DHA YURT BÜLTENİ-18

1)ADIYAMAN'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA

ADIYAMAN'da, askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yolda çukur açılmasına neden olan patlamada yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.

Olay, saat: 17.30 sıralarında Adıyaman- Çelikhan karayolunun 12'nci kilometresindeki Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Terör örgütü PKK'lılarca menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlama sırasında askeri araç sürücüsünün ani manevrasıyla yaralanan olmadı. Bir bölümünde çukur oluşan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatılırken, ihbar üzerine sevk edilen takviye güvenlik görevlileri tarafından teröristlerin yakalanması için kapsamlı operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da bölgede inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Patlamanın olduğu yoldan görüntü

- Dağda arama yapan asker ve köy koruyucuları

- Yolda güvenlik önlemi alan asker

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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2)EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU TABANCAY TEHDİDİYLE 2 SAAT REHİN ALDI

GAZİANTEP'te, eşi ve 3 çocuğunu evde tabancayla rehin alan 32 yaşındaki Mustafa Özgümüş, polisin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından teslim oldu. Olay, öğleden sonra Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce eşi Mustafa Özgümüş ile tartışan Gülden Özgümüş, 3 çocuğunu da yanına alıp babasının evine gitti. Bugün, kayınpederinin evine giden Mustafa Özgümüş, eşini dönmesi yönünde ikna ederek eve getirdi. İkili arasında yine tartışma çıkınca Mustafa Özgümüş, başına tabanca dayadığı eşi Gülden Özgümüş ve çocuklarını rehin aldı.Komşuların haber vermesiyle olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik çabasıyla, Mustafa Özgümüş çocuklarını ve eşini serbest bırakarak tabancayı başına dayadı ve intihar etmek istediğini söyledi. Yine polislerin konuşmasıyla ikna olan Özgümüş, tabancayı indirerek polislere teslim oldu. Olayın etkisiyle şoka giren Gülden Özgümüş ve 3 çocuğu kontrol amacıyla olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Mustafa Özgümüş ise, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın ardından Mustafa Özgümüş'ün yakınları ile eşinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Polis olası bir kavganın önüne geçmek için sokakta aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Alınan güvenlik önlemleri

- Mustafa Özgümüş'ün çıkışı

- Kalabalık grupta çıkan kavga

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

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3)MURAT BAŞOĞLU HABERLERİNE YAYIN YASAĞI

MUĞLA'nın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Murat Başoğlu ve yeğeni arasındaki ilişkiyle ilgili haber ve görsellerin yayınlamasına yayın yasağı getirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde yazılı ve görsel basında, Bodrum'da bir teknede aleni olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin, toplum ahlakı, kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması, ayrıca, bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti gözetilerek bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunun 3/2. cümlesi gereğince Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara karar örneği gönderilmiştir" denildi.



Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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4)GAZİANTEP' TE DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ

GAZİANTEP'te, polis tarafından özellikle bayramda meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla sollamanın yasaklı olduğu yollarda drone ile görüntü alınarak trafik denetimi yapıldı. Drone görüntülerinden hatalı sollama, yakın takip, hız ihlali yaptığı belirlenerek durdurulan çok sayıda araç sürücüsüne 206'şar lira para cezası kesildi.

Kurban Bayramı'nda artan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi tarafından Gaziantep- Nizip Karayolunda drone destekli denetim yapıldı. Cadde üzerinde havalandırılan 'drone' ile görüntü alan ekipler, kurallara uymayan araçları belirledi. Ekiplerin, drone görüntülerinden hatalı sollama yaptığını belirlediğiı araçlar, oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Trafik polisleri, drone ile hatalı sollama yaptıklarını söyleyip uyardığı çok sayıda aracın sürücüsüne 206'şar lira para cezası kesti.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında drone ile trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve ihtiyaç duyulan kesimlerde, trafiğin izlenmesi ve denetlenmesi faaliyetlerinde kullanılanılmaya devam edeceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dronenin hazırlanıp kaldırılması

- Araçların drone ile tespit edilmesi

- Yukarıdan drone görüntüsü

- Polislerin ceza işlemi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Eyüp BURUN GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB