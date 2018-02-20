DHA YURT BÜLTENİ-18

Rejim yanlısı grupların Afrin'e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

Suriye rejimi yanlısı grupların Afrin'e giderken çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; rejim yanlısı grupların araçlarla Afrin'e kadar gitmeleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Rejim yanlısı grupların Afrin'e giderken çekildiği iddia edilen görüntüler

Haber:SURİYE,()

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Edirne’de kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı



Edirne’de, Yunanistan’dan yurda yasa dışı yollarla et, içki ve elektronik sigara getirdiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla et, elektronik sigara ve içki getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edirne ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

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AYM Başkanvekili Yıldırım'dan hukuk fakültesinde konferans

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) ‘Anayasa Hukukunda Güncel Gelişmeler’ konulu konferans verdi. Yıldırım, mahkemenin işlevi, bölümleri ve yargıdaki önemiyle ilgili öğrencilere bilgiler aktardı.

AYM Başkanvekili Prof. Dr. Yıldırım, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde, ‘Anayasa Hukukunda Güncel Gelişmeler’ konulu konferans verdi. Yıldırım'ın konuşmasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül ile Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve çok sayıda öğrenci dinledi. Konferans öncesi açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “İleride, ülkemizde hukuk ve adalete hizmet verecek olan siz öğrencilerimizin, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Dünyada bu kadar zulüm ve haksızlığın olduğunu biliyorsunuz. Sadece bu zulmü yapanlara beddua etmek çözüm değil. Güçlü olmak zorundayız. Özellikle Türkiye’nin çok güçlü olması gerekiyorö dedi.

AYM Başkanvekili Prof. Dr. Yıldırım, açılış konuşmasının ardından düzenlenen konferansta mahkemenin işlevi, bölümleri ve yargıdaki önemiyle ilgili öğrencilere bilgiler aktardı. Yıldırım, “İlk olarak Anayasa mahkemeleri; ABD’de ortaya çıkmış, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya ve İtalya’da kurulmuş. Bunun nedeni de diktatörlüklerdir. Avrupa, Anayasa mahkemelerini kuran en eski ülkelerdendir. Bunun nedeni de uzlaşamamalardırö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Konferansa katılanlarden detay

-AYM Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera:Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), ()

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800 otel için kritik süreç

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, hazine veya ormandan tahsisli 800'e yakın 5 yıldızlı otel için tahsis süresinin yeniden 49'a yıla çıkarılması için kanun çıktığını, ancak yönetmelik çıkmadığı için uygulamaya geçilemediğini söyledi. Ayık, kanun süresi bir yıl olduğundan yönetmeliğin bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nin geleneksel aylık toplantısının konuğu olan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde çoğunluğu Antalya'da olmak üzere 800'e yakın otelin arazisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Hazine'den tahsisli olduğunu açıkladı. Ayık, bunlar içinde tahsis süresi 30 yılı aşanlar olduğunu ve yılbaşı öncesinde tahsis sürelerinin yeniden 49 yıla uzatılmasıyla ilgili torba yasayı hatırlattı.

YASA ÇIKTI YÖNETMELİK BEKLENİYOR

Bunların yaklaşık 380'inin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tahsisli turizm amaçlı tesisler olduğunu dile getiren Ayık, “Bunlar içersinde tahsis süreleri 30 yılı geçmiş tesisler var. Süresi dolan henüz yok veya en fazla bir-iki tanedir. Maliye, Orman ve Su İşleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları birlikte bir yasa çıkardı ve turizm amaçlı tesis tahsislerinin süresinin 49 yıla çıkartılması kabul edildi. Yasa çıktı ama uygulamayla ilgili yönetmelik konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

KANUNUN SÜRESİ BİR YIL

Sektör ve ilgili bakanlıklar arasında yönetmelik konusunda üzerinde uzlaşılmış bir metnin henüz oluşmadığını anlatan Ayık, “Bu yasa bir yıl sürelidir, yani bir yıl içinde tüm tahsislerin 49 yıla tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde kanun süresi bitiyor ve uygulanamaz. Bu uzatmaların hangi kriterler çerçevesinde yapılacağıyla ilgili çalışmalar sürüyor. 20 yılı aşan tesislerin ciddi yenilenmeye ihtiyacı var. Biz elimizdeki altyapı ve hizmet kaliteleriyle ön plandayız. Dolayısıyla bunları korumak da bizim en önemli amacımız olmalı. Sektöre ekstra yük getirecek uygulamalara itiraz ediyoruz" dedi.

SEKTÖRÜ ZORA SOKMAYACAK BEDEL OLMALI

Cuma günü öğleden önce Maliye Bakanı ile sektör olarak son düzenlemeleri vermek için bir görüşme daha yapılacağını kaydeden Ayık, “Çünkü süre daralıyor ve tek tek tesislerin sürelerinin uzatılması ciddi bir evrak yükü. Kalan sürede tamamlanması kolay değil. O yüzden hızla tamamlanması gerekiyor. Süre uzatımı tamam ama mevcutta birtakım aykırılıklar var. Önce süre uzatımı yapılacak ve diğer düzenlemeler de arkasından gelecek muhtemelen. Şu an yıllık kira bedeli ödüyoruz. Yatak başı yatırım maliyetinin binde biri oranında ve uzatmalarda bu şartların değişmemesi konusunda ısrarcıyız. Sektöre ciddi yük getirir. Kamu imza bedeli isteyecekse, sektörün diğer bileşenleriyle tartışıyoruz. Sektörü zora sokmayacak bir bedelle bu süreleri uzatmak sektörün önünü açacaktır, önemli bir kazanım olacaktır" diye konuştu.

