DHA YURT BÜLTENİ-18

Afrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar var



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği çakışmada, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan ve şehitlerin olduğu çatışmada bazı askerler yaralandı.

HELİKOPTER İSABET ALDI

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI- Yılmaz BEZGİN- Mehmet YİRUN- Vasi KÖSE/HASSA (Hatay), ()

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Polisten kaçarken traktörüyle diğer araçlara zarar verdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu için polisten kaçmaya çalıştığı belirtilen sürücü, traktörüyle park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. O anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yılmazlar Mahallesi Yalova Sokak'ta bugün saat 14.30'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, alkollü olan ve kimliği öğrenilemeyen traktör sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polisten kaçmaya başladı. Bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda; sürücü, kullandığı traktörle, park halindeki bir minibüs, bir otomobil ve bir motosiklete çarparak maddi hasara yol açtı. Yakalanan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları yaşananları, "Yan sokaktan bir traktör geldi. Yoldan geçemeyince bir minibüs, bir otomobil ve motosiklete çarparak yola devam etmek istedi. Gürültüyü duyan vatandaşlar, işyerlerinden çıkarak bu kişiye müdahale etti. Vatandaşların ve polislerin müdahalesi ile sürücü etkisiz hale geltiridi" diyerek anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerasında polisten kaçan sürücü araçlara çarparken ve yakalanma anı

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Kamyonet Yanarsa Çayı'na uçtu, arama kurtarma çalışmaları sürüyor



BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında içerisinde sürücü ile birlikte 2 ya da 3 kişinin bulunduğu belirtilen küçük baş hayvan yüklü kamyonet köprü üzerinden Yanarsu Çayı'na uçtu. Sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda kaybolan kamyonettekilerin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay saat 17.30 sıralarında Beşeri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Batman'dan Siirt istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen küçük baş hayvan yüklü bir kamyonet, Garzan çaylı olarak bilinen Yanarsu Çayı'nın üzerindeki köprüden çaya uçtu. Görgü şahitlerinin ifadesine göre sürücünün köprü üzerinde bir kediye çarpmamak için yaptığı ani manevra yüzünden kontrolden çıkan kamyonetin çaya uçarak akıntıyla sürüklendiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine içerisinde 2 veya 3 kişinin bulunduğu komyonettekilerin kurtarılması amacıyla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Son günlerde sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda AFAD ve jandarmanın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığının konuşmaları ve cep telefonu görüntüleri

-Aracın çarptı köprü bariyerleri

-Garzan çayı

-Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da öğlenden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

İlkbahar'ın ilk gününde Erzurum'da öğlenden sonra aniden kar bastırdı. Gittikçe şiddetini arttıran kar görüş mesafesinde azalmalara neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santime ulaştığı kent merkezinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların, özellikle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehir merkezinden detay

-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

-Kar yağışından detay

-Kar yağışı atlında sıkışan trafik

-Araçları kar yağışı altında ilerlemeye çalışması

-Yolda kalan araçlar

-Zincir takan araçlardan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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