annemi aradım ve telefonu kapalıydı. Kız kardeşimi aradım, onun da telefonu kapalıydı. Sonra akrabalarım beni arayıp, kazayı söylediler. Babam lise arkadaşlarıyla buluşmak için Bodrum’a gidiyordu. Şikayetçi ve davacıyım" dedi.

"EMRAH SERBES SÜRÜCÜYÜ ONAYLADI"

Kazadan sonra olay yerine giden ve tanık olarak dinlenen polis memuru Ceyhan Dayar, "Olay yerine gittiğimizde kaza yapan araçları ve ölen iki kişiyi gördüm. Sürücünün kim olduğunu sorduğumda Kenan Doğru ‘Benim’ dedi. Emrah Serbes de onayladı. Serbes’in alkollü olduğuna dair bir bulguya rastlamadık. Ancak Kenan Doğru’ya yaptığımız alkol testinde alkol çıkmadı. Yaralı olmadıklarını söyleyip tedaviyi kabul etmediler" diye konuştu.

"VİSKİ ŞİŞESİNİ GÖRDÜM"

Kaza sonrası Emrah Serbes’e ait aracı olay yerinden otoparka çeken kurtarıcının sürücüsü tanık Serdar Durna ise "Serbes’e ait tellere takılı aracı kaldırdığımızda boş bira kutuları ile viski şişesi buldum. Şişenin boş mu dolu mu olduğunu bilmiyorum" dedi.

"ALKOL KOKUSU ALDIM"

Kaza yerine giden ambulansta görevli tanık Duygu Saydam, daha önce alkollü şahıslara müdahale ettiği için alkol kokusunu tanığını belirterek, "Biz kazaya ikinci ambulans olarak gittik. Biz Emrah Serbes ve Kenan Doğru’ya müdahale ettik. İkisini de ambulansa aldık, boyunluk taktık. Ben alkol kullanmadığım için alkol kokusunu görev yaparken alkollü kişilere müdahale ettiğim için bilirim. Ambulansta alkol kokusu aldım, ancak kimden geldiğini bilmiyorum. Sanıkların hareketlerini denetleme imkanım olmadı. Ancak alkol kokusu aldığım kişinin saçları uzundu" dedi.

Özçelik ailesinin avukatları Burcu Ece Güler ve Mustafa Tırtır, sanığın hal ve hareketlerinin, suçtan kurtulmaya yönelik davranışlar olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşma savcısı da Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Mert Çelik’in davaya katılma talebini kabul etti. Diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesine ve Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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Bitlis'te mayına basan güvenlik korucusu şehit oldu(2)

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSUNA HAZİN TÖREN

Bitlis'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Sedat Aktaş(45), için Bitlis İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Bitlis Vali Yardımcıları Tolga Polat, Murat Kütük, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.Şehit korucunun naaşının tören alanına getirilmesini ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Şehit korucu Aktaş'ın özgeçmişinin okunmasının ardından, dualar edindi. Törene katılan şehit güvenlik korucusu Aktaş'ın yakınlarını, komutanlar teselli etti. Şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Yukarı Ölek Köyü'ne uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehidin cenazesine katılanlardan detaylar

-Yakınlarından detay görüntüler

-Şehidin alana getirilmesi

-Şehidin kızlarının tabuta sarılmaları

-Katılanlardan ve cenazeden detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi ve helallik alınması

-Cenazenin köyüne uğurlanması

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS ()

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Dereceye giren kadın polislere ödül

ADIYAMAN'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında düzenlenen atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşi Kezban Alper ile çok sayıda kadın polis katıldı. Programın açılış konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hepimiz için kutlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis evi

- Katılan kadın polisler

- Dereceye giren kadın polislere ödüllerin verilmesi

- Emniyet Müdürü Alper'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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