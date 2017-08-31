DHA YURT BÜLTENİ-18

80'lik 'Koreli' çoban



KORE Savaşı'nın ardından bölgeye gönderilen Türk birlginde 1 yıl görev yapan 80 yaşındaki Mustafa Çilli, her gün 300 keçisini otlatıyor. Çevresinde 'Koreli' lakabıyla tanınan Çilli, "Biz Kore'de harbe girmediğimiz için maaş bağlanmadı. Biz oraya gidip nöbet tuttuk. 80 yaşımda olduğum için artık hayvanları otlatmakta zorlanıyorum" dedi.

Konya'nın Karapınar İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Güzelkışla yaylasında oturan 9 çocuk, 30 torun sahibi Mustafa Çilli, 77 yaşındaki eşi Güllü Çilli ile birlikte 45 yıldır çobanlık yapıyor. 1950-1953 yılları arasındaki Kore iç savaşının ardından bölgeye gönderilen Türk birliğinde görevli olduğunu belirten Çilli, 1 yıl boyunca orada görev yaptığını belirtti. Kore'de sürekli nöbet tuttuğunu belirten Mustafa Çilli, "Sarıkamış'ta askerlik yaparken Kore'ye gideceksiniz dediler, evimize gelemeden, ailemizi göremeden İzmir'e gittik. Orada eğitim gördük. Daha sonra İzmir'de gemiye bindik, geminin düdüğü çaldıkça, harbe gidiyoruz diye ağladık. O zaman yaşım 20 falandı. Askere gitmeden evlenmiştim ve bir çocuğum olmuştu. Gemide giderken arkadaşlarla ağladık, sızladık. O günleri hatırladıkça tuhaf oluyorum. Orada 1 yıl kaldım. Sürekli nöbet tutum, güvenliği sağladık" dedi.

HER GÜN 300 KEÇİYİ OTLATIYOR

Kore'deki görevinin ardından köyüne dönen ve eşi Güllü Çilli ile birlikte besicilik yapmaya başlayan Çilli, ilerleyen yaşına karşın hergün keçilerini otlatıyor. Hayvanlarını otlatırken zorlandığını belirten Çilli, "Kore'den döndükten sonra besiciliğe başladım. O gün, bugündür beslediğimiz hayvanları arazide otlatıyorum. Biz Kore'de harbe girmediğimiz için maaş bağlanmadı. Biz oraya gidip nöbet tuttuk. 80 yaşımda olduğum için artık hayvanları otlatmakta zorlanıyorum. 300 hayvanımız var ama, çoban tutmak istemiyoruz. Şimdiki çobanlar hayvanları gütmeyi bilmiyorlar" dedi.

'BEN EŞİMİN ÇOBANIYIM'

14 yaşında iken eşi Mustafa Çilli ile kaçarak evlendiğini belirten Güllü Çilli ise, "Eşim Kore'ye gittiğinde kayınpederim ve kayınvalidemin yanındaydım. Ekmeği sabah yesek, öğlen yoktu. Öğlen yesek, ikindi yoktu. Sonra eşim geldi, 5-6 yıl öyle yokluk içinde idare ettik. Ondan sonra birlikte bir ev yaptık, çift sürdük, inek aldık, kazancımız bir araya geldi. Eşime önceleri çocukları yardım etti. Dağlarda birlikte koyun güttüler. Dağlarda yattılar, aç gezdikleri gün oldu, tok gezdikleri gün oldu. Ama şimdi şükür Allah'a, o günler geldi geçti. Yine de ben eşimin her zaman yanındayım ve ben eşimin çobanıyım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa ve Güllü Çilli çiftinden detay

- Mustafa Çilli'nin keçilerle ilgilenmesi

-Çilli çifti röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU KONYA ()

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Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa’da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanına inen Akar’ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Kent merkezindeki 20'nci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Akar’ın temasları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helikopterin jandarmaya inişi

- İlçede alınan güvenlik önlemi

- 2. Hudut Tabur Komutanlığına giriş

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA ()

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Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, festival için Hakkari'de

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hakkari ile Beşiktaş Belediyelerinin yarın ortaklaşa düzenleyeceği 'çocuk festivali' için geldiği kentte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar, bayramın birinci günü, Beşiktaş Belediyesi ile Hakkari Belediyesinin ortaklaşa düzenleyeceği 'Çocuk bayram festivali' için kente geldi. Hazinedar, önce Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i, ardından da kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Yoğun ilgi gören Murat Hazinedar, bir çay ocağında esnafla aynı masada oturup sohbet etti.

Burada gazetecilere konuşan Murat Hazinedar, ilk kez bayramı kendi memleketi dışında, başka bir kentte geçireceğini belirterek şunları söyledi:

"Yarın Hakkari'de bir engellier Koordinasyon merkezi yapıyoruz. 3 yıl önce planlamıştık.Maalesef yeni hayata geçiriyoruz. Yarın da inşallah çocuklarımız için bir eğlence merkezi kurduk. Buradaki spor tesisinin porjesini de biz yaptık. Ama Spor Bakanlığımız hayata geçirdi.Önemli değil. Kimin yaptığı önemli değil, önemli olan Hakkari'nin o hizmetten faydalanması. Biz buraya Hakkari halkını kucaklaşmaya geldik. Burası da benim de memlemetim. Siz Ordu'dan, Trabzon'dan vazgeçmeyin, biz de Hakkari'den, Şırnak'tan vazgeçmeyiz inşallah."

Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Murat Hazinedar ve beraberindeki heyet, yarın bayram namazını Merkez Hacı Sait Camiinde kıldıktan sonra, Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin temel atma törenine katılacak. Hazinedar, Aşağı Merzan Mahalllesi'ndeki çocuk festivaline katıldıktan sonra kentten ayrılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Belediyeye gelişi

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından karşılanması

-Makamında ziyaret etmesi

-Başkan Hazinedar'ın çocuklarla sohbet etmesi

-Esnaf ziyareti

-Esnaflarla bir araya gelmesi

- Başkan Hazinedar'ın açıklaması

- Esnafla ayran içip sohet etmesi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()

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Zabıta ıhlamurlarını alınca ağladı

ADAPAZARI'nın en işlek caddesinde yer tezgahında ıhlamur satmaya çalışan yaşlı adam, zabıta görevlilerinin müdahale edip ıhlamurlarını alınca sinir krizi geçirerek ağladı.

Adapazarı şehir merkezindeki insanların yoğun olduğu Çark Caddesi üzerinde yer tezgahı kuran yaşlı bir adam, ıhlamur satmaya çalıştı. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri yaşlı adama satış yapmasının yasak olduğunu belirterek, tezgahındaki ıhlamur dolu poşetleri aldı. Ihlamurları elinden alınan yaşlı adam caddenin kenarındaki bir pasajın önüne oturarak sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı teselli etmeye çalışan vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Yaşlı adam ise, "Onlar benim çocuklarımın rızkıydı. Ben bu yaştan sonra para kazanmaya çalışıyorum emeğimi geri verin. 80 yaşındaki adamın malını almak nedir. Benim çocuklarım doymasın mı?" diyerek uzun süre ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşlı adamın yere oturması

- Ağlaması

- Vatandaşların etrafında toplanması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()