ERKEN REZERVASYONLARDA REKOR ARTIŞLAR

Türkiye'nin turizm şekli itibariyle yakın olduğu İspanya ile önceki yıllarda rakamları çok yakınken son iki yılda bu farkın ciddi oranda açıldığına dikkat çeken TÜROFED Başkanı Ayık, 2018'den itibaren İspanya ile aradaki farkın yakınlaşmasını beklediklerini söyledi. Bölgesine, tur operatörüne, kaynak pazarına ve oteline göre değişmekle birlikte erken rezervasyonlarda yüzde 20'den yüzde 80 ve yüzde 100'lere varan artışlar olduğunu kaydeden Ayık, “Bu artış eğilimi 2018'e bizim çok farklı perspektifle bakmamızı sağlıyor" dedi.

ONLİNE PAZARLAMA VE UZAKDOĞU

Online pazarlama yönteminin ciddi artış gösterdiğini anlatan Ayık, ülke olarak mutlaka hem bölgesel hem de yörelere göre online tanıtım ve pazarlama yöntemlerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin klasik pazarları Rusya, BDT, Avrupa ve Almanya dışında Çin ve Uzakdoğu pazarları konusunda da önerilerde bulunan Ayık, “Avrupa Birliği'nin önümüzdeki iki yıl içinde Uzakdoğu pazarından 30 milyon turist hedefi var. Dünyada kimse boş durmuyor ve bizim de boş durmamamız lazım. Çin, Hindistan, Afrika gibi kaynak oluşturacak pazarları boş bırakmamamız lazım. Avrupa'ya gidecek 30 milyon Uzakdoğuludan Türkiye olarak ciddi bir pay alma hedefimiz olmalıdır" dedi.

DÜNYA TURİZMİNDE TÜRKİYE 6'NCI SIRADA

Toplantıda AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise UNWTO'un 2017 yılına ilişkin dünya turizm verilerini paylaştı. 2016'da 1 milyar 239 milyon kişi seyahat ederken, 2017'de turizm pastasının yüzde 7 büyüdüğünü açıklayan Erkan Yağcı, dünyada seyahat eden kişi sayısının 83 milyon kişi daha artarak 1 milyar 322 milyona yükseldiğini söyledi.

HAVAYOLU VE KIYI TATİLİ

Bu turistlerin yüzde 55'inin havayolu, yüzde 39'unun karayolunu, yüzde 4'ünün deniz, yüzde 2'sinin de demiryolunu tercih ettiğini dile getiren Erkan Yağcı, yüzde 53'ünün deniz-kum-güneş gibi kıyı tatilini, yüzde 27'sinin arkadaş ziyareti, sağlık ve inanç turizmi ve diğer, yüzde 13'ünün iş amaçlı seyahat ettiğini açıkladı. Yağcı, Türkiye'ye gelenlerin ise yüzde 55'inin deniz-kum-güneşi tercih ettiğini söyledi.

EN ÇOK TURİST FRANSA'YA GİTTİ

2017'deki dünya turizm hareketliliğinde en çok turist çeken ülkeleri de paylaşan Erkan Yağcı, Türkiye'nin bu yıl dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6'ncı olduğunu kaydetti. Fransa'nın 2017'de ilk defa 90 milyona yaklaştığını belirten Yağcı, bir önceki yıla göre yüzde 7.6 artışla 88.9 milyon turist sayısıyla Fransa'nın dünyada en çok turist ağırlayan ülke olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE DÜNYA 6'NCISI

Yüzde 8.7 artışla İspanya'nın 82.2 milyon turistle ikinci sırada olduğunu belirten Yağcı, üçüncü ABD'nin yüzde 3.6 düşüşle 72.9 milyon, dördüncü Çin'in aynı düzeyde 59.3 milyon, beşinci İtalya'nın yüzde 10 artışla 57.8 milyona turiste ulaştığını dile getirdi. Türkiye'nin ise bu sıralamada 6'ncı olduğunu belirten AKTOB Başkanı Yağcı, yüzde 31.7 büyümeyle 39.9 milyon turist ağırlandığını dile getirdi. Türkiye'nin ardından dünya turizm sıralamasında 39.3 milyonla Meksika, 38.7 milyonla İngiltere, 37.6 milyonla Almanya, 34.7 milyonla Tunus ilk 10'da yer alıyor.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 630 DOLAR

Türkiye'nin 2016'da turist başına ortalama harcama oranının 633 dolar, 2017'de ise 630 dolar olduğuna da dikkat çeken Erkan Yağcı, "2017 yılı, 2016 gibi çok kötü geçen bir yılın ardından toparlanma açısından iyi geçti ancak fiyat anlamında aynı seviyelerde kaldık. Türkiye olarak bizim kişi başı turist harcama ortalamamızı 1000 dolar seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. 2018 ve 2019'da 2014 yılı satış kontratlarına geri dönmemiz gerekiyor ki sürdürülebilirliğimizi koruyalım" dedi.

ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 60-80 ARTIŞ

Türkiye'nin 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı sorunlar nedeniyle diğer pazarlara yönelen turistlerin bu yıl güçlü bir şekilde geri dönüşünün beklendiğini de vurgulayan Erkan Yağcı, "Örneğin Almanya pazarında yüzde 60-80 arasında erken rezervasyon artışları var. Avrupa'nın bu kadar güçlü geri dönüşü ve bu rakamların mart ve nisan aylarında da devam etmesi sezon açısından çok önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokolün görüntüsü

-Katılımcıların görüntüsü

-Osman Ayık'ın konuşması

528 mb --04 .49

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera:Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Kül olan eşyaların arasında kalan Türk bayrağı yanmadı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyaların arasında kalan Türk bayrağının yanmaması şaşkınlık yarattı.

Yangın, sabah saatlerinde Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Ali Sevinç'e ait evde çıkan yangına Devrek Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yandı. Oda içinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye eri Abdürrahim Karakuş, sehpanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yanmadığını fark etti. Bayrağı alan Karakuş, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Karakuş bayrağı görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Bir odada çıkan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdük. Bu odada her şey kül olmuştu. Ancak tüylerimizi diken diken eden bir olayla karşılaştık. Biz daha önce yangınlarda Kuran-ı kerim yazılarının yanmadığına defalarca şahit olduk. Ancak kağıttan olan Türk Bayrağı’nın yanmadığına ilk kez şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğin çarpıştığı şu anlamlı günlerde Türk Bayrağı'nın yanmaması bayrağımızın kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Kutsal Türk bayrağımızın yanmaması bizi gerçekten duygulandırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye görevlilerinin çektiği görüntüler

-İtifaiye erinin Türk bayrağını göstermesi

-İtifaiye erinin olayı anlatması

Süre: (2:21) Boyut: (264 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK(Zonguldak),()

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Edirneli kadınlardan Mehmetçik için kermes

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu'nun projesi kapsamında, 'Kırsal Doğa Pazarı' kuruldu. Kermeste elde edilen gelirin, Mehmetçik'e bağışlanacağı belirtildi.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu'nun projesi kapsamında her pazar kentin yeni yerleşim bölgelerinde açılan 'Kırsal Doğa Pazarı', bugün Mehmetçik'e destek için kuruldu. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde yaklaşık 100 köylü kadının tezgâh açtığı kermese, Edirne halkı günün ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelirin başta Suriye'nin Afrin bölgesinde terörist örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerler olmak üzere, tüm Mehmetçik'e gönderileceği öğrenildi. Kermese Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

ÖZDEMİR: MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHU HALEN YAŞIYOR

Kermeste stantları gezip alışveriş yapan Vali Günay Özdemir, Afrin'deki operasyon sayesinde bütün ülkede milli birlik ve beraberlik ruhunun oluştuğunu söyledi. Özdemir, "Geçmişten, tarihimizden gelen bu milli ruh, günümüzde canlı bir şekilde bütün Türkiye'de halen yaşıyor. Bundan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Edirne'de de bu milli ruhu halen yaşıyoruz. Özellikle köylü kadınlarımız pazar günleri sattıkları ürünleri salı günü sadece Mehmetçiğimiz için satıyorlar, böyle bir destekleri var. Bundan dolayı, bu organizasyonu yapan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. TOBB Edirne Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Elmas Aslan ise bu gibi etkinliklerin örnek olması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız tamamen gönüllü olarak buradalar. Biz de kadın girişimciler olarak öncülük yapıyoruz. Gelir tamamen Mehmetçik'e bağışlanacak. Evet bu kadın girişimcilerin bir öncülüğü ama Edirne Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Valilik ve Belediye Başkanlığı'nın da katkılarıyla gerçekleşiyor bu etkinlik. Bu da birlik ve beraberliği gösteriyor. Çok güzel bir organizasyon oldu. Tamamen spontane gelişmiş, çok da planlanmış bir etkinlik olmadı. İnşallah Türkiye'de örnek oluruz. Tek bayrak, tek millet, tek vatan. Biz bunun için buradayız" diye konuştu. Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da kermesin Edirne'nin duyarlılığını gösterdiğini söyledi. Çakır, "Edirne'deki bu duyarlılığı gördükçe gerçekten mutlu oluyoruz. Bu duyarlılık aslında ülkenin her metrekaresinde var ama Edirne'de bugün farklı bir halde, kermes şeklinde düzenlendi. Bu anlamda bu duyarlılıklarından dolayı halkımıza ve kırsalın doğal pazarı kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kermeste sergilenen ürünler

-Elmas Aslan'ın konuşması

-Vali Özdemir'in açıklaması

-Kermese katılan kadınlar

-Ürünler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE, ()



