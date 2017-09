DHA YURT BÜLTENİ-18

1)ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİDİR





Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valiliği tarafından tarihi Valilik binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bazı milletvekilleri, STK'lar, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı. Çavuşoğlu, bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bayramlarda küslüklerin son bulması, kardeşliğin tesis edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Nerede, kendisine el uzatılması gereken, ihtiyaç sahibi kim varsa ulaşıp neşemizi sevincimizi paylaşacağız. Kurban Bayramı tüm İslam alemine hayırlı olsun. Coğrafyamızın etrafında maalesef acılar yaşanıyor, kan, gözyaşı var. Suriye'de, Irak'ta. Bize uzak olmasına rağmen gönlümüzün dibinde yer alan Arakan'daki Müslüman kardeşlerimiz de son günlerde gördükleri zulümle bizi çok fazlasıyla etkiledi ve üzdü. Dolayısıyla biz Türkiye olarak tarihimizden tevarüs ettiğimiz değerlerle siyasetimizin temel paradigmasını oluşturan değerlerimize sahip çıkma, geçmişi geleceğe taşıma sorumluluğuyla beraber her zaman için mağdurun, mazlumun yanında olmaya kendi kendimize söz verdik. Milletimiz de nerede aman dileyen varsa ona el uzatmasını bilmiştir. Milletimizin bu kadirşinaslığı bizim için gurur meselesidir" dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin, kimin ihtiyacı varsa ona ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye, gerçekten son 3 yılda dünya devletleri arasında yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Bu, üç yıl üst üste böyle sürmüştür. Halbuki baktığımız zaman Türkiye bugün 17. büyük ekonomi ama dünyanın diğer büyük ekonomilerinin gerekli gayreti göstermediklerini, maalesef bencil davrandıklarını görüyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama gönül ister ki ekonomik anlamda büyük potansiyeli olan devletler de bu manada bir el atsınlar, rol alsınlar, çaba sarf etsinler. Bunu ne yazık ki göremiyoruz. Dolayısıyla milletimize, mağdurlara, mazlumlara destek çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



BM, HAREKETLİLİK İÇİNE GİRDİ



Uluslararası platformların esas itibarıyla kuruluş amacının, dünyayı daha güzel, daha yaşanabilir kılmak, dayanışmayı ortaya çıkarmak ve daha müreffeh bir toplum ortaya koymak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Maalesef özellikle Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün Filistin'de, son olarak Myanmar'da yaşanan hadiseler karşısında sessiz kalmayı tercih etmiştir. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslüman liderlerle yaptığı görüşmeler sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ufak da olsa hareketlilik içine girdiğini görüyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Ama yeter mi? Elbette yetmez. Birleşmiş Milletler kuruluş amaçlarına uygun olarak nerede bir mesele, sorun, huzursuzluk, kanayan yara varsa orada sorunun köküne inmek suretiyle onu tamamen ortadan kaldırması, barışı ve huzuru kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Bizim gayretimiz bu yöndedir. Biz her zaman Hakk'ı tutup kaldıracağız. Her zaman için adaleti haykıracağız. Bizim yegane misyonumuz budur" diye konuştu.





Görüntü Dökümü:



---------------



-Protokolün bayramlaşması



-Bakan Çavusoglu'nun acıklaması





SÜRE: 6 dakika 40 saniye



BOYUT: 216 MB



==================================================





2)FAKIBABA, BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valiliği’nin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Valilik Şeref Salonu'nda düzenlenen programda Bakan Fakıbaba kent protokolü ile birlikte halkla bayramlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Fakıbaba, kendisine iletilen sorunları da not aldı.





Görüntü Dökümü:



---------------



- Fakıbaba'nın halkla bayramlaşması



- Genel ve detay görüntüler





( Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 61,7 MB





=================================================





3)DOĞUMDAN SONRA ÖLEN KADIN İÇİN İHMAL İDDİASI





DENİZLİ'de 9 aylık hamile olan ve sancılarının başlaması üzerine kaldırıldığı devlet hastanesinde normal doğumla 3 kilo 810 gram ağırlığında bir erkek bebek dünya getirdikten sonra bir süre yoğun bakımda kalıp, bugün yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şirvan Yalçın'ın ölümünde ihmal olduğunu ileri sürülen eşi Mehmet Yalçın, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe göndererek şikayetçi olduklarını belirten Yalçın, hastane personelinin yemekte olması nedeniyle eşinin kendi başına doğum yapmak zorunda kaldığını, bebeğinin de havasız kalması nedeniyle beyninde hasar oluştuğunu ileri sürdü. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.





Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi tekstil işçisi Şirvan Yalçın, geçen 19 Ağustos tarihinde doğum sancısı çekmesi üzerine eşi minibüs şoförü 45 aşındaki Mehmet Yalçın tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, buradan doğum için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ne yatırılan Şirvan Yalçın'a normal doğum yapması için suni sancı verildi. İddiaya göre yaklaşık 12 saat sonra, personelin öğle yemeğine gittiği sırada kendi başına doğum yapıp bir erkek bebek dünyaya getiren Şirvan Yalçın, ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadın, bugün yaşamını yitirdi.





Hastane personelinin öğle yemeğine çıktığı sırada eşinin tek başına doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ileri süren Mehmet Yalçın, doğum sırasında rahminin parçalandığını, personelin kanamayı geç farketmesi nedeniyle ihmal sonucu öldüğünü iddia etti. 3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğunu söyledi. Eşi Şirvan Yalçın'ı doğuma alınmasından sonra bir daha görmediğini anlatan Yalçın, "Doğumun ardından eşimin sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler, ancak yoğun bakıma aldılar. Bize hiçbir bilgi vermediler. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne ambulansla sevk ettiler. Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, eşime 40 ünite kan verildi. Doktorlar doğumun ardından sıkıntı yaşandığını, kanamasının durmadığını, rahmini almak zorunda kaldıklarını söyledi. İsmini 'Umut Efrahim' koyduğumuz bebeğimiz de kuvöz içinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kurban Bayramı sabahında da eşimin ölüm haberini verdiler. Eşimin ölümünde ihmal söz konusu" dedi.





Eşinin ölümüyle ilgili olarak sorumlular hakkında savcılığa suç duyursunda bulunduğunu da vurgulayan Yalçın, "Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe gönderdim" dedi.





"SEZARYEN YAPMADIKLARI İÇİN KARDEŞİM ÖLDÜ"





Şirvan Yalçın'ın ablası Muzaffer Acar ise, bebeği, halası olarak kendisinin emzireceğini belirterek, "Hastaneye götürdüğümüzde kardeşim sağlıklıydı. Doğuma kadar hiçbir sıkıntısı yoktu. Ne olduysa Denizli Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde oldu. Bize kimse olay hakkında bilgi vermedi. 50 yaşında kadınım, sütüm gelmeye başladı. Yeğenimi emzireceğim. Sezaryen doğum yapmadıkları için kardeşim öldü" diye konuştu.





Ailenin avukatı Halil Akçil, Şirvan Yalçın'ın ölümünde doktorların ya da personelin kusuru olduğunu düşündüklerini, bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Aile, Şirvan Yalçın'ı doğum için hastaneye yatırmış olmasına rağmen, bebeğin anne karnındaki kilosu, annenin fiziksel durumu, normal doğuma elverişli olmamasına rağmen, sezaryen yapılmayıp, normal doğum için bekletilmiş. Normal doğum için bekletilince bu sonuç ortaya çıktı" dedi.





Denizli Devlet Hastanesi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.





Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsinin ardından Şirvan Yalçın'ın, Yatağan Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.









Görüntü Dökümü:



---------------



-Eşi Mehmet Yalçın'ın konuşması



-Doğumdan sonra ölen Şirvan Yalçın'ın daha önce çekilymiş görüntüsü



-Genç kadının acı haberi alan yakınlarının ağlaması



-Ailenin Avukatı Halil Akçil ile röp.



-Eşi doğumdan sonra ölen Mehmet Yalçın ile röp.



-Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nden dışarıdan görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler





Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()





========================================================





4)AMASYA’DA KURBAN BAYRAMI





AMASYA’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşlar bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmeye başladı.



Amasya'da vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci gününde bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmek için Amasya Belediyesi’nin belirlediği yerlere gitti. Vatandaşlar belinlenen alanlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanlarını kesti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçelerinde kurban kesmeyi tercih etti. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar ise hastanelere koştu.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Kurban kesim yerleri detay



-Hastane acil detay



-Diğer detaylar





Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()





======================================================





5)GAZİANTEP'TE OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 2 YARALI





GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine gelen Mustafa Onay yönetimindeki 47 R 4760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak korkuluklar ile ağaçlara çarptı. Otomobilin ön bölümünün hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü Mustafa Onay ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı, ihbar üzerine gelen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise otomobilin çekici ile kaldırılasının ardından trafiğe açıldı.





Görüntü Dökümü:



--------------



- Olay yeri



- Kaza yapan araç



- İtfaiye ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarması



- Ambulansın yaralıyı götürmesi



- Genel ve detay görüntüler





( Haber: Mustafa KANLI - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU:124 MB