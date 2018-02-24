DHA YURT BÜLTENİ-18

Apartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılar



ADANA'da yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, apartman otoparkında bulunan otomobile benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74113 Sokak'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan Tülin Gündaz'a ait 01 FD 828 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği alevler, aracı tamamen sarmadan söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, aracı kundaklayan kişinin Gündaz'ın husumetli olduğu bir şüpheli üzerinde duruyor. Soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kundaklanan otomobilden görüntü

- Otomobilde inceleme yapan polisten görüntü

- Otomobilin yanan kıskından görüntü

- Kundakçının attığı pet şişeden görüntü

- Apartmanın otoparkındaki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'04" - BOYUT: 65,1 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

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Hayvan çalmaya giden hırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurdu



İZMİT'te, büyükbaş hayvan hırsızlığı için girdikleri ahırda karşılaştıkları ev sahibini pompalı tüfekle yaralayanlardan biri mahalle sakinlerince yakalanarak polise teslim edildi. 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Olay gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Saygı Sokakta meydana geldi. Büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ergin Yılmaz (62) ve eşi Fatma Yılmaz (57) gelen sesler üzerine ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olduğunu gören Ergin Yılmaz, içeride elinde pompalı tüfek bulunan hırsız ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, tüfeği ateşleyen hırsız ahırın önünde bulunan ev sahibi Fatma Yılmaz'ı başından yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri bir kişiyi olay yerinde yakalarken, 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri hemen polisi ve 112 Acil servisi aradı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Fatma Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalle sakinleri tarafından yakalanan ve darp edilen hırsız polis ekiplerince gözaltına alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ahırın önünde plakası bulunmayan şüphelilere ait lüks bir araç üzerinden parmak izi aldı. Otomobil içinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka ve pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Aracın hemen yanında bulunan pompalı tüfek incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Annesinin başından yaralandığını söyleyen Mustafa Yılmaz, "Babam ve annem burada oturuyor. Annem, evin altındaki ahırın kapısını açık görünce babama seslenmiş. Babam ahıra girince tüfekli birisi ‘Yaklaşma vururum seni’ diyerek bağırmış. Sonra da ateş etmiş. Annem yaralanmış. Sesleri duyanlar buradaki kişiyi etkisiz hale getirmişler. Kamyonetle gelen kişiler kaçmışlar. Annemle babamın büyükbaş hayvanları var. Benim ailem yıllardır sütçülük yapar ve geçimini sütçülükten kazanır. Daha önce de ahırda buna benzer hırsızlık olayları yaşamıştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme ekipleri

-Araçtan parmak izi almaları

-Mustafa Yılmaz olayı anlatırken

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli),()

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Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma



ADIYAMAN'da gittikleri taziye evinde ölen kişinin yakınlarının ağıtlarını taklit etikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan iki 112 Acil sağlık görevlisi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılıp haklarında soruşturma başlatıldı.

112 Acil İstasyonu'nda bulunan 2 sağlık çalışanı, gittikleri bir taziye evindeki vatandaşların ağıtlarının taklitlerini yaptıkları görüntüleri 10 Şubat gecesi çekip, 19 Şubat'ta da sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde kız olan görevlinin arkasındaki erkek sağlık çalışanına gittikleri taziyede ne yaptıklarını sorduğu, onun da ağıtları Kürtçe taklit ettiği görülüyor. Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından tepki gösterilen görüntülerle ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıp, görüntülerdeki iki sağlık görevlisini görevden uzaklaştırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İnsanların acıları ile dalga geçen sağlık çalışanları adlı videonun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine bakanlığımız hemen harekete geçmiş ve müessif hadisenin Adıyaman’da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay öğrenilir, öğrenilmez bakanlığımızın talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Buna göre; söz konusu video kaydının 10.02.2018 günü gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19.02.2018 tarihinde de sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmıştır. Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca soruşturmanın selameti için adı geçen kişilere 23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlıkçıların çektiği video

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN,()

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(spor)

Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ortalık karıştı



BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, taraftarlar tesislerden ayrıldı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti.

1 saat 20 dakikalık gecikmenin ardından sivil bir otobüs ile maçın oynandığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılan Bursaspor kafilesi, tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yeşil beyazlı ekibin otobüsü ayrıca Özlüce Tesisleri'ne taraftarın bulunduğu bölgeden değil, İzmir yolu tarafından girdi. Tesislere gelen taraftarın bir bölümü kafilenin içeriye girmesinin ardından, tesislerden ayrıldı. Diğer bir grup ise bir süre daha yönetim ve futbolcular aleyhine sloganlar atmaya devam etti. Ardından bu grup da tesislerden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Taraftar ile polis arasında yaşanan gerilim

- Tesisten detaylar

-Genel detay

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Yüksekova'da patlama



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.00 sarılarında Yüksekova-Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çevrede bulunan bazı işyeri ve binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayada polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, karayolunu ve çevredeki diğer yolları trafiğe kapatarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşar KAPLAN /YÜKSEKOVA(Hakkari),()

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Bitlis'te, PKK'ya ait 750 kilo amonyum nitrat ele geçirildi



BİTLİS'in Kayalıbağ Köyü ile Mutki ilçesinin Kavakbaşı Köyü kırsalında yürütülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 750 kilo amonyum nitrat, mutfak tüpü, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kulanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla bugün merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü Kaşıklı Deresi ile Mutki'nin Kavakbaşı Köyü Kanuşuran Tepe bölgelerine operasyon düzenlendi. Mutki'nin Kavakbaşı Kanuşuran Tepe bölgesinde yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 450 kilo amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi, Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü Kaşıklı Derse'nin Kuzey mevkiinde ise 300 kilo amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bulunan malzemeler yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,()

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