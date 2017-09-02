DHA YURT BÜLTENİ - 18

Gaziantep'te ev yangını



GAZİANTEP'te, iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Akyol Mahallesi Çırçır Sokak'ta bugün akşam saatlerinde iki katlı müstakil bir evin üst katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Olay sırasında evde kimse bulunmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyecilerin çalışmaları

-Yanan ev

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi



İZMİR'in Buca İlçesi'nde, geçen Perşembe günü cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı, Halkların Birleşik Devrimci Hareketi isimli terör örgütü üstlendi.

Buca'da geçen Perşembe günü, çöp kutusuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı cezaevi personelini taşıyan servisin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrimci Hareketi' adlı terör örgütü üstlendi.

İZMİR, ()

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Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (4)

MİLLETVEKİLİ AYDIN'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Milletvekili İbrahim Aydın'ın kayınbiraderi 50 yaşındaki Hüseyin İdrisoğlu ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alanya İlçesi'nde defnedildi. Kargıcak Mahallesi'ndeki taziye evine Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse ile gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'a başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra taziye çadırına geçti. Burada aile yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, taziye evinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

-İbrahim Aydın'a başsağlığı dilemesinden görüntü

-Taziye çadırına geçişi

-Taaziye evinden ayrılmasından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ANTALYA(Antalya), ()

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Balıkesir'de kaza: 4 ölü 3 yaralı



BALIKESİR'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Balıkesir-İzmir karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 41 YM 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Raif Akbıyık öldü, diğer sürücü ile Emrah Akbudak (31), Muammer Akbudak (60), Ceydanur Akbudak (3), Ali Akbudak ve Özlem Akbudak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muammer Akbudak , Emrah Akbudak, ve Ceydanur Akbudak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, ()

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Bayram tatilinin 8 gününde trafik kazalarında bilanço ağır; 86 ölü, 384 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 86, YARALI SAYISI İSE 384 OLDU

Bugün saat 16.00'dan sonra Balıkesir ve Amasya'da meydana gelen 2 kazada, 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Böylece, bayramın ikinci günü meydana gelen 9 kazada ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı da 16'ya çıktı.

Kurban Bayramının ilk 8 gününde ise meydana gelen 129 kazada ölü sayısı 86, yaralı sayısı 384 oldu.

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Ödemiş'te orman yangını



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden bölgeye sevk edilen arazözler yangına müdahale ediyor.

Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden arazözler sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden telefonla çekilmiş görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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Amasya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 ölü



AMASYA'da kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Tokat'a gitmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu Bahattin Gedik (57) yönetimindeki 34 RLZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahattin Gedik ile yanındaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (56), Ahmet (85) ve Fatma Al (70) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Gedik ve Al ailesinin yakınlarını güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri (fotoğraflar)

- Amasya Hastane önü (Arşiv)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()