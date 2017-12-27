DHA YURT BÜLTENİ-18

Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı

Gaziantep'te cadde üzerinde düzenlenen düğününde 56 yaşındaki K.Ö. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 5'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında K.Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan E.Ö. (11), Z.C. (17), H.H. (13), H.C. (32), H.Ö. (14) ve R.Ö.'ye (10) isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, tüfeği ateşleyen kişinin 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö. olduğu belirledi. Polis, şüpheli K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Düğünün yapıldığı cadde

- Caddedeki kalabalık

- Olay yerine yakın yerdeki okul

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,()

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Çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis hakkında suç duyurusu

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında 'kasten yaralama' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu. Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü(Cep telefonu görüntüsü)

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- Sandalyede oturan çocuk şüphelilerden görüntü

- Polisin iki çocuğa tokat atması

Haber - Kamera: ADANA, ()

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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda kız arkadaşını beklerken, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Koç (25) yaşamını yitirdi.

Olay, İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Koç, arkadaşı Eşref Coşkun ile birlikte buluşmak için sözleştiği kız arkadaşını beklerken, yanlarına 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri, tabancasını çıkarıp, Koç'a tek el ateş etti. Hüseyin Koç, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Eşref Coşkun’u da döven şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 35 dakika boyunca kalp masajı yaptıkları Hüseyin Koç’u Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak Hüseyin Koç, doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Eşref Coşkun'un ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin kalp masasjı yapması

Haber: Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), ()

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Eskişehir'de 'Anadolu Gelinleri Düğün Temalı Sahne Gösterisi'

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan 34 adet geleneksel Türk gelinlik kostümleri izleyicilere sunuldu.

Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği 'Anadolu Gelinleri Düğün Temalı Sahne Gösterisi' etkinliği Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinliği Vali Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Ayşe Özkan ile çok sayıda davetli izledi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, gelinlik kostümlerini 2 yılda hazırladıklarını belirtti. Gülşen, profesyonel mankenlerin sunduğu gelinlik kostümleri ile ilgili "2 yıllık özverili çalışmalarımız sonucunda yüreğimizle bağlı olduğumuz bu topraklara bitmeyen sevdamızı nakış nakış, oya oya kumaşlara anlattık. 34 adet hazırlanan 'Anadolu Gelinlikleri' koleksiyonumuzda, Türk kadınının yüce duygularını, ince zevkini ve sabrını gösterdik" açıklamasında bulundu. Gelinlik kostümlerinin tasarımını Yüksel Değirmenci'nin yaptığı, sahne şovunun da koreograf Ferhat Aral'ın hazırladığı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Geleneksel düğün kostümlerinin mahkenler tarafından sunulması,

-İzleyicilerin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

