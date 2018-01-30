DHA YURT BÜLTENİ-18

Türk konvoyuna saldırı: 1 sivil şehit

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında hareket halindeki Türk askeri konvoyuna terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Devlet Su İşleri çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, Uzman Çavuş Ömer Güneş ile DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

BAKAN EROĞLU: DSİ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa'nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Bakan Eroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün Zeytin Dalı Harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağ olsun."

AZEZ'E 3 ROKET ATILDI

Afrin'in Marenez bölgesinden 22.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi. Birbiri ardından ateşlenen 3 roket mermisi, Azez kent merkezinde büyük gürültüyle patladı. Korkuya yol açan patlamamanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede roketlerin yerleşim alanlarına birkaç yüz metre mesafedeki boş arazilere düştüğü belirlendi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası cephe hattındaki ÖSO güçleri, Marenez bölgesindeki terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yasin Tanboğa'nın fotoğrafları

Haber:KİLİS,()

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Bursa'da toprak kayması, 120 kişi tahliye edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde toprak kaymasından dolayı 60 ev mühürlendi. Evlerin duvarlarında geniş çatlaklar oluşurken, asfalt ise ikiye yarıldı. Evlerde yaşayan yaklaşık 120 kişi tahliye edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Gürgür Sokak'ta toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı. Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin aldığı karar ile 60 ev mühürlendi. Evlerde yaşayan 120 kişi misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti. Belediye zabıta ekipleri evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi. Olası bir faciaya karşı, sokağın giriş ve çıkışları, araç ile yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgedeki çatlaklar

-Zabıtaların evleri boşaltması

-Kayan bahçelerden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

SÜRE: 1 dakika 52 saniye,BOYUT: 232 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

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Siverek'te kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek- Kahta karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Ağırtaş yönetimindeki 06 DIH 88 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Cengiz Asal idaresinde bulunan 63 ZA 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Cengiz Asal'ın otomobilinde bulunan Edanur (13) ve Rahime Asal (41) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobiller

- İnceleme yapan jandarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,()