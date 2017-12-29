DHA YURT BÜLTENİ-18

Hisarcıklıoğlu'ndan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na taziye ziyareti



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayatını kaybeden Zonguldak Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker için yönetim kurulu üyelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker, önceki gün yaşamını yitirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na taziye ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu'nu başkanvekili Serkan Yalçın karşıladı. Yaşar Tetiker'i 1992 yılından beri tanıdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "O günden bu yana odalar birliği camiası içinde en aktif ve en bilinen başkanlarımızdan bir tanesiydi. Allah makamını cennet etsin. Ne ölüm ne de doğum ikisi de elimizde değil. Onun için hepimizin gideceği yer orası. Allah günahlarını affetsin. Bu dünyada yaptığı hayırları, inşallah öteki tarafta da ona günahlarının kefareti olur. Ereğli Ticaret ve Sanayi odamıza, yönetimine, meclisi ve üyelerine taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hisarcıklıoğlu’nun karşılanması

-Dua edilmesi

-Hisarcıklıoğlu’nun açıklaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Çelik işçisi yeni yıla mutlu ve umutlu giriyor



İSDEMİR ve Hak-İş Konfederasyonu arasındaki 26'ncı dönem toplu iş sözleşmesinin Ankara’da imzalanmasının ardından, İsdemir Otobüs Terminali'nde kutlama yapıldı.

İsdemir’de 3 bin 107 işçiyi kapsayan 26’ncı dönem toplu iş sözleşmenin, tarafların anlaşmasıyla sonuçlanması üzerine kutlama düzenledi. Saat 16.00'da vardiya çıkışı çelik işçisi, sendika yönetimi ve İsdemir yönetimi tesis içerisindeki İsdemir Otobüs Terminali’nde (İSOT) bir araya geldi. Ellerinde bayraklarlarla gelen işçiler ve aileleri, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Ak Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ı çiçeklerle karışladı.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Çelik iş Genel Başkanı Yunus Değirmenci “Sabırla bekleyen siz emekçi kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorumö dedi. Bugüne kadar yetkisiz, sorumluluğu olmayan insanların çok şeyler söylediğini belirten Değirmenci şöyle konuştu:

“Uzun görüşmeler sonucunda, imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle, her birinize verilen 3000 TL avansları mahsup ettirmedik. Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek üzere, en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek iş grubuna 7500 TL brüt olmak üzere, bağlılık primi olarak, fark aldık. Hepinize helali hoş olsun. Bırakın, cebinize para girmeden aidat almayı, bu paralarınızdan aidat da kestirmedik. Genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde, imzaladığımız 2018 dönemi sözleşmesi için, birinci altı ay yüzde 2, 3, 4 ve 5. ve 6 aylarda enflasyon, altıncı 6 ayda enflasyon+2 olarak anlaştık. Bu da sizlere hayırlı olsun. Sosyal yardımlarda, biri hariç, her yıl için, yüzde 16’lardan fazla artışlar sağladık.ö

BAŞIMIZ DİK GELDİK

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise gönül rahatlığı ile toplu sözleşmeye imza attıklarını ve iş güvencesi aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“ Biz şunu istiyoruz, ekmeğimizi helalinden kazanıp, burada barış içerisinde çalışmak istiyoruz. Bizim bütün hayalimiz buydu. Bu toplu sözleşmeyle bu hayalimizin birinci adımını gerçekleştiriyoruz. Esas sözleşmeyi üç yıl sonra gerçekleştireceğiz. Huzurunuza başımız önde değil, dik olarak geldik. Türkiye’nin şartları, demir çelik sektörünün şartları, ülkemizin ekonomik durumu, dünya krizinin yaşandığı bir dönemde bu toplu iş sözleşmesini başarılı bir toplu sözleşme olarak gönülden imzaladım. Bizi en çok korkutan, endişeye sevk eden şey şudur; bu işletmeden geleceğimizin olmadığına inanmaktır. Çok şükür, yeni dönemde hepimiz bu işletmede geleceğimizi göreceğiz. Bu işletmede hayatımızı inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Hiç bir arkadaşımız işinden endişe etmesin.ö

Dünyada bir yıl boyuncu hiç kaza yapmamış ilk çelik şirketi olmayı hayal ettiklerini belirten İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan da, “Sizlere zarar geldikten sonra dünyanın en çok çelik üreteni olsak bile bir anlamı yok. Yine diğer bir hayalim; hayalimiz şimdi. Akdeniz havzasının en büyük çelik üreticisi olmak istiyoruz. Çok büyük bir iddia ve ben bunu gerçekleştireceğimize olan inancım da tam" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İsdemir'de düzenlenen törene katılan işçilerden görüntü

- İsdemir Genel Müdürü, Hak--İş ve Çelik-İş yöneticileri ile Milletvekili Orhan Karasaray'ın gelişi

- Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı'nın konuşması

- Hak-İş Konfederasyonu Başkanı'nın konuşması

- İsdemir Genel Müdürü'nün konuşması

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Bakan Bak, Güneysu'da gençlik merkezi temeli attı (2)

BAKAN BAK, HALI SAHA MAÇI YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de İl Genel Meclis üyeleri ile halı saha maçı yaptı. Ay yıldızlı forma ile sahaya çıkan Bakan Bak, stres atmak ve spor yapmak için futbol oynadığını belirterek, "Futbol keyif verici, insanları etkileyen bir spor. Spor yapmak dostluklar için çok önemli" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın santrafor olarak tekniği iyidir. İyi goller atmıştır. Futbolu iyi bilir. Biz de onun yanında yetiştik. Biz de fena değiliz" diye konuştu.

Bakan Bak'ın 2 gol, 2 asistle oynadığı karşılaşma 7-7 berabere sonuçlandı.

Maç sonunda Bakan Osman Aşkın Bak, "Dostluk kazandı, güzel bir maç oldu" diyerek rakiplerinin kondisyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Bak, futbolu ile beğeni toplayan Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı'yı da tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Bak'In maç öncesi açıklaması

-Maçtan detaylar

-Bakan'In bir pozisyonda hakem yokmu çıkışı (02.30 sıralarında)

-Bakan'ın attığı penaltı golü

-Maç sonu bakanın pozisyona

-Bakan Bak'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

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Kamyon devrildi, tavuklar telef oldu



BOLU’da, bir tavuk firmasına ait kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, tavuklardan bazıları telef oldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Belkaraağaç mevkiinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Seçkin Gülen yönetimindeki 14 BT 869 plakalı tavuk yüklü kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Şoförün kaza almadan kurtulduğu kazada, kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 6 bin tavuk, kafesleriyle birlikte yola savruldu. Tavuklardan bazıları telef oldu. Zarar görmeyen tavuklar, çevredekiler ve tavuk şirketinin personelleri tarafından başka bir kamyona yüklendi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan kamyon

-Tavukların görüntüsü

-Tavukların başka kamyona taşınması

-Yolda oluşan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()