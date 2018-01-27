DHA YURT BÜLTENİ-18

'KEFENİMİZLE BEREBER BU YOLDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaretinin ardından Yuvacık Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsün üzerinden vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Hatırlarsanız yola çıkarken bir şey demiştik. Ne demiştik? Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Şuanda bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken ne dedik? Kefenimizle beraber bu yoldayız. Ta ki bu can bu tende oldukça, biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin içerisinde olacağız. Bu nedir? Millete efendilik değildir. Bu sadece halkımıza hizmettir. Biz şuna inanıyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır" dedi.

'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu yolda yolumuza devam ederken önümüze bazen işte bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri yolumuza çıktığı zaman da işte sabah aldım netice 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı. Bunu Mehmedim yaptı. Bunu ÖSO'lar yaptı. Hani o bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya. Hani o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmedimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerindedir. Ne 500'ü bunların kökünü kazıyacağız, kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp da oradan Hatay, Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa, Akçakale'ye buralara oradan havan atacaksın ha. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Kökünü kazıyacağız hem içeride, hem dışarıda. Bu yolda yorulmak yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle İstanbul'a gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Cumhurbaşkanının konuşması

-Yuvacıktan ayrılması

Haber-Kamera: Kocaeli ()

==============================

Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, (YENİDEN)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Patlama sesinden ve dumandan etkilenen çok sayıda işçiye ise ayakta müdahale edildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 55 kişinin çalıştığı fabrikanın kimyasal işlem yapılan bölümünde meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, Muharrem Alkan (33)ve aynı yaştaki İlyas Ünlü yaşamını yitirdi. Patlama sesinden ve ardından ortaya çıkan dumandan etkilenen işçiler ise ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilere ayakta müdahale edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bor Kaymakamlığı ve Niğde Valiliği'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri, olayla ilgili isimleri açıklanmayan fabrika sahibi ve oğlu ile fabrikanın sorumlu müdürü ve iş güvenliği uzmanını gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerindeki itfaiyeden görüntü

- Fabrika dışından detay görüntü

- Olay yerine gelen araçlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, ()

==========================================

Polis, kendisini savcı olarak tanıtıp intihardan vazgeçirdi

KARABÜK'te, evden uzaklaştırma cezası olduğu için ikiz çocuklarını göremediğini ileri sürerek iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan A.K. (48), kendisini savcı olarak tanıtan polis tarafından ikna edildi.

İnönü Caddesi'ndeki 8 katlı Belediye İş Merkezi'nin çatısına yangın merdivenlerinden çıkarak aşağıya sarkan kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda branda açıp önlem aldı. Polis ekipleri de, evden uzaklaştırma cezası bulunduğu için ikiz çocuklarını göremediğini söyleyen A.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Caddede ve üst geçitte toplanan çok sayıda meraklı vatandaş yaşananları izlerken, bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. A.K., gazetecilere açıklama yapacağını söylemesi üzerine bir gazeteci çatıya çıktı. Açıklama yapmaktan vazgeçen A.K., bu kez de evden uzaklaştırma kararının düzeltilmesi için olay yerine savcı istedi.

Kendisini ikna etmeye çalışan polis, çatıya çıkan sivil polise, "Savcım buyurun. Suçu yokken evden uzaklaştırma cezası vermişler. Bunu iptal ettirebilir miyiz?" diye sordu. Sivil polis de, "O kararı ben verdim. Tamam iptal ettirelim. Bana yanlış anlattılar olayı, sen gel ben gerekeni yapacağım. Muhtar olayı yanlış anlattı, sen gel. Ne yapayım ben, bana yanlış anlattılar. Ben olayı bilmiyorum. Gel anlat dinleyelim. Koskoca savcı senin ayağına gelmiş" dedi.

A.K., bunun üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildikten sonra baygınlık geçiren A.K., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla çekim yapması

-Çatıdan sarkan A.K.'yı polisin ikna çabası

-Meraklı vatandaşların arasında bulunan A.K.'nın köylüleri

-A.K.'nın sedye ile ambulansa taşınması

Dosya adı:krbintihargirisimi Süre:(04.09) Boyutu:(461 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

========================================

Diyarbakır Valiliği yakınlarında çöp konteynerinde patlama (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında ilimiz Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesiminde valilik binası civarında bulunan çöp konteyneri içerisinde patlama meydana gelmiştir. Konuyla ilgili olarak olay yeri güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk incelemede; patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Olay nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile şehrimizin huzurunu bozmaya dönük bu patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR / Diyarbakır ()

=========================================