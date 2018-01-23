DHA YURT BÜLTENİ-18

Afrin operasyonuna zeytin fidanı dikerek destek verdi

AYDIN'ın Nazilli İlçesi Belediye Başkanı Haluk Alıcık 'Zeytin Dalı' harekatına Şehitlik Abidesi önünde üç adet zeytin fidanı dikerek destek verdi.

MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mevzilerine yönelik ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatına destek vermek Nazilli Belediye Meydanı'nda bulunan Şehitlik Abidesi önüne üç zeytin fidanı dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli konularda her daim bir ve beraber olduğunu söyleyen Alıcık, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatı barışı ve huzuru temsil ediyor. Türk milleti tarih boyunca barışın sembolü olmuştur. Biz 3 milyon Suriyeli kardeşimize kucak açmış bir milletiz. Şimdi onların hakkı olan topraklarına huzur ve güvenliği sağmak için girdik. Zeytin Dalı harekatına destek vermek için bugün Şehitlik Abidesi önüne 3 zeytin fidanı diktik. Efeler diyarı Nazilli'den Afrin'e selam olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydandan görüntü

- Belediye başkanının fidan dikmesinden görüntü

- Şehitlik Abidesinden görüntü

- Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile röp

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Bursa'da toprak kayması, 10 ev mühürlendi, 35 kişi tahliye edildi

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman inşaatının temel kazma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda yıkılma tehlikesi yaşayan 10 ev belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Duvarları yıkılan ve çatlaklar oluşan evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 ay önce temeli atılan 5 katlı bir apartmanın inşaatı sırasında, akşam saatlerinde yağmurun da yağması ile toprak kayması meydana geldi. İnşaatın 20 metre yukarısında bulunan müstakil evlerde ve 3 katlı apartmanların bahçelerinde göçük meydana geldi. Evlerin duvarlarının yıkılması ve çatlaması üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, yıkılma tehlikesi bulunan 10 evi mühürledi. Evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi. Evlerini boşaltan mahalle sakinleri, kısa sürede eşyalarını toparlayak yakınlarına ve kiraladıkları evlere yerleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çatlayan duvardan görüntüler

Çöken bahçeden görüntüler

Çatlayan asfalttan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ: BÖYLE BİR MİLLETLE YOLA GİTMEK KOLAY

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte Reyhanlı’daki roketli saldırıda yaralanıp Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Böyle bir milletle yola gitmek kolay. Bunu biz, 15 Temmuz’da yaşadık, şimdi Afrin operasyonunda yaşıyoruz" dedi.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Akdağ, 6 yaralıdan 5’inin polikliniklerde tedavi edildiğini 1 yaralının ise yoğun bakımda şuuru açık şekilde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Kilis ve Hatay halkının operasyonu sahiplendiğine dikkat çeken Akdağ şöyle konuştu:

“Genelde durumları iyi, bir kardeşimiz yoğun bakımda, onunla da yakından alakadar oluyorlar, şuuru açık. Bu tür yaralanmalarda çok net konuşmak doğru değil. Burası iyi bir hastane tüm şartlar açısından da, tecrübesi iyi olan ve şartları da iyi olan bir hastane. İnşallah en güzel bakımı alıyorlar, cenabı hakk şifalar ihsan eylesin. Bir kişi bir gazimizi şu anda yoğun bakımda ama şuuru açık olarak tedavi ediliyor, diğerleri poliklinikteler, onların ağır bir durumu yok. Hem Kilis’te hem Kilis’ten sonra Gülbaba’da orada 3. Hudut Tugayı’na da uğradık, oradan Kırıkhan’a geldik, şehidimizin ailesiyle görüştük, Kırıkhan’dan Reyhanlı’ya geldik oradan da şimdi Antakya’dayız. Gördüğüm şudur, bölge halkı bir bütün olarak bu meselede, tamamen gönül birliği etmiş durumda, Zeytindalı Harekatı, Afrin operasyonu tüm bölge halkı tarafından çok olumlu görülüyor. Bunun sınırlarımızı korumak, güvenliğimizi muhafaza etmek için, terörü bölgeden silip atmak için yapıldığını halkımız çok iyi biliyorlar. Hem Kilis hemde Hatay halkı zamanında Kurutuluş Savaşı vermiş, Fransız işgali geçirmiş ve oralardan yüzünün akıyla çıkmış beldeler olarak bugün aynı ruhu yaşıyorlar. Bu bizim enerjimizi bir kat daha artırdı. Böyle bir milletle yola gitmek kolay, bunu biz 15 Temmuz’da yaşadık şimdi Afrin operasyonunda yaşıyoruz. Cenabı Hakk bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin, cephe hattında savaşan askerlerimize onların destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na da kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbim hepsini korusun."

Başbakan Yardımcısı Akdağ ve AK Parti Genel Başkasn Yardımcısı Öznur Çalık'a Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu ile çok sayıda partili eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve beraberindeki heyetin hastane içinde yürümesi

- Akdağ'ın açıklaması

- Akdağ'ın hastaneden ayrılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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4 kişinin öldüğü servis midibüsünün saniyeler öncesi görüntüsü kamerada

KARABÜK'te, 4 kişinin öldüğü servis midibüsünün eve çarpmadan önceki saniyeler öncesi görüntüsü kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Kardemir’de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 66 yaşındaki Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa inişte freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Kazada yaralanan işçilerden İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçiler Osman Özdemir (45), Saffet Toğlu (44), Yasin Çelikkafa (32) ile sürücü Şükrü Parlakçı’nın ise 2,5 saat süren çalışma sonrası beton yığının altından cesetleri çıkarıldı.

KAZA ÖNCESİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI Kaza anının saniyeler öncesi midibüs, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde midibüsün rampa aşağıya yolun kenarındaki durakta bekleyen 7 işçiyi almadan önlerinden hızla geçtiği,işçilerin midibüse binebilmek için ise arkasından koştukları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerası kayıtları

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Ağrı'da metan gazından zehirlenen uzman çavuş şehit oldu



AĞRI'da geçen 4 Aralık'ta Kapalı M Tipi cezaevi bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylece olayda şehit asker sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 sonra bugün şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, yarın memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Cezaevi bahçesindeki kuyudan yayılan metan gazından çok sayıda asker de yaralanmış ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Haber: GAZİANTEP, ()

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ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde 1 asker şehit oldu. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Zeytin Dalı' Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP ()

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