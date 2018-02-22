DHA YURT BÜLTENİ-18

Elazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 22 polis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere düzenlenen törenle ve okunan dualarla uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu, göreve giden polislerin aileleri ve meslektaşları katıldı. Törende konuşan Vali Kaldırım, Afrin'e gidecek özel harekat timi polislere halkın büyük destek verdiğini belirterek, "Güvenlik kuvvetlerimiz Afrin'de terörle mücadele ediyor. Milletimiz de malı ve canı ile bu mücadelenin arkasındadır ve desteğini vermektedir. Polislerimiz göreve bu vazife şuuru ile gidecek ve vazifesini en güzel şekilde yerine getirecektir. Bütün milletimizin temennisi can kaybı olmamasıdır ama Allah şehadet verirse de o bizim için yüce bir mertebedir" dedi. 8'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ise, "Türk silahlı kuvvetlerimiz milletimizle, polisimizle ve devletimizle beraber Afrin'de kutsal bir görev icra ediyor. Bu göreve polisimizin de katkı sağlaması bizleri onurlandırıyor" diye konuştu. Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise, özel harekat polislerinin sağ salim giderek aynı şekilde dönmeleri temmenisinde bulundu. Konuşmaların ardından polisler dualar ile uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Zırhlı araçların siren sesi eşliğinde hareketi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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Şehit yakınları Reyhanlı saldırısının karar duruşması için Ankara'ya gitti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen bombalı saldırılara ilişkin davanın yarın Ankara'da gerçekleşecek duruşmasına katılmak için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini söyledi.

PTT ve belediye binası yakınlarında iki ayrı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 52 kişinin yakınlarıyla Ankara'ya gitmek için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, davanın Ankara'da gerçekleşecek 17'nci duruşmasında karara bağlanacağını söyledi. Şehit aileleri olarak Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini belirten Tuna, "İnşallah güzel bir kararla Reyhanlı’ya döneceğizö dedi.

'HİÇ BİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASIN'

Belediye binası yanındaki patlamada kızı Fatma Nur ile ablası Nadire Kuvvet’i kaybeden Hatice Erboz, "Yavrusunu şehit vermiş bir anne olarak hepimiz acılı günler geçirdik. Yarınki duruşma için Ankara’ya gidiyoruz. Gereken cezalar verilecektir. Türk adaletine güveniyoruz. Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hiçbir annenin yüreği yanmasınö dedi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği ve tüm vatandaşlar olarak 'Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirten Erboz, “Mehmetçiklerimiz Afrin’deki görevlerini tamamlayıp zaferle gelecekler. Allah Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin. Geldiklerinde biz de onları Türk bayrağı ile karşılayacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- 11 Mayıs Şehitle Anıtı'ndan görüntü

- 11 Mayız Şehitler Derneği üyelerinin toplanması

- Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın açıklaması

- Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Erboz'un açıklaması

- Dernek üyelerini yolcu etmeye gelenlerden görüntü

SÜRE: 02’17’ BOYUT: 72.8 MB

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), ()

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Şevki Yılmaz: Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır

Kapatılan Refah Partisi’nin Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, darbenin, domuz eti yemek gibi haram olduğunu belirterek, "Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilapçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir" dedi.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu'nun 'Bir Hilal Uğruna' adıyla düzenlediği etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Konferansa, kapatılan Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler Nihal Olçok, Musa İlhan, Vahide Şefkatlioğlu, Safiye Bayat, Mustafa Öksüz, Görkem Mert Altaylar ve Nebahat Topaloğlu konuşmacı olarak katıldı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu gecede, şehit Ömer Halisdemir için yazılan şiirin okunması, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

'DURUM TESPİTİ'

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, o gece çok değişik bir şey yaşandığını söyledi. O gece yaş, cinsiyet, din, dil ve ırkın olmadığını kaydeden Olçok, "Bu kadar olağanüstü bir geceden sonra birlik ve beraberliğin sağlanmasından sonra birkaç ay içinde bu duyguyu kaybediyor olmamız bizi düşünmeye sevk etmeli. Bu bir sitem değil, sadece durum tespitidir" dedi.

10 YAŞINDAKİ GAZİ: VATAN SAĞ OLSUN

15 Temmuz'un en genç gazilerinden 10 yaşındaki Görkem Mert Altaylar ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı:"Araba ile giderken araçta birden bir panik yaşadık. Annemler araba çarptı zannetti, onlar aşağıya inince korktum. Tank bir anda üstümden geçti, kolum ve leğen kemiğim kırıldı. O zaman bayağı korktum, kırık bacağımla yürümeye çalıştım, olmadı. Beni kurtaranlar vatan sağ olsun."Diğer katılımcılar da o gece yaşadıklarını anlattı.

'DARBE DOMUZ ETİ YEMEK GİBİDİR'

Anıların anlatılmasının ardından sahneye çıkan eski milletvekili Şevki Yılmaz, dua okudu. Dinleyicileri de duaya ortak eden Yılmaz, Anadolu'yu Türklere teşvik edenin Hz. Muhammet olduğunu söyledi. Peygamberlerin tümünün emperyalizme karşı olduğunu kaydeden Yılmaz, peygamberlerin tamamının zenginlerin yanında doğduğunu, ancak mazlumların yanında yer aldığını aktardı. Şevki Yılmaz, "Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır. Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilâpçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir" dedi.

TÜRKLER SAYESİNDE AMERİKA BULUNDU

Anadolu'nun, barış köprüsünün kilit taşı olduğu için Türkiye'nin düşmanları olduğunu iddia eden Şevki Yılmaz, Amerika kıtasının Türklerin atası sayesinde bulunduğunu söyledi. Yılmaz, "Anadolu, Müslümanların eline geçince Afrika ve Asya'ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, ‘Hindistan'a nasıl gideriz’ diye okyanuslarda yol ararken önlerine boş Amerika adası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu

-İstiklal marşının okunması

-Nihal Olçok konuşması

-Görkem Mert Altaylar konuşması

-Şevki Yılmaz konuşması

-Kuran tilavetinin okunması

-Detaylar

"280 MB // 8 DK 47 SN"

Haber Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Marmaris'te çöpe atılan yumurtalardan çıkan 40 civciv kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bozuk olduğu düşünülerek çöpe atılan yumurtalardan çok sayıda civciv çıktı. Belediye ekipleri çöpe atılan 400 yumurtadan 60 tane civcivi kurtararak yaşaması için seferber oldu.

Marmaris'teki İnönü Caddesi'nde, bir vatandaş çöp konteynırlarından civciv seslerinin geldiğini söyleyerek belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Marmaris Belediyesi'ne bağlı zabıta ve temizlik işleri ekipleri, İnönü Caddesi 152 sokak üzerine geldi. Ekipler, adrese geldiklerinde sokaktaki üç çöp konteynırına atılmış çok sayıda yumurta ve yumurtadan çıkan civcivlerle karşılaştı. Yumurtalar ve yumurtalardan çıkan civcivler çöpten çıkartıldı. Tek tek kontrol edilen yumurtalardan yaklaşık 60 civciv çıkarıldı. Belediye ekipleri, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Yumurtadan çıkartılan civcivler belediye personelinin elbiseleri veya araç içindeki eşyalarla sıcak tutulmaya çalışıldı. Olay yerine gelen Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde tavuk yetiştiriciliği yapan işletmelerle irtibata girerek kuluçka makinesi talep etti. 20 civciv, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne, diğer 40'ı da çeşitli işletmelerin kuluçka makinelerine alındı. Ekipler, damgasız yumurtaların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı fakat aranan kişi bulunamadı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Bizlere gelen ihbarı değerlendirdik. Sokağa gittiğimizde çöp kutularından civciv sesi geliyordu. Baktığımızda şok yaşadık. El birliği ile yumurtaları inceleyerek çıkmak üzere ve çıkan olan 60 tane civcivi kurtardık. İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte civcivleri yaşatmak için çalışma yapıyoruz" dedi. Marmaris'te Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ise yaşanılan olay ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını, bunu yapanların bir an önce bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Çöp kutularına atılan yumurta ve yumurtalardan çıkan civcivlerden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



