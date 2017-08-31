DHA YURT BÜLTENİ-18

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu Şinası Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgay Yılmazer yönetimindeki 01 EOF 55 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden karayoluna çıkan Hakkı Çalış yönetimindeki 42 L 5676 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakkı Çalış ve Nevzat Yılmazer ile her iki araçta bulunan Arda Çalış, Çınar Çalış, Fadime Çalış, Sevgi Çalış, Nevzat Yılmazer ve Mustafa Yılmazer yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlardan ise etrafa bayram şekeri ve bayramlık kıyafetler savuruldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Etrafa savrulan şeker ve kıyafetler

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ / KONYA ()

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Buca'da cezaevi servis aracına bombalı saldırı; 10 yaralı (4)



BAKAN GÜL, İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI DOĞRU'YU ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün sabah saatlerinde İzmir'de cezaevi servis otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları tedavi gördükleri EMOT Mikrocerrahi Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra, İzmir Adalet Sarayı'na giderek İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Gül, saldırıyı henüz bir örgütün üstlenmediğini, ancak soruşturmaların geniş çaplı olarak devam ettiğini vurgulayarak, "Biri şoför, 10 cezaevi personeli patlamadan etkilendi. Bu menfur, alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerek emniyetimiz, gerek başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Sevindirici tarafı personelimizde kimsenin can kaybı olmamasıdır. Yunus personelimizi de ziyaret ettik, ameliyat oldu, diğerleri taburcu oldu. Çok şükür hepsinin durumu iyi" dedi.

Gül, saldırının sadece personele yönelik yapılan bir saldırı olmadığını belirterek, "Türkiye'nin terör örgütleri ile verdiği mücadele ortadadır. Türkiye önemli bir merkezde olduğundan birçok terör örgütünün hedefine maruz kalmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte bu tür terör örgütlerine prim vermeden yola devam edeceğiz. Devletin bekasını milletin huzurunu bozmaya çalışanlara asla izin verilmeyecektir. Çok şükür bayrama giderken daha üzücü bir tabloyla karşılaşmadık. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, bu hedeflerinde başarılı olamayacak. Terör neyi hedefliyorsa başaramayacak. Cumhurbaşkanımız da Yunus ile konuştu. Yunus, 'Bu vatan için herşeyim feda olsun' dedi. Bütün arkadaşlarımız da öyle. Ben ülkemize ve İzmir'e geçmiş olsun diyorum" dedi.

Taylan YILDIRIM-Davut CAN/İZMİR, ()

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Otomobildeki keçi sürücüye boynuz attı, araç okul bahçesine uçtu



KARAMAN'nın Ermenek İlçesi'nde otomobilde taşınan kurbanlık keçinin, araç içerisinde boynuz attığı sürücü Mesut Göğercin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, okulun bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçta. Yaralanan sürücü Göğercin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde Ermenek Lisesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mesut Göğercin, kurbanlık olarak aldığı keçiyi 70 E 2292 plakalı otomobilin içine koyarak yola çıktı. Otomobil trafikte seyrederken keçinin boynuz atmasıyla sürücü Göğercin, aldığı darbe sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, lisenin bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçtu. Kazada hafif yaralanan Göğercin, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keçi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), ()

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Zihinsel engelli iki kızkardeşle zorla ilişki iddiasına gözaltı (2)



TUTUKLANDI

Konya'da yüzde 50 zihinsel engelli 19 ve 18 yaşındaki iki kızkardeşe zorla cinsel ilişkiye girip, ilişki sırasında görüntüleri kaydettiği iddiasıyla gözaltına alınan demirci ustası 20 yaşındaki H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Suriyeliler'den karanfilli bayram kutlaması



SURİYE'de yaşanan savaşın ardından Adıyaman'a yerleşen Suriyeli vatandaşlar, Türk vatandaşların bayramını karanfil ve su vererek kutladı.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Adıyaman’da yaşayan ve Kurban Bayramını ülkelerinden uzakta kutlayan Suriyeliler, karanfil, su ve teşekkür notuyla Türk vatandaşların bayramını kutladı.

Gölbaşı Caddesi ve Sanat Sokağı yakınlarında ellerinde karanfil ve sular ile alış veriş yapan Türk vatandaşların bayramını kutlayan Suriyeli vatandaşlar, alış veriş yapıp yorgun düşen vatandaşlara su verdi. Türk vatandaşlara misafirperverliğinden dolayı karanfil veren Suriyeliler, kurban bayramının birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Suriye Yenilik ve Eğitim Kültür Dernek Başkanı Amer Alnmr, Türklere misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ülkelerinde bayramı kutlayamadıklarını ama Türkiye sayesinde bir eksiklik hissetmediklerini vurgulayan Alnmr, “Adıyaman’da dernek olarak 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetler yapıyoruz. Türk vatandaşların kurban bayramı mübarek olsun. Biz savaş olan kaos yaşanan bir ülkeden geldik. Savaş insanın karşılaşabileceği en kötü durumlardan biridir. Biz Suriyeli olarak gözlerimizi savaşa aştık. Keşke açmasaydık. Sonra Türkiye’ye göç ettik. Türk vatandaşlar burada kardeşlerinden ve babalarından bizi ayrı görmedi. Bunun için biz burada mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bazı benim gibi vatandaşlar Türk vatandaşlığı da kazandı. Şimdi çift vatandaş sahibiyim. Biz Suriye’den ölmekten değil öldürülmekten kaçtık. Kimseyi öldürmek istemedik. Çünkü orada Müslümanlar bir birini öldürüyor. Biz kimseyi öldürmek istemeden buraya geldik. Türk kardeşlerimize onlara hediye olarak karanfil, su vermek istedik. Onlar çünkü maddi ve manevi destek sağladılar. Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim. Türk hükümet yetkililerini ve tüm vatandaşlarına teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilerin karanfil ve su ile toplanması

- Suriyelilerin karanfil ve su dağıtması

- Suriye Yenilik ve Eğitim Kültür Dernek Başkanı Amer Alnmr ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

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Bingöl'de çatışma: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

BİNGÖL merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü yakınlarında saat 21.30 sıralarında bir grup PKK'lı tesbit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından bölgede operasyon başlattıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile güvenlik korucuları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada ilk ateşle birlikte güvenlik korucularından Nesip Özen şehit olurken, Nihat Çelik ise ağır yaralandı.

