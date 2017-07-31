DHA YURT BÜLTENİ-18

Kamyonet, motosiklete çarptı: 3 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi sebze pazarı mevkinde meydana geldi. Suriye uyruklu Sammir Zerrek (45), yönetimindeki 27 SCA 064 plakalı kamyonet, karşı yönde gelen Mehmet Ali Özkaya (37) yönetimindeki 27 RG 167 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola devrilirken, sürücü Özkaya ile arkasında oturan eşi Kadriye Özkaya (30) ve oğlu 6 yaşındaki Ferhat Özkaya, yola savrularak yaralandı. Yaralılara, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Yaralılara ambulansta müdahale yapılırken

-Araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP, ()

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Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde motosikletin, otomobile arkadan çarptığı kazada, motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mustafa Ayar yaşamını yitirirken, arkadaşı Onur Kiraz ağır yaralandı.

Manavgat’a bağlı Ulualan mevkiinde saat 21.00 sıralarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 LY 139 plakalı motosiklet, K.İ.’nin kullandığı 07 LTU 15 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mustafa Ayar ve Onur Kiraz yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ayar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Onur Kiraz’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Mustafa Ayar’ın cenazesi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza sırasında Mustafa Ayar ve Onur Kiraz’da kask olmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), ()

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MFÖ Marmarisliler'i coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde konser veren MFÖ Grubu, seslendirdiği şarkılarla, 6 bin kişilik amfi tiyatroyu dolduran sevenlerini coşturdu.

MFÖ, Marmaris Belediyesi Amfi Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. İlçe protokolünün tam kadro katılıp izlediği konsere, sinema ve dizi oyuncusu Turgay Tanülkü, pop sanatçısı Bora Gençer de katıldı.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Grubu, ilk olarak "Güllerin İçinden", "Sana Sarı Laleler Aldım" ve "Hep aynı" adlı klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Grup, yeni albümünden hareketli eserleriyle de dinleyenleri coşturdu. Sahnede 12 şarkı seslendiren MFÖ'ye, konser sonunda Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar çiçek verdi.

Marmaris'in denizi ve doğasının harika olduğunu söyleyip bunun korunmasının önemine vurgu yapan Mazhar Alanson, "Marmaris'e en son 31 yıl önce gelmiştim. Denizi ve doğası çok güzel. Hindistan, İstanbul ve Bodrum için şarkı yazdık ve Marmaris için bir şey yapamamıştık. Böyle doğa harikası bir yer için ekim ayında tatile geldiğimizde Fuat ve Özkan ile beraber bir şarkı yazmayı planlıyoruz. Marmaris yöneticilerinin ve halkının gösterdiği ilgi bizleri çok mutu etti. Herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- MFÖ ile sahne öncesi röp.

- MFÖ konserinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()