DHA YURT BÜLTENİ-18

İçişleri Bakanı Soylu Osmaniye’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi.

Bakan Soylu, ilk olarak Cevdetiye Beldesi’nde bulunan, Türkmen kökenli Suriyeli ailelerin barındığı Osmaniye Konaklama Tesisi'ni gezdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Soylu’yu Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Drumuşoğlu, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ve kamp yetkilileri karşıladı. Geçici Barınma Merkezi hakkında bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra kampta kalanlarla selamlaşıp, öğrencilerle sohbet ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları var" dedi. Konteynır kentteki misafir ailelere konuk olarak istek ve şikayetlerini dinleyen Bakan Soylu daha sonra, Kurtuluş Mahallesi Temel Sokakta oturan ve geçen yıl mart ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim’in baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Okunan duaların ardından Bakan Soylu, şehit babası Mehmet Ezim’e taziyelerini sundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesi ziyaretinin ardından Osmaniye’den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kamptaki öğrenci ve vatandaşlarla selamlaşması

- Bakan Soylu'nun kız öğrencilerle konuşması

- Bakan Soylu'nun konteyner kentte dolaşması

- Bakan Soylu'nun çocuklarla tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi

- Konaklama tesisinin girişinden görüntü

- Konvoyun konaklama tesisinden çıkışından görüntü

- Şehit evinden görüntü

- Bakan Soylu'nun şehit evinden çıkması

- Bakan Soylu'nun vatandaşlarla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi

SÜRE: 03’52’’ BOYUT: 236 MB

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE, ()

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Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet'in tedavisi için kampanya başlatıldı -YENİDEN



Eskişehir'de bebek arabasında çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan 2 yaşındaki Ahmet Sevinç'in ameliyat masraflarını karşılanması için kampanya başlatıldı.

Erenköy Mahallesi'nde 7 ay önce meydana gelen olayda Fatma ve Atilla Sevinç çiftinin çocukları Ahmet'in içerisinde bulunduğu bebek arabası, çakmakla oynayan Down sendromlu, 13 aşındaki akrabası tarafından tutuşturuldu. Yakınlarının müdahale ettiği yangında, alevler arasında kalıp, yaralanan küçük Ahmet, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre kaldığı hastanede 11 ameliyat geçirdikten sonra taburcu edilip evine götürülen Ahmet Sevinç'in sağlığına kavuşabilmesi için birçok özel amileyat daha geçirmesi gerektiği belirtildi. Eskişehir Odunpazarı Dernekler Platformu, Ahmet Sevinç'in ameliyat masraflarının karşılanması için kampanya başlattı. Bu amaçla ameliyatları gerçekleştirecek olan Bodrum'da özel kliniği olan Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile görüşen Platform yetkilileri, 170 bin liraya ihtiyaç olunduğu öğrendi. Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı, Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, 2 yaşındaki Ahmet Sevinç'i evinde ziyaret etti. Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Atilla Sevinç'in oğlunun hastane masraflarını karşılayacak gücü olmadığını, bu nedenle kampanya başlattıklarını belirten Volkan Doğan, şöyle konuştu: "Ahmet'in geleceğe daha umutla bakması adına özel ameliyatlar geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte Ahmet'in tüm hemşerilerimizin yardımına ihtiyacı var. Bizler, ailemizin 3 ayrı ameliyatının birinci ameliyat ücretini işadamlarımız vasıtasıyla bir şekilde temin ettik. Şimdi geriye kalan süreci ve iki ameliyatı planlamak adına da bir takım ihtiyaçlarımız var. Ahmet'in yaşama tutunmasına ve bundan sonra hayata daha güçlü tutunmasını sağlayacağız. Ahmet şu an gece uyuyamıyor, göz kapakları olmadığı için. Gözleri açık ve dolayısıyla gözlerini kaybetme riski ortada. Yine ellerinden kaynaklı sıkıntılar var ve bileklerinden ellerini kaybetme riski var. Bunu Türkiye'de yapabilen birkaç hoca var. Bunlardan bir tanesi Bodrum'daki Prof. Dr. Mehmet Mutaf hoca. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Ailemiz ile birlikte Bodrum'a gittik. 3 ayrı ameliyat gerektiği söylendi. Hayata tutunması adına bu ameliyatları gerçekleştireceğiz. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Ahmet hepimizin evladı. İnşallah Ahmet'e hep beraber sahip çıkacağız." Anne Fatma Sevinç de "Yıllarca bir çocuğumuz olsun diye uğraştık. Allah bize Ahmet'i verdi. Sonra da bu olay başımıza geldi. Ahmet gece uyuyamıyor. Gözleri açık kalıyor. Devletimizden ve vatandaşlarımızdan Ahmet'in sağlığına kavuşabilmesi için yardım istiyorum" dedi. Ahmet Sevinç için Ziraat Bankası'nda açılan Ziraat Bankası 8440 5260 5001 nolu hesaba yardımda bulunulabilineceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Küçük Ahmet'in evde yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki down sendromlu akrabası olan kızla birlikte,

-Ahmet'in tek çekilen görüntüsü,

-Ahmet'in annesinin kucağında,

-Ak Parti İlçe Başkanı Volkan Doğan'ın konuşması,

-Ahmet'in tek çekilmiş görüntüsü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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Motosiklet devrildi: 1 ölü

Adana'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünsal Kutlu'nun yönetimindeki 01 EUB 52 plakalı motosiklet, hızlı şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, devrilen motosikletiyle yolda sürüklenip, refüjün bordür taşlarına çarpan Kutlu'nun öldüğünü belirledi. Kaza yerine yakın bir noktada oturduğu belirtilen Kutlu'nun yakınları da ölüm haberini duyup, kaza yerine akın etti. Kutlu'nun cesedi başında gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren ve fenalaşan yakınlarına, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nun cesedi, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yernideki ambulanstan görüntü

- Kaza yerinde sinir krizi geçiren Ünsal Kutlu'nun yakını

- Ünsal Kutlu'nun üzeri örtülü cesedi ve motosikletinden görüntü

- Kaza yerinin yanından geçen otomobillerdeng görüntü

- Kaza yerinin yakınındaki kalabalıktan görüntü

- Kutlu'nun cesedi başında gözyaşı döken yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'16" Boyut: 138 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()



