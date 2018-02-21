DHA YURT BÜLTENİ-18

Kırıkhan'da tarlaya 3 roket düştü (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 3 ayrı roket düştü. Buğday tarlasına düşen roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan'ın Afrin sınırında yer alan Kaletepe Mahallesi'ne bugün öğleden sonra 3 roket düştü. Buğday ekili tarlaya düşen roketler sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alıp inceleme başlattı. Bölgede Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gelerek inceleme yaptı. Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlatırken, roketin etkisiyle bir evin camlarının kırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-roketlerin düşütüğü Kaletepe Köyü

-roketlerin açtığı çukurlar.

-ev ve bahçesinden görüntü

-köylü kadınlar ile röportaj

Haber:Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()

===================================================

Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, devlet büyüklerine hakarat ettikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin şehrindeki 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik, geçen 19 Şubat'ta 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden M.Ş.'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, aynı gün yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ EDİNCE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcı şüphelilerden Ö.V. (33), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç.'nin (25) serbest bırakılmalarına itiraz etti. Savcnın talimatı ile dört şüpheli polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Terör örgütü propagandası, devlet büyüklerini aşağılama ve hakaret etmek" suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tutuklanan dört şüphelinin görüntüsü

-Şüphelilere destek için gelenlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

===================================================

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: Haklı olduğumuzu yargı ortaya çıkardı

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, kent merkezine bağlı Kirazlı köyünde bir maden firması tarafından alınan 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' ÇED olumlu kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi'ne açtıkları davadan çıkan ret kararının, Danıştay tarafından bozulması üzerine, "Mücadelede haklı olduğumuzu yargı ortaya çıkardı" dedi.

Kanadalı Alamos Gold şirketi adına Doğu Biga Madencilik şirketi, Kirazlı bölgesinde işletmeye açmaya hazırlandığı altın ve gümüş madenine kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesi için ÇED olumlu raporu aldı. Çanakkale Belediyesi, kapasite artışı ve zenginleştirme projesinin ÇED olumlu kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İdare Mahkemesi, 29 Mart 2017 tarihli kararında başvuruyu ret etti.

Çanakkale Belediyesi Avukatı Şebnem Çıtak, Çanakkale İdare Mahkemesi'nin ÇED olumlu kararının iptali konusundaki ret kararının usul ve yasaya uygun olmadığını gerekçe göstererek, konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay 14'üncü İdare Mahkemesi, 28 Kasım 2017 tarihinde oy birliği ile aldığı kararı, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Belediyesi'ne gönderdi. Danıştay kararında; "Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 29/03/2017 günlü, E:2016/752, K:2017/497 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın Çanakkale İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 28/11/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verdi. Altın madenlerine karşı mücadele veren Çanakkale Belediyesi de, Danıştay'ın kararını kamuoyuyla paylaşmak için çevrecilerin de katılımıyla bugün Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Çevre Platformu ile ilçelerden çeşitli çevre dernekleri temsilcileri ile çok sayıda çevreci katıldı. Çevreciler meydana ellerinde, 'Atikhisar'ı Siyanüre Teslim Etme', 'Bir Ağacı Savunmakla Başlar Her şey', 'Diren Bin Pınarlı İda', 'Su Gibi Ömrümüz Olsun', 'Ağaç ile Barış Hemen Şimdi', 'Su ile Barış Hemen Şimdi', Atikhisar, Atık Hisar Olmasın' ve Toprak ile Barış Hemen Şimdi' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. 'Havana, suyuna, toprağına sahip çık', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Altıncı şirket Çanakkale'yi terk et', 'Altıncı şirket istemiyoruz' sloganları attı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin açtıkları davada Çanakkale İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararının, Danıştay 14'üncü İdare Mahkemesi tarafından bozulmasını kamuoyuyla paylaştı. Çanakkale'de 2012 yılından bu yana, Atikhisar Barajı'nın arkasındaki Kirazlı bölgesinde maden aranmasına karşı mücadelelerinin sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Gökhan, şunları söyledi: "Mücadelede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Kim çıkardı. Yargı çıkardı. Bu yiğit 14'üncü Hukuk Dairesi'nin yargıçlarını Çanakkale halkı adına kutluyorum. Bu noktadan itibaren şunu bekliyoruz. Derhal orman tarafından buradaki kesimler durdurulmalı. Yoksa suç duyurusunda bulunuruz. Burada bir mahkeme kararına uyma var. Orada devam etmek noktasında mutlaka bunun yaptırımı olacaktır. Buraya ruhsat verme konumunda olan bütün ilgililer, kim olursa olsun bu yargı süreci tamamlanana kadar, ÇED süreci tamamlanana kadar bütün eylem ve işlemlerin Çanakkale ve Türkiye halkı adına durdurulmasını talep ediyoruz. Suyumuzu, havamızı, çevremizi ve geleceğimizi risklerden korumak amacıyla bu mücadelemize vermeye devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Cumhuriyet meydanındaki basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

-Basın açıklamasında çevrecilerin elindeki döviz ve pankartlardan görüntüler

-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü

-Basın açıklamasında slogan atan çevrecilerden görüntüler

görüntü süresi 2 dakika 2 saniye. 227 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

===========================================

Sigara paketlerinin içinden Metamfetamin çıktı

Ağrı'da jandarmanın yaptığı çalışmada sigara paketleri içerisine gizlenmiş 504 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğubayazıt ilçesinin Kargakonmaz Köyü Bölgesinde terk edilmiş bir petrol istasyonun bahçesinde yapılan aramada 1 karton sigara bulundu. Yapılan incelemede karton içerisindeki 9 adet sigara paketine gizlenmiş vaziyette 504 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarma, bir çok uyarıcı gibi bağımlılık yapan metamfetamin ile ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sigara paketinden detay

-Sigara paketinin açılması

-Sigara paketinin içerisinden naylon poşet içerisinde çıkan metamfetamin

SÜRE: 01.10 BOYUT: 132 MB

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,()

============================================

Katil zanlısı: "Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacak"

Balıkesir'de, sevdiği kızı vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral'la (26) ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Ali Saral'ın, olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya'nın (20) evini basmaya gitmeden 3 saat önce, benzin aldığı bir akaryakıt istasyonunda çalışanlara, ‘Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacakö dediği ortaya çıktı.

Havran İlçesine bağlı Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, Hüseyinbeşeler köyünden Gülşen Çetinkaya'yı 2 yıl önce ailesinden istedi. Hasan ve Melike Çetinkaya, kızı Gülşen Çetinkaya'yı Ali Saral'a vermedi. Bunun üzerine 3 gün önce Çetinkaya ailesinin evini iki tüfekle basan Ali Saral, kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cenazeler ise Hüseyinbeşeler köyünde dün akşam toprağa verildi. Kan donduran olayın ardından her geçen dakika yeni yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral'ın katliamı yapmadan 3 saat önce Hüseyinbeşeler köyüne 10 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonundan plakası motosiklet ile 30 TL'lik benzin aldığı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ali Saral’ın akaryakıt istasyonundaki çalışanlara, “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacakö dediği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ali Saral'ın motosiklet ile akaryakıt istasyonuna gelmesinden görüntü.

-Ali Saral'ın benzin almasından görüntü.

-Ali Saral'ın Market içine girip, istasyonda çalışan bir görevliden boş poşet almasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih EMRAH ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

