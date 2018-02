DHA YURT BÜLTENİ - 18

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (8)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Değirmentaşı Mahallesi'ne saat 00.30 sıralarında Suriye tarafından PYD/YPG'li teröristlerin attığı iki roket düştü. Her iki roketin de farklı evlerin bahçelerine düştüğü, ancak birinin patlamadığı öğrenildi. Patlamayan roketin bulunduğu evin bahçesinde güvenlik güçlerince önlem alındı. Diğer roketin patladığı bölgedeki evlerde hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri de olası yeni bir saldırıya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

Haber: Murat KİBRİTOĞLU Kamera: REYHANLI(Hatay)

İstanbul'dan Kars'a gelen öğrenci ve öğretmenler tipide mahsur kaldı

KARS'ın Arpaçay İlçesine bağlı Gülyüzü köyü civarında 2'si öğrenci 3'ü öğretmen 5 kişi kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İstanbul'dan gezi için Kars'a gelen öğretmen ve öğrenciler Çıldır Gölü civarına gitti. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı daha sonra tipiye çevirince Gülyüzü köyüne yakın mesafede araçlarının kara sağlanması sonucu mahsur kaldılar. Öğrencileri yoldan geçen köylüler fark etti. Bir süre arabayı saplandığı yerden kurtarmaya çalışan köylüler bunu başaramayınca öğrenci ve öğretmenleri köye götürerek misafir etti.

Bu arada köye 3 kilometre mesafede 3 aracın daha mahsur kaldığı şoförler ve yolcuların kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. Olayın ardından UMKE ve AFAD ekipleri öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmak için yola koyuldu. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri AFAD ve UMKE ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS

Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22:00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Tekinalp idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs, önünde giden Mehmet Akgün yönetimindeki 61 K 3205 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Gül araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Gökhan Tekinalp yaralanırken, kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekibi Gül'ün cesedini araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU

Minibüs kamyona çarptı: 1 yaralı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü 57 yaşındaki Mehmet Emin Y. ağır yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Ankara-İzmir D300 Karayolu Sumola Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Mehmet Emin Y. yönetimindeki 03 ER 943 plakalı minibüs, önünde seyreden Osman Öz (37) yönetimindeki 63 K 7134 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Mehmet Emin Y. ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Emin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN /KULA(Manisa)

Tren, motosiklete çarptı: 2 ölü



ADANA'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, bariyerlerin kapandığı sırada motosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can'a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can'ın öldüğü belirlendi. Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet ve Erhan Can'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA

