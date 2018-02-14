DHA YURT BÜLTENİ-18

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mardin'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Askeri çekicilerin taşıdığı zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyun geceyi Şanlıurfa'da geçirip yarın Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.

Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi. Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, yarın konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 20'nci Tugay Komutanlığı

- Polisin askeri araçlar için yol kapatması

- Konvoydaki araçlar

- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber:Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Mehmetçiğe şiirli kutlama

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki Dr. Güngör Özbek Ortaokulu öğrencilerinin, Türk Silalı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için hazırladığı video izleyenleri duygulandırdı.

Dr. Güngör Özbek Ortaokulu'ndaki 40, 8'inci sınıf öğrencisi, TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 26'ncı gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, koro halinde Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu vatan kimin?" şiirini okudu. Öğrenciler, okudukları şiirin sonunda asker selamı verip, Mehmetçğe "Sevgililer gününüz kutlu olsun" diyerek seslendi. Öğrencilerin okuduğu şiir videoya kaydedildi.Öğrenciler şiirin sonunda selam vererek, askerlerin Sevgililer Günü'nü kutladı.

40 öğrenci tarafından okunan Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?" şiiri, şu dizelerden oluştu:

"Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin okuduğu şiirden görüntü

Haber: Nevra KUÇKAÇ - Kamera: Vatandaş Kamerası / İZMİR, ()

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TTB'ye tepki gösteren sağlıkçılar kan bağışında bulundu

ESKİŞEHİR'de sağlık çalışanları yaptıkları basın açıklamasında Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) tepki göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Getirdikleri siyah çelenkte bulunan TTB'nin başındaki 'T' harfini koparan sağlık çalışanları daha sonra Kızılay'ın gezici aracında kan bağışında bulundu.

Sağlık İl Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık Sen, Sağlık Der, Sağlık ve Medeniyet Derneği, Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği üyeleri 'Terör Taraftarlar Birliğini kınıyoruz' yazılı pankart açtı. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Dr.Ali Mumcu şunları söyledi:

"Türkiye sevdalısı sağlık çalışanları olarak 'Vatan sevgisi imandandır' diyerek en gür sesimizle haykırıyoruz. Gerekirse hemen yarın buradaki tüm sağlık çalışanları olarak ve arkamızda temsil etiğimiz yarım milyon sağlık çalışanı olarak gerek sınırda, gerek sınır ötesinde, gerekirse Afrin'in tepesinde seve seve görev almaya, Mehmetçiklerimizin yanında olmaya hazırız. O yüzden bugüne kadar terör saldırılarında hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımızla ve şehitlerimizle ilgili ağzını bıçak açmayan, adında Türk olmasına rağmen adeta 'Terör Taraftarları Birliği' haline gelen, terör sevici bazı sözde sivil toplum örgütlerinin zırvaladığı gibi 'Savaş, bir halk sağlığı sorudur, barış iklimine sahip çıkmak' gibi mesajlarla, terörle mücadele ortamında teröristlere can suyu olmaya çalışanlara inat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Silahlı Kuvvetlerinin bu onurlu mücadelesine devam diyoruz. Sonuna kadar devam. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız, arkasındayız."

Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, siyah çelenkte bulunan TTB yazısının başındaki T harfini kopardı.

Sağlık çalışanları, daha sonra gezici aracına giderek kan bağışında bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-Dr.Ali Mumcu'nun basın açıklamasını okuması,

-Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal'ın TTB yazısındaki T'yi koparması,

-Sağlıkçıların kan bağışında bulunmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()