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma özel harekat timleri sevkedilerek, şehit ve yaralı güvenlik korucusu çatışma bölgesinden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehit korucu Özen'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralı korucu Nihat Çelik'in ameliyata alındığı öğrenildi.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye sevkedilen jandarm özel harekat timleri ve komando ekipleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hastane acil servisi önü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, ()

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Tekirdağlı balıkçılar havai fişek gösterileriyle denize açıldı

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, av yasağının sona ermesi nedeniyle Kumbağ Limanı'nda düzenlenen etkinlikte havai fişek gösterileri arasında, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağı nedeni ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Limanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinliğe çok sayıda davetli ile balıkçılar katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof Dr. Tamer Dodurga, balıkçılığın ciddi bir istihdam, balığın ise önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Marmara'nın yaklaşık 136 kilometre sahili var. Bu sahillerde binlerce insan karnını doyuruyor, 1 milyona yakın insana da balık temin ediyorlar. Biliyorsunuz balık, insan sağlığı bakımından çok önemli bir gıda maddesidir. Uzmanlar haftada en az iki defa balık yemeyi tavsiye ediyorlar. Bakın bu çok önemli. Neden? Bizim bu emperyalist toplumlarla mücadele edebilmemiz için protein kaynaklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle balık önemli bir besin maddesidir. Bu yüzden Allah balıkçılarımızda razı olsun diyorum. Balıkçılığın sürekliliğini sağlamamız için olmaz ise olmazları var. Bunlardan bir tanesi, balıkların üreme alanlarını, beslenme alanlarını ve yaşama alanlarına müdahale etmemeliyiz. Ama maalesef uzun yıllardır Marmara Denizi'nde bu alanlara müdahale ediliyor. Yine balıkçılığın sürdürülebilmesi için denizlerimizin temizliği çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi de 4 yılda Tekirdağ'da biyolojik bir arıtma tesisi yapıyoruz. Alt yapıyı yaptık ve artık denize kirli atıkları akıtması engellendi. Gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak için çalışıyoruz ve gerçekten bunun için dua ediyorum:"

Av yasağının sona ermesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi'nin limana kurduğu ızgaralarda yaklaşık 3 ton uskumru balığı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Bedava balık dağıtıldığını duyan vatandaşlar, ekmek arası balıklardan alabilmek için izdiham yarattı. Izgaraların önünde uzun kuyruk oluştu.

Av yasağının bitmesini heyecanla beklediğini ifade eden Ali Reis adlı teknenin sahibi Şaban İpek, "8 mürettebatımla bu gece hayırlısı ile denize açılacağız. İnşallah yüzümüz gülecek. Bütün balıkçı arkadaşlarıma bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Bu sene denize açılacağız, kısmetimizi denizde arayacağız. Gerçi bu akşam hava biraz rüzgarlı ama sabaha karşı iyi olur. Bu gece istavrit, palamut ve uskumru yakalamayı umut ediyoruz" dedi.

Etkinlikte havai fişek gösterileri yapılırken, balıkçılar gece yarısından itibaren sezonun ilk balıklarını tutmak için, 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Limandan detaylar

-Pişen balıkları almak için yaşanan izdiham

-Denize açılacak balıkçı tekneleri

-Tekne sahibi ile röp.

-Genel sekreter Tamer Dodurga'nın konuşması

-Kalabalıktan detaylar

-Havai fişek gösterisi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Pervari'de zırhlı askeri araca EYP'li saldırı



SİİRT'in Pervari İlçesi'nde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Askeri aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Pervari İlçesi Doğan askeri üs bölgesinden yolda patlayıcı aramak için görevlendirilen timi taşıyan zırhlı araca, bugün saat 12.30 sıralarında PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı Kirpi diye tabir edilen zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Zırhlı araçta küçük çapta maddi hasar meydana gelen patlamada, can kaybı yaşanmadı.

Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Öte yandan, saat 16.30 sıralarında aynı yol güzergahında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcıyı fark ederek, alınan güvenlik önlemlerinin ardından etkisiz hale getirdi.

SİİRT, ()

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Güvenlik korcusuna evinin önünde kanlı pusu

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Olay saat 21.30 sıralarında Uludere İlçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Korucu Paksoy, vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere düşerken, saldırıyı gerçekleştirenh teröristler ise kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Paksoy'un şehit olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirdekten sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı



SİVAS'ın Zara İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zara İlçesi'ne bağlı Tepeköy, Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nden İzmir'e giden Reis Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Reis Sosa hayatını kaybederken, yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat Ilık (46) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Sosa'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Jandarma olay yeri ekipleri otobüste bulunan bir cep telefonu buldu. Cep telefonunun kazada ölen sürücünün kardeşi Mesut Sosa'ya ait olduğu belirlendi. Uzun süre otobüsün içinde ve altında başka kimse olup olmadığına dair arama yapıldı. Yapılan telefon görüşmeleri sonrasında Mesut Sosa'nın otobüste olmadığı belirlendi.

İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen de olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen otobüsün görüntüsü

-Cenazenin götürülüşü

-Ekiplerin başka kişi olup olmadığı araştırmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ZARA(Sivas), ()