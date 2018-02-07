DHA YURT BÜLTENİ-18

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı, yaralılar var (1)

'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle tahliye edilirken, havanlı saldırının yapıldığı teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına alındı.

Bugün akşam saatlerinde, 19'uncu gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlere yönelik Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. En az 10 askerin yaralandığı belirtilen saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Teröristlerin havanlı saldırısında yaralanan askerler ise yönlendirilen helikopterler ile bölgeden tahliye edildi. TSK'ya ait helikopterler ile alınan yaralı askerler, Kilis'e getirildi ve daha sonra ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

Haber:KİLİS,()

================================================

Tosya’da 7 evin kül olduğu yangında, 1 kadın kayıp/EK

KAYIP YAŞLI KADINA ULAŞILDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyündeki yangın sonrasında kayıp olduğu ortaya çıkan 85 yaşındaki Döndü Kansız’a ait olduğu sanılan kemik parçalarına 20 saat sonra ulaşıldı. Yanan evin enkazında bulunan ve yaşlı kadına ait olduğu sanılan kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber:KASTAMONU,()



===============================================

Çanakkale'de terör propagandasına 4 tutuklama

Çanakkale'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde dün, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan, firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntü.

Görüntü süresi 33 saniye. 17.4 MB.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),()

=============================================

Saniye saniye hırsızlık

Çorum' da bir iş yerinden tablet ve bilgisayar malzemeleri çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık olayı Alaca İlçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde faaliyet gösteren Adnan Sümbülcü'ye ait iş yerinde meydana geldi. Bir işyerinin camını taşla kırarar içeri giren yüzlerini kaşkol, bere ve şapka ile gizleyen 3 kişi, tablet, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlık olayı saniye saniyi işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkları malzemeleri kabanlarının içerisine saklayan 3 kişi, kısa sürede bölgeden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Sabah iş yerine gelenler, durumu fark ederek polise bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü :

----------------------------

- Hırsızların camı kırmaları

- Malzeme çalmaları

- Detaylar

(SÜRE: 4 Dk ) (BOYUT 295 MB)

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/ÇORUM, ()

============================================

Tramvaydaki taciz şüphelisine vatandaş dayağı

Eskişehir'de tramvay içerisinde 16 yaşındaki A.K. adlı genç kıza sarkıntılıkta bulunduğu öne sürülen Murat O., vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Polislerin ekip aracına götürdüğü şüpheliye bazı vatandaşlar yumruk ve tekmeyle saldırdı.

Olay akşam saatlerinde SSK-Otogar seferini yapan tramvay içerisinde meydana geldi. İddialara göre 35 yaşlarındaki Murat O., tramvay içerisinde A.K. adlı genç kıza elle sarkıntılıkta bulundu. Genç kızın tepki göstermesi üzerine vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, İki Eylül Caddesi'ndeki Çarşı durağında tramvaydan indirilip duraktaki özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Özel güvenlikçiler durumu polise bildirip şüpheliyi de duraktaki kulübelerine aldı.Gelen 2 sivil polis memuru tarafından güvenlikçilerin kulübesinden dışarı çıkartılıp ekip aracına götürülen şüpheliye bazı vatandaşlar tekme ve yumruklarla saldırdı. Polisler saldırganları uzaklaştırırken şüpheli Murat O. da, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Tramvay güvenlik kulübesindeki şüphelinin görüntüsü,

-Sivil polislerin şüpheliyi götürmesi,

-Şüpheliye saldıranların görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()



